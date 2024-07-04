OKX’den Tesla Model Y ve 33 milyon TL ödüllü görev etkinliği!

Yayınlanma: 04.07.2024 - 13:01

Güncelleme: 04.07.2024 - 13:01

Türkiye'de kripto varlıklara ilişkin yasal çerçevenin de netleşmesiyle pazardaki rekabet hız kazandı. OKX, yerel pazarda kalıcı olduğunu vurgulamak için Türk kullanıcılara özel büyük bir etkinlik daha duyurdu. Yeni kullanıcılara özel olarak başlatılan görev etkinliği kapsamında günlük görevleri tamamlayan kullanıcılar, toplamda 33 milyon TL'lik ödül havuzundan yararlanma ve Tesla Model Y kazanma şansına sahip olacak.

TESLA MODEL Y VE TOPLAMDA 33 MİLYON TL ÖDÜL KAZANMA ŞANSI

Küresel borsa OKX tarafından yalnızca Türkiye’deki kullanıcılara özel olarak duyurulan Günlük Görevler Etkinliği, dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan OKX’e kaydolan yeni kullanıcıların günlük basit görevleri tamamlayarak ödül havuzundan yararlanmasını mümkün kılıyor. Günlük görevleri düzenli olarak tamamlayan kullanıcılar, Tesla Model Y, yaklaşık 3.500 dolar değerinde 1 Ethereum, OKX oyuncu koltuğu, binlerce USDT ve McLaren şapkası gibi ödülleri kazanma şansı yakalıyor. Toplamda 33 milyon TL’lik ödül havuzuyla dikkat çeken Günlük Görevler Etkinliği, dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla’nın Model Y modeline sahip olma şansı da sunuyor.

YALNIZCA YENİ KULLANICILAR KATILABİLECEK

OKX’in Türkiye kullanıcılarına özel olarak duyurduğu, Tesla Model Y ve 1 Ethereum gibi ödülleriyle öne çıkan Günlük Görevler Etkinliği, ilk görevi tamamlayan kullanıcıları dahi ödüllendiriyor. Yalnızca yeni kullanıcıların katılabildiği OKX Günlük Görevler Etkinliği’ne katılmak için OKX’e kaydolan ve kimlik doğrulaması yapan kullanıcılar ilk ödülden yararlanmaya hak kazanıyor. Takip eden basit görevler, 10 USDT yatırma, 50 USDT spot işlem hacmine ulaşma, arkadaş davet etme gibi görevleri içeriyor. Kripto para borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX’in Copy Trade ve Al-Sat Botları gibi gelişmiş özelliklerini de tanıtmayı amaçlayan etkinliğe katılım 10 bin kullanıcıyı aştığında, Tesla Model Y ödülü ve bu ödüle dair görevler de açılıyor. Öte yandan OKX TR X hesabını takip eden ve kampanya duyurusunu RT’leyerek iki arkadaşını etiketleyen 500 kullanıcı, 500 NOT airdrop’undan yararlanabiliyor.

İLK ÖDÜL İÇİN KAYIT OLMAK YETERLİ

Köklü kripto para borsası ve Web3 teknoloji şirketi OKX tarafından Türkiye’deki kripto adaptasyonunu artırmak amacıyla hazırlanan 33 milyon TL ödül havuzlu, Tesla Model Y ödüllü bu büyük etkinliğin her aşaması, kullanıcıların kripto varlıklarla daha çok işlem yapabilmesi, daha çok deneyim kazanabilmesi için tasarlandı. OKX’in yalnızca Türkiye’deki kullanıcılara özel olarak sunduğu bu etkinlik, küresel borsanın Türkiye’deki topluluğa ve Türkiye pazarına verdiği önemi teyit ediyor. Günlük Görevler Etkinliği’ne katılmak ve ilk ödülden yararlanmak için OKX’e kayıt olmak yetiyor.