Moskova Startup Zirvesi’nde 100’den fazla ticari ve kentsel çözüm sergilendi

Sanayi ve inşaat şirketleri otomasyon çözümleri ararken, kent hizmetleri altyapı geliştirme teknolojilerine, sağlık sektörü yeni tanı araçlarına, tarım sektörü ise üretim verimliliğini artırma yöntemlerine odaklanıyor. Fuar, Rus şirketlerinin çok farklı alanlardaki ihtiyaçlarına hitap etti.

AKILLI ROBOTLAR

Moskova İnovasyon Kümesi’nin Müşteri Sunum (Customer Showcase) hizmeti ve İnovasyon Maratonu programı katılımcısı Crimson Robotics, üretim süreçlerini otomatikleştirmek için tasarlanmış mobil bir robot sundu. Robot, malzemeleri taşıyabiliyor, basit montaj işlemlerini gerçekleştirebiliyor ve sabit bir iş istasyonuna bağlı kalmadan çalışabiliyor. Fuar standında ziyaretçiler, robotu bir teleoperasyon (uzaktan kumanda) sistemi kullanarak kontrol edebildi.

Moskova İnovasyon Kümesi’nin bir diğer katılımcısı olan Agrobit, kümes hayvanı çiftlikleri için geliştirdiği robotik hayvancılık yönetim asistanını sergiledi. Kümeslerin içinde otonom olarak hareket eden robot, kuşların hareket etmesini ve beslenmesini teşvik ediyor; ayrıca gerekli mikroiklimin korunmasına yardımcı olmak için kümes tabanındaki altlığı havalandırıyor.

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE KENT TEKNOLOJİLERİ

Yenilikçi pilot test programı katılımcılarından Etalon, bir beton izleme sistemi sundu. Beton yapıların içine yerleştirilen ve sıcaklık ile nemi takip eden sensörler, sistemin malzeme dayanımını otomatik olarak hesaplamasını sağlıyor. Bu durum, inşaatın ne zaman bir sonraki aşamaya geçebileceğinin belirlenmesine yardımcı oluyor ve genel inşaat süresini kısaltabiliyor.

Başarılı geçen pilot testlerin ardından bu çözüm, prefabrik yapı parçalarının üretildiği bir prefabrik konut fabrikasında uygulamaya konuldu. Sistem ayrıca Moskova’daki konut inşaatı projelerinde de kullanılıyor.

Müşteri Sunum hizmeti ve İnovasyon Maratonu programı katılımcısı Biometriclabs, boru hattı sızıntılarını tespit etmeye yönelik mobil bir sistem sergiledi. Boru hattına yerleştirilen sensörler aracılığıyla sistem, gelen sinyalleri analiz ederek olası bir sızıntının konumunu belirliyor. Bu çözüm, operatörlerin hasarı hızlı bir şekilde tespit etmesine ve ilgili bölümü onarıma yönlendirmesine olanak tanıyor.

MEDİKAL TEKNOLOJİLER VE BİYOTEKNOLOJİ

Yenilikçi pilot test programı katılımcısı Yaglion, sıvı kan plazmasını kuru toza dönüştüren tek kullanımlık steril ve çift bölmeli bir hazne sundu. Bu teknoloji plazmanın raf ömrünü uzatırken, transfüzyon (kan nakli) için ihtiyaç duyulduğunda plazmanın dakikalar içinde tekrar sıvı forma dönüştürülmesine imkan tanıyor. Yöntem halihazırda Moskova’daki 15’ten fazla tıbbi laboratuvarda kullanılıyor.

Yenilikçi pilot test programının bir diğer katılımcısı Livenhouse, infüzyon terapisinin (damar içi sıvı/ilaç tedavisi) dijital takibine yönelik bir sistem tanıttı. Standart bir serum askısına/damlatıcısına takılan cihaz, infüzyon sürecini izliyor. İnfüzyon durduğunda veya akış hızı gereken seviyeden saptığında sağlık personelini otomatik olarak uyararak değişimlere daha hızlı müdahale edilmesini sağlıyor ve sürekli manuel denetim ihtiyacını azaltıyor.

TARIM TEKNOLOJİLERİ VE GIDA TEKNOLOJİLERİ

Müşteri Sunum hizmeti ve İnovasyon Maratonu programı katılımcısı Climbiotech, hızlandırılmış bitki ıslahı için iklim kontrollü kabinler sundu. Bitki büyümesi için gerekli koşulları hassas bir şekilde kontrol eden bu kabinler; buğday ve ayçiçeği gibi ürünlerin yılda iki nesil yerine altı nesle kadar ürün vermesini sağlıyor. Bu da yeni bitki çeşitlerinin geliştirme döngüsünü üç ila altı kat kısaltabiliyor.

Yenilikçi pilot test programı katılımcısı Cheezy, otomatik bitki yetiştiriciliğine yönelik dijital bir sera sergiledi. Büyüme koşullarını denetleyen sistem, yetiştirme sürecinin entegre yazılım aracılığıyla yönetilmesine olanak tanıyor. Bu sayede, su temini ve gider/kanalizasyon sistemlerine kalıcı bir bağlantı gerekmeksizin kapalı alanlarda ürün yetiştirmek mümkün hale geliyor. Söz konusu laboratuvarlar halihazırda Rusya’nın önde gelen tarım üniversitelerinden birinde kurulu bulunuyor.

YARATICI TEKNOLOJİLER VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ

Yenilikçi pilot test programı katılımcısı Medviar, sağlık çalışanlarının eğitimi için geliştirilen bir VR/XR (sanal gerçeklik / karma gerçeklik) simülatörü sundu. Doktorlar, hemşireler ve öğrenciler; hastaları riske atmadan çeşitli klinik senaryolarda pratik yapabiliyor. Sistem, kullanıcıların eylemlerini otomatik olarak değerlendiriyor ve performans sonuçlarını sunuyor.

Yenilikçi pilot test programının bir diğer katılımcısı Profpass Group, sanayi personelinin eğitimi ve değerlendirilmesi için VR ve 3D tabanlı bir platform geliştirdi. Platform; şirketlerin hazır dijital ortamlar, senaryolar ve değerlendirme kriterleri kullanarak eğitim programları oluşturmasına ve aynı zamanda çalışanların performansını takip etmesine olanak tanıyor.

Bu sayede personel, prosedürlerin pratiklerini güvenli bir sanal ortamda gerçekleştirebiliyor. Platform halihazırda Moskova’nın gaz dağıtım şirketi ve büyük bir gaz işleme şirketi tarafından kullanılmaya başlandı.

Moskova Startup Zirvesi fuarında sunulan tüm çözümler, ziyaretçilerin yeni teknolojileri birebir deneyimlemelerini sağlamak amacıyla tasarlandı. Katılımcılar; ekipmanları çalışırken görme, dijital ürünleri test etme ve çözümlerin gerçek dünyadaki sanayi ve iş hayatı sorunlarına nasıl uygulanabileceğini değerlendirme fırsatı buldu.