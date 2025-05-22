Momo Professional, ayakları yaza hazırlayacak bakım rutinini paylaştı

Geçen yıla kıyasla %4,4 büyüme kaydederek 14,3 milyar dolara ulaşan ayak bakımı pazarı, giderek değer kazanırken yaza hazırlanmak isteyen birçok kişi doğru bakım rutinini keşfe çıkıyor. Güneşin sıcak yüzünü hissettirdiği, hafif kıyafetlerin ve özgür adımların mevsimi yaklaşırken sandaletler, terlikler ve açık ayakkabılar dolaplardaki yerini almaya başlıyor. Tam bu noktada, kusursuz ayaklar için bakım ihtiyacı devreye giriyor. Tırnak tasarımında ve bakımında yeni bir çağ başlatan Momo Professional ise Cumhuriyet okurlarının evde kolayca uygulayabilecekleri pedikür rehberiyle sağlıklı ve bakımlı ayaklara ulaşmanın pratik yolunu sunuyor.





“Ayak bakımında önce gerekli malzemelerin edinilmesi gerekiyor"

Momo Professional, kaliteli bir ayak bakımı rutinini adım adım anlattı

“Üstün hizmet anlayışımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz”

Momo Professional, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Vücudumuzun tüm yükünü taşıyan, bizi hayata bağlayan ayaklarımızın çoğu zaman hak ettikleri özeni görmezden geliniyor. Oysa sağlıklı ve bakımlı ayaklar, sadece estetik bir kaygı olmanın ötesinde, genel sağlığımız ve yaşam kalitemiz için hayati bir öneme sahip. Gün boyu ayakkabıların içinde sıkışan, terleyen ve yıpranan ayaklarımız, düzenli bakımla rahatlatılmalı, nemlendirilmeli ve olası sorunlara karşı korunmalı. Bu yüzden biz de, sağlıklı ve bakımlı ayaklara sahip olmak isteyenlere aradıkları rutini anlatıyoruz.”Tırnak tasarım ve bakımı ürünlerine İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa gibi en kalabalık şehirlerinde ulaşılabileceğini belirten Momo Professional, birincil aşamada ayak bakımı için gerekli malzemeleri şu şekilde sıraladı: “Sağlıklı ve bakımlı ayaklara ulaşmak için evde uygulanabilecek temel bakım rutininde ihtiyaç duyulan malzemeler oldukça erişilebilir. Kullanıcıların öncelikle, inatçı nasırları nazikçe gidermek için Callus Spray'e, cildi canlandırıp parlaklık kazandırmak için Polishing Oil'e ve yoğun nemlendirici için %10 Üreli Ayak ve Topuk Kremi'ne ihtiyaçları olacak. Ayrıca, pürüzsüz bir yüzey için çift taraflı bir topuk törpüsü de gerekecek. Elbette uygulama sırasında kullanılabilecek havlu, leğen, tırnak makası ve tırnak eti pensi bulundurmak da gerekiyor. Son olarak, temiz su ve bakım sonrası ayakları sarıp rahatlatacak temiz bir çift çorap da rutinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.”İyi bir ayak bakımı rutininin adımlarını sırasıyla aktaran Momo Professional, şu bilgileri paylaştı: “Uygulamanın temelini oluşturan ilk adımda, Momo Professional Callus Spray’in ayakların sertleşme ve kalınlaşmanın yoğun olduğu topuk bölgelerine nazikçe birkaç kez püskürtmesi gerekiyor. Sırayı, ayakların 10-15 dakika boyunca ılık suda dinlendirmek, sertleşmiş ve ölü derilerin nazikçe yumuşamasını sağlamak takip ediyor. Ayakların nemini tamamen almadan, topuk törpüsü veya spatula yardımıyla nazik ve dikkatli hareketlerle ölü derilerden arındırmak ise ayakların nefes almasını sağlıyor. Böylece ayaklar pürüzsüz ve sağlıklı bir görünüme kavuşuyor.”“Yumuşak ve bakımlı ayaklara giden yol, ılık suyun rahatlatıcı etkisiyle ölü derilerden arınmaktan geçiyor. Topuklardaki ve ayakların diğer bölgelerindeki pürüzleri nazikçe gidermek için bir topuk törpüsü veya spatula kullanımı da bu sürecin mihenk taşlarından birini oluşturuyor. Bu işlem, sağlıklı ve pürüzsüz bir cilt dokusunun temelini inşa ediyor. Ardından, tırnaklara istenilen şekil verilebiliyor, biriken kirleri rahatlıkla temizlenebiliyor. Son olarak ise tırnak eti pensi yardımıyla fazla kütikülleri temizlenmesi gerekiyor. Böylece hem estetik açıdan hoş bir görünüm elde edilebiliyor hem de tırnak sağlığı korunabiliyor.”Yumuşak, sağlıklı ve ışıltılı ayaklara ulaşmanın sanıldığı kadar zor olmadığını aktaran marka, sözleri şu şekilde sonlandırdı. “Momo Professional olarak, tırnak tasarımında yepyeni bir döneme kapı araladık. Kaliteye olan bağlılığımız ve yenilikçi yaklaşımımız sayesinde sektördeki öncü konumumuzu her geçen gün daha da pekiştiriyoruz. Müşterilerimize sadece estetik açıdan göz alıcı değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve üstün kaliteli araçlar sunarak, tırnak tutkunlarının ilk tercihi olmaya devam ediyoruz. Tüm ürünlerimizi Sağlık Bakanlığı kaydı ile üretiyoruz. İleri teknolojiyi kullanarak ürettiğimiz oje, protez tırnak, manikür ve pedikür araçları gibi yenilikçi ve kapsamlı ürünlerimizle, üstün hizmet anlayışımızı ön planda tutarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”