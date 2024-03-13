Nakliyelazım’ın kitle fonlama turu mart sonuna kadar devam ediyor

Yayınlanma: 13.03.2024 - 14:56

Güncelleme: 13.03.2024 - 14:56

Dünya Bankası’nın Lojistik Performans Endeksi’nde 38. sırada yer alan Türkiye'de, yük taşımacılığında karayolunun payı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre yüzde 72. Yurt içi karayolu taşımacılığında bireysel ve kurumsal müşteriler için dijitalleşme açığını kapatmak amacıyla harekete geçen Nakliyelazım girişimi, 2024’ün ilk lojistik sektörü yatırımına imza atmak için, 4,2 milyon TL hedefle kitlesel fonlama yatırım turuna çıktı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Nakliyelazım Kurucu Ortağı Selçuk Mert, “Yurt içi karayolu taşımacılığı sektöründe son yıllarda dijitalleşme adına önemli adımlar atıldı. Ancak hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin her araç tipiyle çalışabilmesini sağlayan bir girişim olmadı. Nakliyelazım olarak bu problemi ortadan kaldırıyoruz. Akıllı sistemimizle anında fiyatlama yapıyor, tüm sürecin uçtan ucuna görünür ve yönetilebilir olmasını sağlıyoruz. Tekliften ödeme aşamasına kadar, her şey web üzerinden ve mobilden takip edilebilir. Tüm bunların tek çatı altında sunulması sektörümüzde bir ilk” dedi.

Büyümesini kitle fonlamayla destekleyecek

Faaliyetlerine 2022’de başlayan, 2023’te taşıyıcı ve müşteri mobil uygulamasını yayına alan ve aynı yıl İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı’na kabul edilen Nakliyelazım, 53 milyon TL değerlemeyle yurt içi karayolu taşımacılığına odaklanan ve gelecek vaat eden bir girişim olarak öne çıkıyor.

Başarılı bir başlangıcın ardından, Fongogo üzerinde başlattıkları kitlesel fonlama kampanyasıyla, büyüme hedeflerini yakalamak istediklerini söyleyen Selçuk Mert, “Nakliyelazım olarak, eşya ve yük taşımacılığını dijitalleştiren bir model ortaya koyuyoruz. Artan maliyetlerle özdeşleşen ve henüz yeterli dijital olgunluğa ulaşmamış karayolu taşımacılığı pazarını, uçtan uca bir platforma taşıyarak hem bireysel ve kurumsal müşterilere, hem de bağımsız taşıyıcılara yarar sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.

2 yılda yüzde 2 pazar payı hedefi

İş planını ilk 12 ay sonunda yüzde 0,5, ilk 24 ay sonunda ise yüzde 2 pazar payı hedefiyle kuran Nakliyelazım, anında sabit fiyatlama, canlı takip, ev-ofis taşıma, kurumsal taşıma, ödeme kolaylığı ve gelişmiş ödeme altyapısı ile kurumsala özel sistem seçenekleri sayesinde bu süreçlere pazarda benzeri olmayan bir çözüm getiriyor.

Güvenilir bir nakliye ortağı bulmanın yük sahipleri için zaman alan ve yorucu bir süreç olduğunun altını çizen Selçuk Mert, “Fiyatlama süreçleri ayrı zaman alırken, yük güvenliği bir başka risk teşkil ediyor. Araçla ilgili olası bir problem, tüm süreci başa döndürebiliyor. Güçlü teknoloji altyapımız, nitelikli ve sektör dinamiklerine hakim ekibimiz, sigortalı taşıma ve bölgesel depolama gibi faaliyet dışı gelir kalemlerimizle sürdürülebilir bir iş modeli sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

“Her yıl yüzde 300 büyüyeceğiz”

Bireysel yatırımcıların da bu iş modeline 1.000 TL gibi bütçelerle ortak olmasına olanak tanımak için kitle fonlama yöntemini seçtiklerini dile getiren Nakliyelazım Kurucu Ortağı Selçuk Mert, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Nakliye sektörü, fiyatlama süreçlerinin belirsiz olduğu, müşterinin yükünün durumu hakkında kolay bilgi alamadığı, kurumsal ve kolaylaştırıcı olmayan operasyonlar sebebiyle sürekli iş ve para kaybının yaşandığı bir sektör. Nakliyelazım, sektörde tam dijitalleşme sağlamış bir girişime yönelik ihtiyaca karşılık geliyor. Uygulamalarımızı yayına aldıktan sonra hızlı bir büyüme sürecine girdik. 2024'te imzaladığımız anlaşmalarla lojistik operasyonlarımızı büyüttük ve depolama hizmeti ortaklıklarıyla yetenek setimizi genişlettik. Türkiye'de lojistiğin kalbi olan karayolu taşımacılığını herkes için esnek, dayanıklı, maliyet avantajlı, adil ve dijital hale getirmek için başlattığımız kitlesel fonlama yatırım turumuz, mart boyunca devam ediyor. İş modelimizi ve benzersiz değer önermemizi yakından keşfetmek isteyen herkesi Fongogo’daki kampanya sayfamızı incelemeye davet ediyoruz.”