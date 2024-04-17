Mutfak Sanatları Akademisi, workshopların en’lerini açıkladı

Yayınlanma: 17.04.2024 - 10:51

Güncelleme: 17.04.2024 - 10:51

Turizmden tarıma ve perakendeye birçok sektörün lokomotifi olan gıda endüstrisi, büyümeye devam ederken gastronomi dünyasına ilgi duyanların da radarına giriyor. Statista tarafından açıklanan veriler, gıda pazarının küresel ekonomiye katma değerinin bu yıl sonuna kadar 1,14 trilyon dolara çıkacağına işaret ediyor. Pek çok kişi ise hem kendilerini geliştirmek hem de bir hobi edinmek amacıyla yaratıcılığın esas olduğu gastronomi dünyasına yemek pişirme eğitimleri ve workshoplarla atılıyor. 20 yıllık deneyimiyle düzenledikleri workshoplarda her yıl 20 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), öğrencilerinin seçimlerinden hareketle popüler workshop programlarını açıkladı.

Her ay birbirinden farklı menülerle mutfakseverlerin becerilerini geliştirdiklerini belirten Mutfak Sanatları Akademisi Yönetici Ortağı Sitare Baras, “Pratik becerilerin ve yaratıcılığın harmanlandığı bir alan olan mutfak workshopları, son yıllarda binlerce insanın katıldığı bir aktiviteye dönüştü. Yeni tarifler, teknikler, karışımların ortaya çıktığı tezgahlar, adeta insanların sanat yaptığı bir platform haline geldi. Biz de, online ve hibrit workshoplarımız ile globaldeki trendlerin izini sürerken, bu eğitimlerle gastronomiye ve mutfak sanatlarına yeni bir kapı aralıyoruz. Elbette, her ay farklı etkinlikler düzenliyoruz ama bazı etkinlikler yıllardır yoğun ilgi görerek popülerliğini de koruyor. Bazıları ise dönemin trendlerine göre talep alıyor” dedi.

Mutfakta bayrağı “İtalyan mutfağı” taşıyor

Mutfak workshoplarında trend olan programları paylaşan Sitare Baras, “İtalyan mutfağı çok popüler, sürekli talep alıyor. İtalyan Mutfağı’nın yanı sıra Etler ve Pişirme Teknikleri workshopları da yoğun ilgi görüyor. Pastacılığa dair programlar da sürekli zenginleştirdiğimiz etkinlikler arasında bulunuyor. Kruvasan yapımına dair programlarımız ise göreli olarak yeni olmasına rağmen, bini aşkın kişiyi ağırladık bile” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Bazı programlarımızı insanların dönemsel ilgi alanlarına göre seçip hazırlıyoruz. Örneğin, sağlıklı yaşam arzusuyla birlikte yükselişe geçen bitki bazlı beslenme trendini görünce bu alanda bir program oluşturuyoruz. Mutfakseverler de bu sayede hem gelişiyor hem de beslenme düzenlerine göre yeni tarifler öğrenebiliyor.”

“Dünyanın en iyileri arasında konumlanıyoruz”

Mutfak Sanatları Akademisi Yönetici Ortağı Sitare Baras sözlerini şöyle sonlandırdı. “Yemek pişirme workshop’ları, katılımcıların mutfakta kendilerini geliştirmelerini sağlarken, benzer zevklere sahip insanların bir araya gelerek sosyalleşmesini de teşvik ediyor, yaşam boyu öğrenmeyi de. Biz de Türkiye’nin en kapsamlı yiyecek-içecek eğitim merkezlerinden MSA olarak, 2004’ten bu yana faaliyet gösteriyoruz. Dünyanın en iyi aşçılık eğitim kurumları arasında konumlanıyoruz. İngiltere merkezli belgelendirme ve sertifikasyon kurumu Confederation of Tourism & Hospitality (CTH) ve City & Guilds, İskoç SQA ve Pearson/Ed Excel tarafından onaylı Türkiye’deki tek eğitim kurumuyuz.

“Kadromuzdaki tam zamanlı 24 eğitmen şefin yanı sıra, her yıl 30'dan fazla yerli ve yabancı profesyonel şefi ders ve demolar aracılığıyla öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Mutfak sanatlarında kendine yeni bir dünya yaratmak isteyenleri ve yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen mutfakseverleri bekliyoruz. Workshop’larımızda 5 yaşından itibaren tüm misafirlerimizi kendi yaş ve ilgilerine uygun programlarda ağırlıyoruz. Her yaz açtığımız Young Chefs programında 14-17 yaş arası gençleri profesyonel mutfağa hazırlyoruz. Bugüne kadar 100 mutfaksever genç Young Chefs’ten mezun oldu, bunların %5’I ise bu alana ilgisinden emin olup kendilerine meslek olarak seçmeye karar verdiler ve profesyonel eğitimlerimize kaydoldular. Yani bu programlar gençlerin yalnızca günlük hayatlarına değer katmakla kalmıyor, kariyer seçimlerine yön vermeye de yardımcı oluyor.