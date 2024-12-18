Nexans Türkiye’nin 2025 Hedefi: Yangın Güvenliği Çözümleri İhracatında 100 Milyon Dolar

Yayınlanma: 18.12.2024 - 19:30

Güncelleme: 18.12.2024 - 19:30

41 ülkede 28.500 çalışanıyla elektrifikasyon alanında küresel hizmet sunan Nexans, yangına dayanıklı kablo üretimi ve Ar-Ge çalışmalarında Tuzla’da yer alan fabrikasını stratejik bir üs olarak seçti. Tuzla’da kurulan yangın testleri laboratuvarı, dünya çapındaki Nexans üretim tesisleri için bir mükemmeliyet merkezi olarak kabul ediliyor.

Tuzla’daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen yangına dayanıklı kablolar, global piyasalarda en yüksek standartları karşılamak üzere tasarlanıyor ve dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Nexans Türkiye, bu yenilikçi ürün grubuyla 2025 yılı itibarıyla 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etmeyi hedefliyor.

AVRUPA’DA HER 30 SANİYEDE BİR YANGIN VAR

Avrupa’da her 30 saniyede bir yangın meydana gelirken, elektrik kaynaklı yangınlar bu yangınların %21,2'sini oluşturuyor. Türkiye'de yalnızca bina yangınlarından kaynaklanan maddi kayıplar yılda 1,17 milyar TL’yi buluyor. Yangınlar, yalnızca maddi zararlara değil, aynı zamanda hayati kayıplara yol açıyor: her yıl yaklaşık 4.000 ölüm ve 134.000 yaralanma kaydediliyor. Artan elektrik tüketimi, yangın risklerini küresel ölçekte büyüterek modern yaşam için büyük bir tehdit oluşturuyor.

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş, Nexans’ın yangına dayanıklı kablolarıyla Türkiye’de ihracat rekorları kırdığını ve ülkenin sürdürülebilir geleceğine ve ekonomisine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Kurtiş, sözlerine şöyle devam etti: “Nexans olarak, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanımına yönelik çözümler sunmaya, elektrifikasyonu desteklemeye ve enerji dönüşümünü ilerletmeye kararlıyız. Ayrıca, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdümüzü duyurduk. Bu hedef doğrultusunda, çevresel sorumluluk, çalışan bağlılığı ve iş performansını dengeleyen E3 yönetim modelimize güveniyoruz. Bu model, hem operasyonlarımızın hem de gezegenimizin sürdürülebilirliği için şirketimizi sorumlu bir şekilde yönetmemizi sağlıyor.”

AMAÇ KABLO KAYNAKLI YANGINLARIN ÇIKMASININ, YAYILMASININ VE DUMANDAN KAYNAKLI ZEHİRLENMELERİN ÖNÜNE GEÇMEK

Nexans, Yangın Güvenliği segmentinde yer alan ürünleri ile yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada da yangın güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. Düşük yangın tehlikesine sahip kablolar, yangının yayılmasını yavaşlatırken; yangına dayanıklı kablolar ise kritik sistemlerin üç saate kadar çalışmasını sağlayarak güvenli tahliyeyi mümkün kılıyor. Örneğin acil durum aydınlatmaları, yangın alarm sistemleri ya da yangın müdahale sistemleri, yangına maruz kalsa bile, yangına dayanıklı kablolar sayesinde üç saate kadar çalışmaya devam ederek hayat kurtarıyor. Ayrıca Nexans Yangın Güvenliği ürünleri, duman salınımını ve asit emisyonlarını sınırlayarak yangına bağlı ölümlerin %80’inin nedeni olan duman zehirlenmesi riskini büyük ölçüde azaltıyor.

TÜRKİYE’NİN DÜNYA İÇİN STRATEJİK ÖNEMİ

Nexans Türkiye, Levant ve Orta Asya Genel Müdürü Atilla Kurtiş Tuzla Fabrikası’nda düzenledikleri basın toplantısında yangına dayanıklı kabloların sahip olduğu ileri teknolojiyi, gerçekleştirdikleri testler ile basın mensupları ile paylaştı. “Yangın güvenliği bizim için bir ürün değil, bir taahhüttür. Her geçen gün hayatımızda daha fazla kablo, daha fazla sistem ile yaşamaya başlıyoruz. Bu dönüşüm, güvenlik ihtiyaçlarını da artırıyor. Nexans olarak, hastaneler, okullar, alışveriş merkezleri, oteller ve veri merkezleri gibi yüksek güvenlik gereksinimleri olan projeler için en ileri teknolojiyi sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki iki lokasyondaki yangın güvenliği Ar-Ge merkezimizle hem yerel hem de küresel pazarlara liderlik ediyoruz. Tuzla’da geliştirilen yangına dayanıklı kablolar, sadece Türkiye için değil, küresel piyasalar için de yüksek standartları temsil ediyor. 2025 itibarıyla bu ürünlerin ihracatından 100 milyon dolarlık bir gelir hedefliyoruz” dedi.

TUZLA’DAKİ BAŞARI VE NEXANS’IN KÜRESEL HEDEFLERİ

Nexans Türkiye’nin Tuzla’daki fabrikası, yalnızca üretim kapasitesiyle değil, aynı zamanda Ar-Ge ve inovasyon gücüyle de öne çıkıyor. Tuzla’da yer alan yangın testleri laboratuvarı, Nexans’ın dünya genelindeki fabrikaları için referans niteliğinde bir merkez olarak kabul ediliyor. 2024’te, Tuzla’daki üretim ve Ar-Ge merkezi, 2024 yılında “En Dijital Fabrika” ödülüne layık görülmüş, Ar-Ge yatırımlarıyla sektörde liderliğe perçinlemiştir. Turkish Time verilerine göre, Nexans Türkiye, Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan ilk 10 şirket arasında yer alıyor.

AVRUPA BİRLİĞİ STANDARTLARI İLE TAM UYUMLU

Nexans’ın yangın güvenlikli kabloları, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (CPR) uygun şekilde üretilmiş olup; yangına dayanıklılık, duman yoğunluğu ve asidite gibi kriterlerde global standartları sağlamakta ve bu konuda sektöre liderlik etmektedir.