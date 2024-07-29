OKX 500.000 USDT Ödüllü “2024 Yazına Özel Turnuva” Al-Sat Yarışmasını Başlatıyor

Yayınlanma: 29.07.2024 - 19:52

Güncelleme: 29.07.2024 - 19:52

Sektörde öncü rol oynayan kripto borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX bugün, değeri 500.000 USDT’ye varan bir ödül havuzu bulunan “OKX 2024 Yazına Özel Turnuva” al-sat yarışması etkinliğini başlattığını duyurdu.

“OKX 2024 Yazına Özel Turnuva” etkinliği, 2024 Yaz Olimpiyatları ile aynı tarihte, 26 Temmuz’da başlıyor. Özellikle OKX’in USDT marjinli sürekli swap sözleşmeleri traderlarına hitap eden bu yarışma iki aşamadan oluşuyor:

Elemeler Turu: “Elemeler” turu 1 Ağustos saat 15.00’te (TSİ) başlayıp 19 Ağustos saat 02.59’da (TSİ) sona erecek. Bu dönem boyunca, en yüksek Kâr ve Zarar (K&Z) oranına sahip olan koşulları sağlayan* kullanıcılar ve takımlar, ödül havuzundan pay almaya hak kazanacaklar.

Finaller Turu: “Elemeler” turunda en iyi performansı sergileyerek ilk %15’e girmeyi başaran takımlar, ek 150.000 USDT’lik ödül havuzunun bulunduğu “Finaller” turuna katılmaya hak kazanacaklar. “Finaller” turu 23 Ağustos 2024 saat 15.00’te (TSİ) başlayıp 6 Eylül 2024 saat 02.59’da (TSİ) sona erecek.

Toplam ödül havuzunun değeri katılımcı sayısı arttıkça yükselecek. Örneğin her 1.000 trader, ödül havuzundan ek 10.000 USDT’lik ödülün kilidini açabilecek.

Al-sat yarışması için kayıt dönemi bugün saat 15.00’te (TSİ) başlayıp 9 Ağustos saat 02.59’da (TSİ) sona erecek. Etkinliğin geçerli bir katılımcısı olarak kabul edilmeleri için kullanıcıların buradan “Bir Takıma Katılın” butonuna tıklamaları ve ardından butonun “Katıldınız” şeklinde değişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca koşulları sağlayan kullanıcıların etkinliğe katılabilmeleri ve ödül kazanabilmeleri için kimlik doğrulamasını tamamlamaları ve takımların, kayıt döneminin sonuna kadar en az 10 üye sayısına ulaşması gerekmektedir.

Kripto traderı ve sosyal medya içerik üreticisi Ash Ahn (diğer adıyla Maeuknam) şunları söyledi: “OKX’in ilk Yaz Oyunları al-sat yarışmasında ekiplerden birine liderlik etmekten mutluluk duyuyorum. Uzun zamandır OKX kullanan biri olarak, kullanıcılarına mümkün olan en iyi işlem deneyimlerini ve etkinliklerini sunma ve yeniliğe olan sarsılmaz bağlılıklarına bizzat şahit oldum.”

Bu yarışma ile OKX, kripto topluluğuna daha interaktif ve sosyal deneyimler sunma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Kısa bir süre önce OKX ayrıca oyuncuların her beş saniyede bir Bitcoin’in fiyatının ne yönde hareket edeceğini tahmin ederek, doğru tahminleri için puanlar kazanabildiği “OKX Racer” adlı bir Telegram mini uygulama oyununu kullanıma sunarak büyük kripto borsaları arasında bir ilke daha imza attı. Oyuncular ayrıca arkadaşlarını da oyuna davet ederek ek puanlar kazanma fırsatı yakalayabiliyorlar. Büyük bir hızla popülerleşen oyuna, ilk 24 saat içinde 1,2 milyon oyuncu katıldı.

*Hatırlatma: Ürünlerin tamamı her bölgede kullanıma sunulmayabilir. OKX, bu etkinliği iptal etmek, uzatmak veya sonlandırmak, Etkinliğe katılan kullanıcıların uygunluk koşullarını değiştirmek ve Etkinlik ve Ödül Kurallarını yeniden düzenlemek dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda başka bir bildirimde bulunmaksızın Etkinlik Kurallarını belirleme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

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