Multinet Up’tan yeni nesil dijital ödeme çözümleri

Artık iş dünyası için zaman, hızla yarışmak değil; verimlilikle kazanmak anlamına geliyor. Bu dönüşümün merkezinde ise dijital ödeme sistemleri yer alıyor. Multinet Up, geliştirdiği yenilikçi çözümlerle hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin finansal süreçlerine sadece teknoloji değil, aynı zamanda kontrol, esneklik ve hız katıyor.

Yemek kartı kullanıcılarının tüm harcama süreçlerini dijitalleştirmek amacıyla geliştirilen MultiPay, fiziksel kart taşımadan QR kod ile ödeme imkânı sunuyor. Günde 2 milyona yakın işlem hacmi ile MultiPay, sadece bir ödeme aracı değil; bireysel kullanıcıların yemek kartı işlemlerini daha verimli ve kontrollü yönetmesini sağlayan kapsamlı bir platform olarak tercih ediliyor. Kullanıcıların yüzde 55’i ise ödeme işlemlerini uygulama üzerinden QR kodla gerçekleştiriyor. Bu eğilim yalnızca bireysel kullanıcı tarafında değil, kurumsal yapılarda da yükselişte. Multinet Up’ın, Kuantum Araştırma iş birliği ile gerçekleştirdiği 2025 Mayıs Pazar ve Segmentasyon Araştırması’na göre, işletmelerin yüzde 65,2’sinin alışverişlerde QR kod ile ödeme aldığı belirtiliyor. Bu veriler, dijitalleşmenin artık yalnızca bir kolaylık değil, kurumsal beklentiye dönüştüğünü gösteriyor.

İşletmelerin ihtiyaçlarına odaklanan MultiPOS ise herhangi bir ek cihaz yatırımı gerektirmeden, tek platform üzerinden farklı ödeme yöntemlerini entegre eden yenilikçi bir sistem olarak öne çıkıyor. Multinet Up üye iş yerlerinin yüzde 60’ında aktif olarak kullanılan MultiPOS, aylık 3,5 milyonu aşkın işlemle ödeme süreçlerinin dijital dönüşümünü mümkün kılıyor. Sunduğu kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü altyapısı sayesinde, anlık raporlama ve veri analizi imkânı sunarak işletmelerin finansal yönetimini daha akıllı hale getiriyor. Böylece müşteri deneyimi gelişirken, operasyonel süreçler de kolaylaşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, “Dijital ödeme sistemleri teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde iş dünyasında verimliliği, güvenliği ve kullanıcı deneyimini yeniden tanımlayan stratejik bir dönüşüm alanı. Biz de Multinet Up olarak bu dönüşüme liderlik etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. MultiPay ve MultiPOS çözümlerimizle bireysel kullanıcıların ve işletmelerin finansal süreçlerini daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli hale getiriyoruz. Sunduğumuz dijital ödeme çözümleriyle; yemek kartından akaryakıta, kurumsal seyahatten filo yönetimine kadar uzanan geniş bir yelpazede operasyonel kolaylık ve maliyet avantajı sağlıyoruz. Güvenliği ise bu altyapının temel taşı olarak görüyoruz. Yapay zekâ destekli sistemlerimiz ve 7/24 aktif çalışan Security Operations Center (SOC) yapımızla olası tehditlere anında müdahale ediyor, ISO 27001 gibi uluslararası standartlarla veri güvenliğini en üst seviyede tutuyoruz. Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de de dijital ödeme çözümlerinin yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Bu dönüşümde yenilikçi çözümlerimizle sektörün gelişimine katkı sunmaya ve iş dünyasına sürdürülebilir değer sağlamaya devam edeceğiz” dedi.