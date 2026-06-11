'Moskova’da Yaz' projesiyle Moskova’yı yeniden keşfedin

30 Mayıs – 6 Eylül tarihleri arasında Moskova, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri kapsamlı yaz sezonu projesi “Moskova’da Yaz”a (Summer in Moscow) davet ediyor. Birkaç ay boyunca Rusya’nın başkenti; kültür, sanat, spor, gastronomi ve ailece eğlencenin buluştuğu bir merkez haline gelerek şehir sakinlerini ve turistleri yüzlerce etkinlikte bir araya getirecek.

Proje, Moskova’nın tüm ilçelerine yayılan 500’den fazla noktada gerçekleştirilecek. Etkinliklerin büyük bölümü tarihi şehir merkezinin dışında düzenleneceğinden, ziyaretçiler kentin daha az bilinen yüzünü keşfetme fırsatı bulacak. Sezonun öne çıkan noktaları arasında, başkentin kalbinde yer alan ve Kremlin’in (Rusya Devlet Başkanlığı’nın bulunduğu tarihi kale ve yönetim kompleksi) etkileyici kule manzaralarını sunan Devrim Meydanı ve Manejnaya Meydanı bulunuyor.

Yaz sezonu boyunca Devrim Meydanı, antika ve tarihi eserlerin açık hava sergisi ile yaşam alanı konseptli showroom formatında sunulduğu bir vintage pazara ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda 19. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanan porselenler, cam eserler, gümüş ve bronz objeler, dekoratif sanat ürünleri, vintage takılar, oyuncak bebek minyatürleri ve sofra aksesuarları yer alıyor. 20. yüzyıl başlarına ait bir oturma odası atmosferinde tasarlanan mekânda antikalar, döneme uygun mobilyalar ve hazırlanmış sofralar eşliğinde sergileniyor. Vintage pazar, tarihi objelerin modern şehir yaşamı içinde nasıl yeniden yer bulabildiğini gösteren özgün bir deneyim sunuyor.

MOSKOVA SOKAKLARI ZİYARETÇİLERİNİ RENGARENK ÇİÇEKLERLE KARŞILIYOR

Moskova sokakları bu yaz adeta dev bir seraya dönüşüyor. Şehir genelinde düzenlenen “Bahçeler ve Çiçekler” kentsel peyzaj tasarım festivali kapsamında sanat enstalasyonları, tematik bahçeler ve çiçeklerle bezeli dinlenme alanları merkezi caddeleri, meydanları, yaya yollarını, bulvarları ve nehir kıyılarını süslüyor. Manejnaya Meydanı, dünyanın farklı bölgelerinden getirilen bitkilerin sergilendiği gerçek bir parka dönüştürüldü. Japon bonsaileri, tropikal palmiyeler, kurak iklim bitkileri olan kaktüs ve agavlar, lavanta tarlaları ve çiçekli tepeler ziyaretçileri bekliyor. Ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nun (Rusya’nın dünyaca ünlü opera ve bale sahnesi) yakınındaki meydan ise çiçek açmış elma ve kiraz ağaçları ile leylaklar arasına yerleştirilen balerin heykelleriyle süslendi. Bu düzenleme, Rusya’nın en önemli ulusal tiyatrosunun 250. kuruluş yılına özel projelerden biri olarak gerçekleştirildi. V. İ. Lenin Rusya Devlet Kütüphanesi’nin yanında ise canlı bitkiler ve Rus klasiklerinden oluşan kitap raflarıyla tasarlanan “Kütüphane Bahçesi” ziyaretçileri karşılıyor.

Sıcak sezonun sonuna kadar Tverskoy Bulvarı’nda (Moskova’nın en ünlü ve tarihi bulvarlarından biri) “Moskova” Yaz Kulübü faaliyet gösterecek. Hem yetişkinler hem de çocuklar için düzenlenen program sürekli güncellenecek. Alanda petank (kökeni Fransa’ya dayanan, metal bilyelerle oynanan bir açık hava oyunu), kroket (çim üzerinde toplarla oynanan geleneksel bir açık hava oyunu), masa tenisi, sokak basketbolu ve boks gibi dallara ayrılmış ondan fazla spor bölgesi bulunuyor. Ayrıca Rus markalarına ait geçici mağazalar ve yeme-içme alanları da ziyaretçilere hizmet veriyor. Konuklar açık havada dans derslerinden hızlı saç şekillendirme seanslarına, çiçek atölyelerinden mini şövale üzerinde resim çalışmalarına kadar birçok yaz etkinliğine katılabilecek. Ayrıca ziyaretçiler, günün anısına özel bir hatıra seçebilecekleri açık konseptli bir “charm bar” deneyiminin de keyfini çıkarabilecek.

“Moskova’da Yaz” programı, şehrin en büyük etkinliklerini bir araya getiriyor ve bunların büyük bölümü tamamen ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Proje, modern Moskova’yı, şehrin mimarisini, atmosferini ve kültürel yaşamını yakından tanımak için önemli bir fırsat sunuyor.

Program kapsamında açık hava konserleri, tiyatro gösterileri, sergiler, film gösterimleri, yaratıcı atölyeler ve rehberli şehir turları düzenlenecek. Takvimde ayrıca uluslararası düzeyde iki önemli müzik etkinliği yer alıyor: 5. Moskova Uluslararası Caz Festivali ve ünlü sanatçılar ile orkestraların opera ve senfonik eserler seslendireceği 4. Zaryadye Moskova Yaz Müzik Festivali (Zaryadye Parkı’nda düzenlenen uluslararası müzik festivali).

TARİH MERAKLILARI İÇİN “ZAMANLAR VE ÇAĞLAR”

Tarih meraklıları ise “Zamanlar ve Çağlar” Festivali’ni ziyaret ederek Orta Çağ’dan Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar uzanan farklı dönemleri yakından deneyimleyebilecek. Festival kapsamında büyük ölçekli savaş canlandırmaları, döneme uygun kostümler ve geleneksel el sanatları sergilenecek. “Zamanlar ve Çağlar” Festivali, başkentin tüm ilçelerine yayılıyor ve mahalle etkinlik alanlarını, merkezi şehir mekânlarını ve tarih temalı programlara sahip dört büyük park alanını kapsıyor. Etkinliklere yaklaşık 1.000 tarih canlandırmacısı katılıyor; bunların 780’i park alanlarındaki savaş canlandırmalarında görev alıyor.

Aktif yaşam tarzını benimseyen ziyaretçiler için ise “Moskova Mevsimleri” etkinlik alanlarında yaz boyunca spor bölgeleri ve açık hava yüzme havuzları hizmet verecek. Kaykay parkları, sokak basketbolu sahaları, futbol ve voleybol alanlarının yanı sıra padel tenis kortları da ziyaretçilerin kullanımına açık olacak. Ayrıca scooter, top ve çeşitli spor ekipmanlarının kiralanabileceği noktalar da bulunacak.

“Moskova’da Yaz”, başkentin her köşesini farklı bir bakış açısıyla keşfetme fırsatı sunan bir yolculuk niteliği taşıyor. Proje, Moskova’yı canlı, modern, çok yönlü ve misafirperver bir şehir olarak deneyimleme imkânı sunuyor. Rusya’yı ziyaret edenler için dinlenme, kültürel keşif ve dünyanın en dinamik başkentlerinden birini tanıma fırsatını bir arada sunan etkinlik, Türkiye’den gelecek ziyaretçilere de unutulmaz anılar yaşatacak.