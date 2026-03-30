Musatti Motor güveni büyütüyor: Yerli ve milli duruş, güçlü satış sonrası altyapıyla pekişiyor

Son bir yıl içerisinde ürün gamını genişleterek farklı segmentlerdeki model çeşitliliğini artıran Musatti Motor, bu büyümeyi yalnızca model sayısındaki artışla değil; pazardaki erişilebilirlik ve kullanım alanlarını genişleten bir stratejik gelişim olarak konumlandırıyor. Ürün gamındaki bu artış, markanın farklı kullanıcı ihtiyaçlarına daha güçlü yanıt verebilmesine de fırsat sunuyor.

Ayda yaklaşık 8 bin motosiklet üretim kapasitesine sahip olan Musatti Motor, Türkiye genelinde 450’nin üzerinde üzerinde bayi ve servis noktasıyla faaliyet gösterirken; 45 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde, 10 bin metrekareyi aşan yedek parça deposu ve aynı gün kargolama sistemiyle satış sonrası operasyonlarını merkezi ve hızlı bir yapıya kavuşturdu. Şirketin oluşturduğu bu altyapı, servis süreçlerinde bekleme sürelerini minimize ederken, parça tedarik hızını sektör ortalamasının üzerine taşıyor.

Son 1 Yılda %100 büyüyen servis ağı

Son bir yıl içerisinde servis yapılanmasında da önemli bir büyüme kaydeden Musatti Motor, Türkiye genelinde 150 olan servis noktası sayısını 300’e çıkartarak, bu alanda da %100’lük bir artış sağladı. Bu gelişim, markanın satış sonrası hizmetlere verdiği önemin somut bir göstergesi olarak öne çıkarken, servis ağındaki bu genişleme sayesinde kullanıcılar, daha kısa sürede teknik desteğe ulaşabiliyor.

Bölgesel ekonomiye ve istihdama katkı

Musatti Motor’un Türkiye geneline yayılan bayi ve servis yapılanması, yalnızca kullanıcı memnuniyetini güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda yerel ticaret hacmine ve bölgesel istihdama doğrudan katkı sağlıyor. Her bayi ve servis noktası, bulunduğu şehirde ekonomik hareketlilik yaratan, yan sanayi ve tedarik zinciriyle birlikte büyüyen bir değer alanı oluşturuyor.

Markanın oluşturduğu servis ve dağıtım ağı; lojistikten teknik personele, yedek parça tedariğinden satış operasyonlarına kadar geniş bir ekonomik ekosistemi besliyor. Bu yapı, ticaret odaları ve bölgesel ekonomi platformları açısından da sürdürülebilir bir değer zinciri modeli sunuyor.

Musatti Motor; 2026 stratejisinde yerli üretim gücünü, yalnızca bir sanayi kapasitesi olarak değil; operasyonel altyapı, güçlü lojistik organizasyon ve satış sonrası hizmet kalitesiyle bütünleşen bir kalkınma modeli olarak konumlandırıyor. Güven odaklı büyüme anlayışıyla yoluna devam eden marka, hem kullanıcı nezdinde hem de ekonomik paydaşlar nezdinde uzun vadeli ve sürdürülebilir bir marka değeri inşa etmeyi hedefliyor.

“Gerçek testi, satış sonrası güven zemininde sağlıyoruz”

Musatti Motor Kurucusu Mustafa Alkan, markanın satış sonrası yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Yerli ve milli bir marka olmak, yalnızca Türkiye’de üretim yapmakla sınırlı değildir. Yerli marka olmanın gerçek testi, satış sonrasında kullanıcıya sunulan güvenle verilir. Son bir yılda servis ağımızda, %100’lük bir artış sağlayarak kullanıcılarımıza daha erişilebilir bir hizmet altyapısı sunduk. Türkiye’nin 7 bölgesinde ve 71 ilinde, 450’den fazla bayi ve servis ağımız, 10.000 metrekareyi aşan yedek parça depomuz ve aynı gün kargolama sistemimizle kullanıcılarımızın her koşulda yanında olmayı sürdürüyoruz. Bizim için güven; üretim hattında başlar, satış sonrası hizmet altyapısıyla sağlam bir zemine oturur.”

Mustafa Alkan, markanın yedek parça tedariği süreci ve geniş servis ağına ilişkin olarak; “Musatti Motor, satış sonrası hizmet yaklaşımını yalnızca teknik bir operasyon süreci olarak değil; marka itibarının ve uzun vadeli kullanıcı bağlılığının temel taşı olarak konumlandırıyor. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan servis organizasyonu, güçlü lojistik altyapısı ve hızlı parça tedariği sayesinde marka, kullanıcı deneyimini satın alma anıyla sınırlamıyor; her bakım, her servis teması ve her destek sürecini güven inşa eden bir temas noktası olarak ele alıyor. Bu yaklaşım, Musatti Motor’u yalnızca üretim gücüyle değil, sürdürülebilir hizmet modeliyle de sektörde farklılaştırıyor” dedi.

Alkan, Musatti Motor’un büyüme stratejisinin temelinde sürdürülebilir hizmet modeli bulunduğunu vurgulayarak, yerli marka kimliğinin en güçlü göstergesinin erişilebilir servis yapısı ve kesintisiz destek organizasyonu olduğunu ifade etti.