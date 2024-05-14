NANOSİS Platformu üçüncü kez bir araya geldi: Erken kanser ve nefesten hastalık teşhisi...

Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:17

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:17

Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik çalışmalar yürüten NANOSİS Platformu 3. çalıştayda buluştu.

TÜBİTAK 1004 tarafından desteklenen SUNUM (Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi) Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi liderliğinde yürütülmekte olan NANOSİS Platformu, 7 Mayıs 2024'te üçüncü kez düzenlenen çalıştayda bir araya geldi. Sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerin geliştirilmesini hedefleyen Platformun Araştırma Programı Yönetici Kuruluş lideri ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar, "6 tema ve 16 projeden oluşmakta, 4 yılda toplamda 23 son ürün, 33 yan ürün ve çeşitli ara ürünlerin çıkması beklenmektedir" dedi.

Araştırma Programı Yönetici Kuruluş lideri ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştay, platform paydaşı kurumların üst düzey yetkililerinin konuşmalarıyla başladı. Ardından Araştırma Programı Yürütücüleri çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdiler. Ürünleşme yolculuğuna odaklanan çalıştayda Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Merkezi Müdürü Prof. Dr. Rana Nomak Sanyal, ‘’Lab’dan Kliniğe Bir Nanoilaç Öyküsü’’ başlıklı, Stratis Group kurucusu Dr. Souheil El Hakim ise ‘’Product Devolepment Process – Dos and Don’ts’’ başlıklı konuşmalar yaptılar. Gün boyu sergilenen Ürün Prototipleri ve Platform Fikri Çıktı Posterleri katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

NANOSİS Platformu'nun üçüncü çalıştayında konuşan Araştırma Programı Yönetici Kuruluş Lideri ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar, platformdaki araştırmacıların NANOSİS’in “sağlığı tehdit edici ve kontaminasyona neden olan etmenlerin saptanması ve önlenmesine odaklanılmış araştırmalar” vizyonuyla değerli çalışmalar yürüttüğünü söyledi ve platformla ilgili şu bilgileri verdi:

"6 tema ve 16 projeden oluşan NANOSİS Platformu'nda, 4 yılda toplamda 23 son ürün, 33 yan ürün ve çeşitli ara ürünlerin çıkması beklenmektedir. Bu prototip ve teknolojiler, öncelikli sağlık hedefli olmak üzere otomotivden çevreye, tekstilden enerjiye uzanan diğer sektörlere de çözümler sunmaktadır. Araştırma programlarının ilki, sıvı fazında hastalıklara neden olacak ajanların tespitine yönelik projelerden oluşmaktadır. Bir diğer başlık gaz fazında hastalıklara, sağlık sorunlarına neden olabilecek birtakım kimyasalların tespitine yönelik algılayıcılardan oluşmaktadır. Üçüncü başlıkta giyilebilir teknolojilerle sağlık takibine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dördüncü başlıkta çok düşük konsantrasyonlarda birtakım kimyasalların tespiti, nefesten hastalık tespiti gibi uygulamalara yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Beşinci başlıkta ise kanser belirteçlerini kullanarak kanserin erken teşhisi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmektedir."

Toplam bütçesi 64,6 milyon TL olan NANOSİS’te, 35 milyon TL bütçeli Araştırma Programı SUNUM tarafından yürütülüyor.