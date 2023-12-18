Ofis kiralamada “paylaşımlı ofis” modeli yükseliyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 17:18

Güncelleme: 18.12.2023 - 17:18

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Ekim 2023 inşaat maliyet endeksindeki görülen yıllık yüzde 65,93'lük artış ve küresel enflasyonist ortam, özellikle büyükşehirlerde ofis kiralarına da yansıdı. Bu durum, Türkiye pazarında 1999 itibarıyla görülmeye başlanan, 2013 itibarıyla yükselişe geçen ortak ofis, paylaşımlı ofis ve sanal ofis modeliyle sunulan ofis sektöründe büyümeyi beraberinde getirdi. Küresel ticari gayrimenkul hizmetleri sağlayıcısı CBRE tarafından yayımlanan rapor, yılın yalnızca ilk çeyreğinde paylaşımlı ofis stokunun yüzde 25 arttığını ve ülke çapında 300 bin metrekare stok seviyesine ulaştığını gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, “Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarında yaşanan yükselişlerin bir benzeri A+ olarak tabir edilen premium ofis stoklarında da yaşandı. İşletmeler, bir yandan ofise dönüş politikalarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da hızlı yükselen maliyetlerle karşı karşıya kaldı. İlk dönemlerde yalnızca girişimciler ve serbest çalışanlar tarafından tercih edilen paylaşımlı ofis modeli, bu sebeple bölge ofislerinin, kurumsal şirketlerin de radarına girdi” dedi.

Levent - Etiler Bölgesi metrekare başına yıllık 415 Euro'yu buluyor

Statista verileri, İstanbul'da plazalar bölgesi olarak bilinen Levent - Etiler konumunda birinci sınıf ofis kiralarının yıllık metrekare başına 415 Euro'ya kadar yükseldiğini gösterdi. Maslak'ta bu rakam 245 Euro olarak ölçülürken; Esentepe, Gayrettepe, Zincirlikuyu bölgesinde 279 Euro olarak kaydedildi. Rakamların Mayıs 2023’te yayımlandığını ve seçim sonrasını da göz önünde bulundurmak gerektiğini dile getiren Melda Çelik, “Yalnız İstanbul’da değil, İzmir ve Ankara’da da metrekare başına yıllık prime ofis metrekare kiraları 125 - 145 Euro arasında değişiyor. Bu sebeple hibrit bir çalışma stratejisi uygulayan, bir ofisin genel maliyetleriyle uğraşmak istemeyen girişimcilerden kurumsal şirketlere pek çok farklı sektörden kullanıcı, paylaşımlı ofis modeline yöneliyor. Paylaşımlı ofisler, teknolojik altyapı, merkezi konum, modern tasarım, toplantı alanları ve iş ağı avantajlarıyla daha cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

İstanbul dışındaki paylaşımlı 5 ofisten birini o işletiyor

2023’te görülen trendin pazarı da canlandırdığına dikkat çeken Melda Çelik, “Bir iş sürecinin dış kaynak kullanımıyla yürütülmesi ve hizmet olarak sunulan çözümlere başvurulması, maliyetleri etkin yönetmek isteyen sektör ve işletmeler için öncelikli konulardan biri. Hizmet olarak ofis veya ofiste servis modelinin yükselişini bu yaklaşım da destekliyor. Bu kapsamda Türkiye paylaşımlı ofis sektörünün liderleri arasında yer alan eOfis, 2023’ü büyümeyle tamamlıyor. Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde değil, Bursa, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Konya gibi illerde de genişleyerek, bu yıl 13 ilde, 60 lokasyonda paylaşımlı ofis hizmeti sunmaya başladık. CBRE verilerine göre eOfis, kiralanabilir alan bakımından, İstanbul dışındaki servis modeliyle sunulan ofislerin %20'sini tek başına yönetiyor. 32 bin 500 metrekare kiralanabilir alanla İstanbul dışındaki 5 paylaşımlı ofisten biri, eOfis tarafından işletiliyor" diye konuştu.

“Hizmet olarak ofis, yüzde 80 maliyet avantajı sağlıyor”

Yeni yıla dair de umutlu olduklarının altını çizen eOfis Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi Melda Çelik, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Hazır ofis, paylaşılan ofis gibi modeller, ofis maliyetlerinde %80 maliyet avantajı sağlıyor. Bu, her ölçekten işletme için büyük bir fırsat. Tek bir sözleşmeyle 60 ofise erişim olanağı sunan eOfis olarak 2024’te hem lokasyon, hem faaliyet gösterdiğimiz il, hem de sayıları 10 bini aşkın şirkete ulaşan müşteri sayımızı üstüne katarak büyütmeyi sürdüreceğiz 60 A+ plazada hizmet veren eOfis, müşterilerini Türkiye çapında modern ofis çözümleriyle buluşturmayı yeni yılda da sürdürecek."