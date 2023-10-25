“Mustafa Kemal Yolu” Filli Boya’nın destekleri ile Gelibolu’nun yeni rotası oldu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 14:28

Güncelleme: 25.10.2023 - 14:28

Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale savaşları sırasında çıkarma yapan düşman kuvvetlerini durdurmak adına harp sahasında izlediği ilk rota, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından ziyaret rotası olarak düzenlendi. “Mustafa Kemal Yolu” adı verilen rota, 17 kilometrelik güzergahı ile artık, dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerleyen Çanakkale Tarihi Alanı’nın yeni ziyaret noktalarından biri.

3 yıldır “Mustafa Kemal Yolu” için çalıştıklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; "Mustafa Kemal Yolu Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünün yakınlarında 19. Tümen karargahının ve 57. Alay'ın Anzak çıkarmasına karşı koymadan önce konuşlandığı noktadan başlıyor. Bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale’de düşmanı durdurmak için ilk kez yola çıktığı 25 Nisan 1915 tarihinden Anafartalar Grup Komutanlığı’na atandığı 8 Ağustos 1915 tarihine kadar olan dönemdeki yürüdüğü yolları ve kullandığı karargâhları içeren bir güzergâh oldu. Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek, Çanakkale ruhunu daha da yakından hissetmek ve buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz. Çanakkale Tarihi Alana katkı sunacak, alanı geliştirecek her projede biz varız. Çanakkale Tarihi Alanı Dünya’nın en büyük açık hava müzesi yapmak için daima çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Cumhuriyetin 100. Yılında Mustafa Kemal Yolu’nun açık hava müzesi niteliğinde bir yürüyüş rotası olarak düzenlenmesinde rol almaktan gurur duyduğunu belirten Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Çanakkale’de ilk önce buraya geldi. Mücadeleye bu noktadan başladı. Bu yolları yürüdü. Bu topraklardan tarih sahnesine çıktı. Şimdi biz, izinden gittiğimiz atamız ile 108 yıl sonra ve Cumhuriyetimizin tam da 100. yılında aynı yerde, aynı yoldayız. İstiyoruz ki, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir tarafından buraya gelenler ortak bir amaç etrafında kenetlenmenin ruhunu hissetsin. Ve bu ilhamı yanında götürüp kendi geleceğine rehber etsin.” diyerek, tarihi mirasımızı genç nesillere aktarmayı sorumlulukları olarak gördüklerini vurguladı.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün 25 Nisan 1915 tarihinde Çanakkale Bigalı Köyü’ne gelip kurmuş olduğu karargah ile harp sahasında izlediği rotayı deneyimleme fırsatını ziyaretçiye sunan proje, Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Çanakkale Savaşlarındaki rolünü anlatarak, Kara Muharebelerinin önemine dikkat çekiyor. Aynı zamanda projede savunma hatları ve mevzilerin önemi savaşın tarafları açısından karşılaştırmalar yapılarak ortaya koyuluyor.

Tarihi Alan’da daha önce hayata geçirilen Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Projesi ve Arıburnu Yürüyüş Güzergâhı ile etkileşimi olan Mustafa Kemal Yolu Projesi Kara Muharebelerin önemine dikkat çekiyor. Böylece Çanakkale’de verilen mücadelenin denizde ve karada olmak üzere iki ayağının ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanıyor.

Mustafa Kemal Yolu’nda çocuklar için özel alanlar tasarlanırken, konaklamalı turlar içinde kamp alanları oluşturulacak. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı 17 kilometrelik yolun 2024 Ocak ayında ziyarete açılması planlanıyor.



