Naz Teknik’ten KOBİ’lere rehberlik: İSG kültürü kazandırıyor, maliyetleri azaltıyor

2025 itibarıyla 50’den az çalışanı olan küçük işletmelere iş sağlığı ve güvenliği (İSG) hizmeti alma zorunluluğu getirilmesiyle birlikte, işverenler yazın durgunluğundan faydalanarak olası ihlalleri tespit edip proaktif bir dönüşüm sürecine başlıyor. Binden fazla küçük işletme sahibi ve 2.500 çalışanla gerçekleştirilen “2025 İşyeri Güvenliğinin Durumu” raporuna göre küçük işyerlerinin %75’i için fiziksel yaralanmalar önemli bir zorluk olmaya devam ederken, yalnızca %52’sinin resmi protokolleri bulunuyor. %32’si de yeni güvenlik önlemlerini almayı unuttuklarını bildiriyor. İşyeri güvenliğinin sadece fiziksel yaralanmaları önlemek değil, hem çalışan refahı hem de uzun vadeli başarı için kritik olduğunu öne süren Türkiye’de mobil uygulamayla hizmet sunan ilk Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Naz Teknik ise yeni yasal düzenlemenin ayrıntılarını ve faydalarını açıkladı.

"İSG İŞLETMELER İÇİN YÜK DEĞİL, GELECEĞİ KORUYAN STRATEJİK BİR YATIRIM"

2014’ten bu yana İSG alanında uzmanlaşan Naz Teknik OSGB Genel Koordinatörü ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İlker Solmaz, şu değerlendirmede bulundu: “İş sağlığı ve güvenliği bir maliyet değil, işletmenin geleceğini koruyan stratejik bir yatırımdır. Yeni düzenleme ile birlikte küçük işletmeler de bu dönüşümün bir parçası haline geliyor. Naz Teknik olarak biz de yalnızca yasal gereklilikleri değil, aynı zamanda insan hayatını ve işletme sürdürülebilirliğini odağımıza alıyoruz. Mobil uygulamamız ve dijital çözümlerimizle sektörümüzde fark yaratırken, güvenli işyeri kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz.”





10 YILLIK VERİ HAVUZUYLA HİZMETLERİNİ MOBİL ORTAMA TAŞIDI

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre iş kazalarının %80’inin KOBİ’lerde yaşandığına dikkat çeken İlker Solmaz, “İSG, KOBİ'ler için sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda stratejik bir avantaj olarak kabul edilebilir. Çünkü etkin bir İSG sistemi, çalışma ortamındaki kaza risklerini minimuma indirirken iş akışının sürekliliğini koruyor. İnsan odaklı bir yaklaşım ortaya koyarken, işletmelerin karşılaşabileceği hukuki ve mali yükümlülüklerin önüne geçiyor. Öte yandan yasal düzenlemelere uyumlanmak, potansiyel cezaları ve itibar kaybını engelleyerek kurumsal imajı koruyor ve güvenilirliği pekiştiriyor. Biz de 10 yılı aşkın sektörel deneyimimizle KOBİ’ler için İSG hizmetlerimizi risk analizleri, acil durum eylem planları, eğitimler ve periyodik saha kontrolleri gibi temel adımlarla yürütüyoruz. Bununla da sınırlı kalmıyor, geliştirdiğimiz mobil uygulama ve dijital raporlama sistemi ile işletmelere teknolojik çözümler sunuyoruz” dedi.

Türkiye’nin İSG ekosisteminde değişim ve gelişim odaklı hizmet veren Naz Teknik OSGB, 10 yıllık veri havuzuyla desteklediği sistemiyle sektörde bugüne kadar toplanan en kapsamlı hizmet verisini mobil ortama taşıyor. İşverenler bu uygulama sayesinde, İSG süreçlerinde hangi aşamada olduklarını güncel olarak görebiliyor. Uzman ve doktor ziyaretlerini takip edebiliyor. Tamamlanan evrakları izleyip yükleyebiliyor. Faturalarını ve finansal süreçleri görüntüleyebiliyor. Ayrıca, hizmet ihtiyacına göre geliştirilen güncellemelerle sistem sürekli olarak yenileniyor. Bir sonraki güncellemenin temmuz ayında yapılması bekleniyor. Sistem üzerinden hizmet ziyaretlerinin takibi, puanlama, anlık iletişim ve memnuniyet anketleri gibi özellikler kullanılabiliyor. Böylece hem şeffaflık hem de müşteri etkileşimi üst seviyeye taşınabiliyor.

Naz Teknik OSGB Genel Müdürü Alptekin Balaban’ın vizyoner liderliği doğrultusunda, dijitalleşme yatırımlarının 2025 yılı itibarıyla artıracağının altını çizen Genel Koordinatör ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İlker Solmaz, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı:

“Sektörümüze kurumsallaşma ve sistemleşme alanlarında öncülük ederken, 'çalışanın olduğu her yerde' mottosuyla büyümeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 2 bini aşkın işletmeye hizmet verdik, memnuniyet anketlerimizde 15 binden fazla olumlu geribildirimle başarımızı tescilledik.”