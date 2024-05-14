Mesane kanseri tedavisi - Dr. Dilara Akbulut
Mayıs ayı dünya genelinde mesane
kanserine dikkat çekmek amacı
ile çeşitli bilimsel toplantıların
düzenlendiği, halkı bilinçlendirecek
seminerlerin yapıldığı, mesane kanseri
araştırmalarını desteklemek ve
toplumsal bilinç oluşturmak amaçlı bağış
kampanyalarının yürütüldüğü “Mesane
Kanseri Farkındalık Ayı” olarak kabul
görmektedir.
Mesane (idrar torbası), alt karında
yer alan, içi boş, böbreklerden
süzülen idrarın toplandığı, hacmi 700
mililitreye kadar ulaşabilen bir organdır.
Vücudumuzda hemen her organda
gelişebilen kanser hücreleri, mesanede
de görülebilir. Mesane kanseri, tüm
dünyada en sık görülen kanserler
arasında 9. sırada yer alırken kanser
sebepli ölümlerde 13. sıradadır. Dünya
genelinde her sene yaklaşık 600 bin
hasta, bu tanıyla karşılaşmaktadır.
Sıklığı çok daha fazla olan prostat,
akciğer, meme kanseri gibi kanserlerin
gölgesinde kalan mesane kanseri,
tıpta “yetim hastalık” (orphan disease)
olarak tabir edilen, tedavisi ve bilimsel
araştırmalarına daha az kaynak ayrılan
hastalıklardandır.
RİSK FAKTÖRLERİ
Mesane kanseri, erkeklerde ortalama
3-4 kat daha fazla görülmektedir.
Değiştirilebilir risk faktörlerinden
en büyüğü ise sigara kullanımıdır.
Sigaranın mesaneyi döşeyen hücrelerde
oluşturduğu genetik mutasyon profilinin,
akciğer kanseri ile benzer olduğu
kanıtlanmıştır. Çevresel risk faktörleri
arasında çeşitli kimyasallara maruziyet
yer alır ve bu kimyasalların kullanıldığı
tekstil, boya, deri gibi endüstriyel
alanlarda çalışanlar risk altında olabilir.
Aristolosik asit (aristolochic acid),
özellikle kilo kaybı amaçlı ve menstrüel
problemleri çözmek için alternatif arayan
hastaların kullandığı bitkisel ürünlerde
bulunan bir içeriktir ve böbrek hasarının
yanı sıra mesane kanseri riskini artırdığı
çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.
Sık idrar yolu enfeksiyonu, böbrek taşı ve mesanede uzun sureli kateter kullanımı da mesane kanseri açısından risk yaratmaktadır. Sık su tüketimi, mesanede biriken kimyasalların uzaklaştırılmasını sağladığı için, potansiyel koruyucu bir mekanizmadır. Diğer kanser türlerine benzer olarak, mesane kanseri de çeşitli genetik sendromlar ve aile öyküsüyle ilişkili olabilir.
Mesane kanseri genellikle ileri yaşta, ortalama 70 yaş civarında görülmektedir. Alarm yaratması gereken en önemli semptom, kanlı idrardır. Bunun yanında ağrılı idrar, idrar yapma sıklığında artış ya da zorluk şüphe uyandıran semptomlardır. Bu semptomlar, idrar yolu enfeksiyonunda da görülebilir ancak uzman hekim muayenesi ve gerekli tetkikler ayırıcı tanıda yardımcı olacaktır. Bunun yanında bel ağrısı, alt karında ağrı, genel halsizlik gibi spesifik olmayan semptomlar da görülebilir.
Doktorunuz kötü huylu bir tümörden şüphelenirse kesin tanıda en önemli basamak olan patoloji incelemesi de isteyebilir. Günümüz modern tıbbında, tedavi seçenekleri patoloji sonuçlarına göre çeşitlenmektedir. Mesane kanserinin alt tiplerinde, ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde hedefe yönelik tedavileri uyguladığımız çok sayıda klinik araştırma yürütülmektedir. Hedefe yönelik tedaviler, bir tümörün kendi içinde barındırabildiği eşsiz özellikleri (mikroskobik özellikler, genetik mutasyonlar, hedeflenebilecek protein ifadeleri gibi) ortadan kaldırmayı hedefleyerek her hastaya kişiselleştirilmiş bir tedavi sunmayı amaçlar. Bu yenilikçi tedavi yöntemleri, mesane organını koruyarak hastaya daha konforlu bir tedavi süreci sunmayı, standart kemoterapilere göre daha düşük yan etkiler oluşturmayı amaçlar. Ayrıca ileri evre hastalarda eğer kanser vücudun başka organlarını etkilemişse, yine bu tedaviler çok daha etkili olabilmektedir.
ERKEN TANI VE MÜDAHALE
Bu çalışmalar ile günümüzde sağ kalımı oldukça düşük olan ilerlemiş evredeki ve nadir tümör tipleri ile tanı almış hastalara kesin bir tedavi seçeneği sunulması umuluyor. Çalışmalarımızda, mesane tümörlerinin farklı genetik mutasyon profillerine sahip olduğunu göstererek her tümörün fayda göreceği tedavilerin farklı olduğunu ortaya koyduk. Sorumlu araştırmacısı olduğum ve mesanenin küçük hücreli kanserlerini incelediğimiz çalışmada, oldukça düşük sağ kalımlı bu hastalıkta yeni tedavi seçeneklerini gündeme getirebilecek protein belirteçleri saptadık ve bu çalışmalarımız ABD’de düzenlenen uluslararası patoloji kongresinde, 2023 ve 2024 senelerinde, alana getirdiği yenilikler ve katkılar sebebi ile tanınarak ödüle layık görüldü.
Mesane kanserinden korunmak için
değiştirebileceğimiz risk faktörleri
bulunmaktadır. Bunlar arasında en
önemlisi sigaradan uzak durmaktır.
Bunun yanında, sağlıklı kilonun
korunması, bol su tüketimi, düzenli
fiziksel aktivite, kimyasal maruziyetlerine
karşı bilinçli olmak da koruyucu
yöntemlerdir. Mesane kanseri kulağa
korkutucu gelse de erken evrede
saptanırsa, yüzde 70-96 gibi yüksek
oranda sağ kalım izlenir ancak hastalık
ilerlemişse bu oran yüzde 10’un altına
düşmektedir. Bu nedenle bulgular
görüldüğünde erken tanı ve müdahale
oldukça önemlidir.
Dr. Dilara Akbulut
Anatomik Patoloji Uzmanı ve Araştırmacı
Ulusal Kanser Enstitüsü ABD
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