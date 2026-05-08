OKX'ten finans devleriyle işbirliği: BUIDL, teminat olarak kabul edilecek

Geleneksel finans oyuncularının ve kripto yerlisi şirketlerin ses getiren ortaklıklarına bir yenisi eklendi. OKX, 11 trilyon doları aşkın varlığı yöneten dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock ve 54 ülkede faaliyet gösteren küresel sistemik öneme sahip banka (G-SIB) Standard Chartered ile işbirliğine gideceğini duyurdu. Detayları Standard Chartered’ın yayımladığı resmî basın duyurusunda paylaşılan ortak çerçeve kapsamında, BlackRock’ın tokenize kısa vadeli ABD hazine bonosu fonu BUIDL, borsa içi ve borsa dışı işlemlerde getiri sağlayan teminat olarak kabul edilecek.

ATIL KALAN TEMİNAT SERMAYESİ, GETİRİ ÜRETEN BİR VARLIĞA DÖNÜŞÜYOR

BlackRock tarafından işletilen ve ABD hazine bonoları ile repolarına yatırım yapan BUIDL, Securitize tarafından tokenize ediliyor. OKX, BlackRock ve Standard Chartered tarafından hayata geçirilmesi planlanan çerçeve, OKX’in VIP ve kurumsal müşterilerinin, BUIDL’ı Standard Chartered’ın saklama hizmetinde, borsa dışında tutarken, aynı zamanda OKX Middle East üzerinden, varlıkların borsalar arasında taşınmasına gerek kalmadan kesintisiz işlem yapabilmesine olanak tanıyacak. Varlıkların Standard Chartered bünyesinde, OKX’in kendi varlıklarından ayrıştırılmış bir biçimde saklanması ek bir güvence katmanı oluşturacak. Ayrıca BUIDL varlıkları, borsa içinde işlem görebilecek ve marjin ticareti için teminat olarak kullanılabilecek.

Çerçevenin hayata geçirilmesiyle birlikte tokenize gerçek dünya varlıkları; alım satım, teminatlandırma ve likidite yönetimi gibi kurumsal iş akışlarına entegre olarak küresel piyasa altyapısının işleyen bir mekanizması haline geliyor.

“TEMİNAT YÖNETİMİNDE YEPYENİ BİR SAYFA”

BUIDL’i nitelikli yatırımcıların blokzinciri üzerinden ABD doları bazlı getiri elde etmesini sağlamak amacıyla geliştirdiklerini söyleyen BlackRock Küresel Piyasa Geliştirme Başkanı Samara Cohen, bu işbirliğinin teminat yönetimini dönüştürdüğüne vurgu yaparak, “OKX ve Standard Chartered ile hayata geçirdiğimiz bu çerçeve, teminat yönetiminde yepyeni bir sayfa açıyor ve nitelikli yatırımcıların teminatlarını kullanma biçimlerinde yeni fırsatları keşfetmelerine olanak tanıyor” dedi. Standard Chartered Finansman ve Menkul Kıymetler Hizmetleri Küresel Başkanı Margaret Harwood-Jones, işbirliğinin geleneksel finans ile dijital piyasa altyapısının yan yana çalışarak tokenize varlıkları küresel yatırımcılara güvenle sunabileceğinin somut kanıtı olduğuna dikkat çekti.

Tokenizasyonun esas vaadinin mevcut piyasaları daha hızlı, daha şeffaf ve herkes için daha erişilebilir kılmak olduğunu söyleyen OKX Küresel Yönetici Ortağı Haider Rafique ise “Bu işbirliği, gerçek dünya varlıklarının (RWA) geniş ölçekli tokenizasyonunun potansiyelini vurguluyor. Kuruluşların BUIDL’i OKX’in küresel platformunda zincir üstü teminat olarak kullanmalarını sağlayarak sermaye verimliliğini artırırken geleneksel finansal araçların dijital piyasalarda ne denli sorunsuz işleyebildiğini ortaya koyuyor” diye konuştu.

OKX, KURUMSAL VE WEB3 ODAKLI İNOVASYON ADIMLARIYLA İVMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Para kavramını ve piyasaları modernize etme misyonuyla, dünya genelinde 100 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren küresel finansal teknoloji şirketi OKX, aynı dönemde yapay zeka ajanlarının ödeme yapmasını, karşılıklı işlem yapmasını ve hizmet alışverişinde bulunmasını mümkün kılan Agent Payments Protocol isimli açık standardı da devreye aldı. Mart ayının başında, New York Borsası'nın çatı şirketi Intercontinental Exchange’den yatırım alan OKX, hem kurumsal hem de yapay zeka ve Web3 cephesinde birbirini izleyen adımlarıyla inovasyon ivmesini koruyor