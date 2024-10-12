OKX, faaliyet lisansına sahip ilk büyük küresel kripto varlık hizmet platformu oldu

Yayınlanma: 12.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 12.10.2024 - 13:19

OKX, küresel blokzincir teknoloji şirketi, bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) operasyonel olarak faaliyete geçtiğini ve lisans aldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, OKX BAE’deki bireysel ve kurumsal müşterilerine AED bankacılık hizmetleri sunan ilk küresel kripto varlık hizmet platformu oldu.

OKX Orta Doğu Genel Müdürü Rifad Mahasneh, bu önemli gelişmeyi, şirketin Dubai'deki Gelecek Müzesi’nde düzenlediği Dubai için Yeni Bir Alternatif adlı gala etkinliğinde duyurdu. OKX’in CEO’su Star Xu ve OKX CMO’su Haider Rafique’in de katıldığı etkinlikte düzenlenen bir panelde, Manchester City erkek A takım menejeri Pep Guardiola, Skybridge Capital’in Kurucusu ve Yönetici Ortağı Anthony Scaramucci, Polygon Labs’in Kurucu Ortağı Sandeep Nailwal; Stacks’in Kurucu Ortağı ve Trust Machines’in CEO’su Muneeb Ali katılımcılar arasında yer aldı.

OKX Uygulaması ve web sitesinde gerekli katılım adımlarını tamamlayan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcılar artık spot, dönüştürme, ekspres satın alma ve satma işlemleri yapmanın yanı sıra zincir üstü (on-chain) earn ürünleri de dâhil olmak üzere bir dizi hizmete erişebiliyorlar. Ayrıca yasal düzenlemeler kapsamında belirli kriterleri karşılayan uygun kullanıcılar ve kurumsal yatırımcılar vadeli işlemlere de erişim sağlayabilecekler.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki dijital varlık yatırımcıları artık doğrudan OKX platformunda yerel banka hesapları aracılığıyla AED yatırma ve çekme işlemi yapabiliyorlar. OKX; BTC/AED, ETH/AED ve USDT/AED de dâhil, 280’i aşkın kripto para birimi ve 480 işlem çifti ile Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki en kapsamlı kripto ve işlem çifti yelpazesini sunuyor.

OKX gala etkinliği, çeşitli sektörlerin blok zinciri teknolojisinin yardımıyla geleceği nasıl dönüştüreceğini keşfetmek üzere farklı alanlardan seçkin liderleri ve yenilikçileri bir araya getirdi. Bu teknolojik devrimin ön saflarında yer almasının yanı sıra 2033 vizyonundan da yola çıkılarak etkinliğe ev sahipliği yapması için Dubai seçildi.

OKX MENA Genel Müdürü Rifad Mahasneh şunları söyledi: “Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki perakende kullanıcılar ve kurumsal müşteriler için tam faaliyet lisansıyla hizmet vermeye başlayan ilk küresel kripto varlık hizmet platformu olmaktan heyecan duyuyoruz. Bu akşamki etkinlikte, farklı sektörlerden liderler ve vizyonerlerle bir araya gelerek, bu alanın ülkedeki ve bölgedeki parlak geleceğini ve sektörler üzerindeki etkisini tartışacağız. Ürün geliştirme çalışmalarımızın da kanıtladığı üzere, yerel olarak büyüme taahhüdümüze bağlılığımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Bu geceki lansman kutlamamız, uzun soluklu bir yolculuğun yalnızca başlangıcı.”

Birleşik Arap Emirlikleri’nde ikamet eden kişiler, OKX’in web sitesini ziyaret ederek veya OKX uygulamasını App Store veya Google Play üzerinden indirerek, kimlik doğrulamasını kolay ve hızlı bir şekilde tamamlayıp al-sat işlemi yapmaya başlayabilirler.

OKX, lansmanı kutlamak amacıyla, yeni uygulamayı deneyecek yeni kullanıcıların 100 AED’ye kadar ödül kazanabileceği özel bir etkinlik düzenlediğini duyurdu. Yakın gelecekte Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki kullanıcıları için daha fazla token listelenecek. Sunulan tokenlerin güncel bir listesine buradan ulaşabilirsiniz. OKX web sitesinde ve uygulamasında Arapça müşteri desteği de sunuluyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen gala etkinliği ve gerçekleştirilen lansman, OKX’in yerel olarak geliştirme taahhüdünde önemli bir kilometre taşını ifade ediyor. Şirket 2023’ün sonlarında Brezilya’da krşpto varlık hizmet platformunu kullanıma sunmuş ve akabinde, 2024 yılının ilk yarısında ise Türkiye, Avustralya ve Hollanda piyasalarına girmişti.

OKX etkinlikte ayrıca güvenlik ve risk yönetimi alanlarındaki taahhütleri doğrultusunda, Yuri Mushkin’in Küresel Risk Direktörü olarak atandığını da duyurdu. Goldman Sachs ve McKinsey & Co. gibi çok uluslu şirketlerde yönetici pozisyonlarında görev yapmış olan Mushkin, geleneksel ve dijital varlıklarda risk yönetimi ve sermaye piyasaları alanlarında yirmi yılı aşkın bir deneyime sahip.

Geçtiğimiz ay OKX Singapur Para Kurumu’ndan Büyük Ödemeler Kuruluşu (MPI) lisansı aldığını duyurmuştu. Temmuz ayında ise OKX, Malta’yı Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) merkezi olarak belirlemişti. Bu gelişme sayesinde kripto para varlık hizmet platformu önümüzdeki aylarda ürün ve hizmetlerini, AB ülkelerinde ikamet eden 450 milyondan fazla kişiye sunabilecek.

OKX ayrıca platformdaki kullanıcı varlıkları için tam rezerv bulundurduğunu kanıtlayan aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporlarını 2022’nin sonları itibarıyla yayımlamaya başlayan kripto sektöründeki ilk şirketlerden olmuştu. Üst üste 23 ay boyunca PoR raporlarını yayımlayan OKX, sektörün yeni ve gelişmiş raporlama standartlarını benimsemesine öncülük etmeyi sürdürmektedir.



