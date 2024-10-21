Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Năstase: “Ülkemizin mali şeffaflığa ihtiyacı var”

Yayınlanma: 21.10.2024 - 18:05

Güncelleme: 21.10.2024 - 18:05

20 Ekim’deki Moldova Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği referandumuna sayılı günler kala, gözler cumhurbaşkanı adaylarına çevrildi. Kendini ülkenin köklü yoksulluk, ekonomik istikrarsızlık ve hükümet yetersizliği sorunlarını ele alabilecek bir lider olarak konumlandıran Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, seçimi kazandığı takdirde hayata geçireceği vizyoner reform hareketlerini açıkladı. Seçimlerde bağımsız bir aday olarak yarışan Nastase, bu kapsamda halk için özel bir bütçe sunmanın yanı sıra ekonomik canlanma, siyasi reform ve Avrupa entegrasyonuna doğru giden yolda daha güçlü bir rota çizmeyi taahhüt ediyor.

Moldova halkının cevapları, hesap verebilirliği ve gerçek ilerlemeyi hak ettiğini belirten Andrei Nastase, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: “Ülkemiz bu pervasız harcamalar ve gizli anlaşmalarla yoluna devam edemez. Bu seçimin tüm Moldovalılar için şeffaflığı, onuru ve refahı geri getirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ticaret, yatırım ve altyapıdaki ekonomik bağları güçlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Bu noktada, daha önce açıkladığım gibi, Türkiye'nin ekonomisi, Moldova'nın modernizasyonu için değerli dersler ve içgörüler sunuyor. Karşılıklı yarar için kültürel ve diplomatik bağlarımızı geliştirmenin, stratejik ortaklığımızı daha da kuvvetlendireceğini öngörüyorum.”

“Yabancı fonların kullanımı araştırılmalı”

Yabancı fonların kullanımının araştırılması gerektiğine dikkat çeken Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, yakın zamanda Maia Sandu liderliğindeki mevcut PAS hükümetinin Moldova’nın kalkınması için ayrılan Avrupa fonlarını nasıl kullandığına dair kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunarak Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Başsavcısı Laura Codru?a Kövesi’ye resmi bir mektup gönderdiğini belirtti. Konuya dair, “Bu fonların nasıl harcandığı konusunda ciddi sorular var. Moldova halkı, haklı olarak soruyor: Hayatlarını iyileştirmesi gereken milyarlarca dolar nerede? Neden hala yoksulluk ve durgunluk görüyoruz?” dedi.

“Mali şeffaflığa ihtiyacımız var”

Mevcut hükümetin yabancılardan gelen mali yardımın nasıl yönettiğine dair şeffaflığı konusunda endişe duyduğunun altını çizen Andrei Nastase, “Bu fonların hesap verebilirlik olmadan kullanıldığı açık. Moldova gelecek nesillere yük olacak borç biriktiriyor ve sıradan insanlar yaşam kalitelerinde hiçbir iyileşme görmüyor. Kamu borcumuz 113 milyar Leyi ile tarihi bir zirvede ve bu yılın sonuna kadar 125 milyar Leyi'ye ulaşması bekleniyor. Moldovalılar bu paraların nereye gittiğini bilmeyi hak ediyor” ifadelerini kullandı.

“Yerli üretime odaklanmalıyız”

Moldova’yı cesur bir reformla ekonomik darboğazdan kurtarabileceğini söyleyen Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, “Ülkenin mali açığını, daha yatırım dostu bir iklim yaratarak, büyük uluslararası şirketleri ülkeye davet ederek ve yerli üretimi artırmaya odaklanarak azaltmayı öneriyorum. Moldova Avrupa yatırımlarını çekmeli. Şu anda yaptığımız gibi, tüketim için borçlanmamalı. Her Moldovalı için büyüme, iş ve fırsat yaratan bir ekonomi inşa etmeye odaklanmalıyız” diyerek yoksullukla mücadele kapsamında değerlendirmelerine şunları ekledi:

“Yoksullukla mücadelede ulusal bir program kapsamındaki aileler ve çocuklar için hedefli mali destek de dahil olmak üzere, birkaç somut sosyal politikamı özetlemek isterim. Politikalarım, 3 yaşına kadar olan çocuklar için aylık 3 bin Leyi, 18 yaşına kadar olan çocuklar için bin Leyi tahsis edilmesini ve hiçbir emekli maaşının 5 bin 700 Leyi'nin altına düşmemesini sağlamayı içeriyor. Bütçemiz siyasetçilere değil, halka hizmet etmeli. Moldova'nın kaynaklarını vatandaşları için kullanmanın zamanı geldi.”

“Bütçe açığının kapatılması için milletvekili sayısı azaltılmalı”

Seçim kampanyasında hükümet içindeki verimsizlikleri azaltmayı amaçlayan siyasi reformlara odaklandığını da vurgulayan Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, “Fazlalık sayılan giderleri kesmemiz ve hükümeti halk için çalışacak şekilde düzenlememiz gerekiyor. Bu çabanın bir parçası olarak, bütçe açığını azaltmak için parlamentodaki milletvekillerinin sayısının 101'den 61'e düşürülmesi, kamu ve hükümet kurumlarının küçültülmesini savunuyorum. Hükümeti daha yalın, şeffaf ve Moldova vatandaşlarının ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmeyi amaçlıyorum” şeklinde konuştu.

“Moldova’nın refahı için sürdürülebilir büyümeye odaklanıyorum”

“Reform konusundaki kararlılığımda hiçbir zaman tereddüt etmedim. Moldova’nın, onları her şeyden önce tutan bir hükümete ihtiyacı var ve bunu başarana kadar durmayacağım” diyen Moldova Cumhurbaşkanı Adayı Andrei Nastase, AB entegrasyonu hakkında da şu sözleri kaydetti:

“Ülkemizin hem ekonomik hem de kurumsal olarak, böyle bir adım için hazır olması gerektiğine inanıyorum. Başarının anahtarını, Avrupa’dan tüketim için kredi değil, üretim için yatırım almak olarak görüyorum. Avrupa’da güvenle ayakta durabilen güçlü ve dayanıklı bir Moldova inşa etmemiz gerekiyor. Bunun için gelecek nesillere fayda sağlayan sürdürülebilir büyümeye odaklanıyorum. Halkımız uzun süredir çok fazla yanılsamayla beslendi. Aklı ve ilerlemeyi seçmenin zamanı geldi. Moldova’nın potansiyeline inanıyorum ve birlikte refah, onur ve umut dolu bir gelecek inşa edebiliriz.”