OKX toplam 22.3 milyar USD ile en yüksek rezerv kanıtı rakamına ulaştı

Yayınlanma: 25.04.2024 - 16:02

Güncelleme: 25.04.2024 - 16:02

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 25 Nisan 2024 -- Web3 ekosisteminin geleceğini inşa etmede öncü rol oynayan teknoloji şirketi ve kripto borsası OKX, bugün üst üste 18.’sini yayımladığı Aylık Rezerv Kanıtı (PoR) raporuna göre, kullanıcı varlıklarının rezervlerinde 22.3 milyar USD değerinde ana varlık bulunduruyor.

OKX’in PoR raporu, platformda en fazla işlem gören varlıklar olan BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI ve BCH’yi kapsayan 22 varlığın rezerv oranları verilerini sunuyor. Önceki raporların istikrarını sürdüren OKX’in son aylık PoR raporu, tüm bu varlıklar için %100’ün üzerinde bir rezerv oranının 18. kez korunarak kullanıcı varlıklarının 1:1 oranında rezervlerinin tutulduğunu ortaya koyuyor.

OKX’in bu ana varlıklar için mevcut rezerv oranları şu şekilde:

BTC: yüzde 103

ETH: yüzde 104

USDT: yüzde 104

USDC: yüzde 103

OKX’in Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Yöneticisi Lennix Lai, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:“OKX olarak misyonumuz, kullanıcılarımızı bu gelişen finansal ortamda içleri rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için ihtiyaç duydukları araçlarla donatmaktır. Üst üste 18. PoR raporumuz, kripto alanında standartları yükseltme ve şeffaflık konusundaki taahhüdümüze sadık kaldığımızı göstermektedir. Kurumsal kullanım örnekleri ve kamuoyu farkındalığını artıran BTC yarılanması gibi etmenlerle kripto, küresel çapta daha geniş kitlelerce benimsenirken, sektördeki standartları yükselten ve şeffaflığı artıran PoR gibi mekanizmalar da yeni kullanıcıların tercihlerini şekillendirmede giderek daha fazla önem kazanıyor.”

PoR programının başlangıcından bu yana OKX, kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sürekli olarak iyileştirmeler gerçekleştirmiştir. Bu mükemmellik taahhüdü, OKX’in PoR programını büyük borsalar arasında en yüksek kalite puanına layık gören blok zinciri uzmanı Nic Carter tarafından da takdir edildi. 2023 yılında OKX, PoR sürecine Sıfır Bilgi Ölçeklenebilir Şeffaf Bilgi Argümanı (zk-STARK) teknolojisini de dâhil etmişti. Bu teknoloji, kullanıcıların gizliliklerini korurken borsanın ödeme gücünü bağımsız olarak doğrulamalarına ve varlıklarının 1:1 oranında OKX rezervlerinde tutulduğunu teyit etmelerine olanak veriyor.

OKX Hakkında

OKX, dünyanın önde gelen kripto para borsalarından biri ve yenilikçi bir Web3 teknolojisi şirketidir. Küresel çapta 50 milyonu aşkın kullanıcının tercih ettiği OKX, en hızlı ve en güçlü kripto uygulamalarından biri olarak tanınmaktadır.

İngiltere Premier Ligi şampiyonu Manchester City FC, McLaren Formula 1 ve olimpiyat madalyalı Scotty James gibi üst düzey ortaklıklara sahip olan OKX, taraftar odaklı yeni iş birliği fırsatlarıyla taraftar deneyimini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda daha fazla içerik oluşturucuyu Web3’e çekmeyi hedefleyen bir girişimde yer alan OKX, Tribeca Festivali’nin de ana ortağıdır.

Web3 Cüzdan platformunda ise kullanıcılarına, NFT ve metaverse dünyasını keşfederken GameFi ve DeFi tokenleriyle al-sat yapabilmelerini mümkün kılan ürün ve çözümler sunuyor.

OKX ayrıca şeffaflık ve güvenlik taahhüdüne sadık kalarak her ay Rezerv Kanıtı raporlarını yayımlıyor.