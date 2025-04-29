OKX’in yeni kampanyası Mild Mild West’in prömiyeri, TOKEN2049’da yapılacak

Yayınlanma: 29.04.2025 - 17:31

Güncelleme: 29.04.2025 - 17:31

Blokzinciri ve kripto varlık sektöründe etkinlik sezonunun açılmasıyla, popüler küresel buluşmaların takvimleri ve sponsorları da netleşmeye başladı. 30 Nisan - 1 Mayıs 2025 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek popüler ekosistem zirvesi TOKEN2049 Dubai’ye sayılı günler kala, etkinliğin ana sponsorlarından biri daha belli oldu. Gelişmiş finansal hizmetler sunan yenilikçi kripto para borsası OKX, kripto varlık ve Web3 ekosisteminin karar alıcılarını buluşturan TOKEN2049 Dubai’nin ana sponsorları arasında yer aldığını duyurdu.

Dubai çıkarması yapacak

OKX’in resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Web3’ün öne çıkan şirketlerinin liderlerini Dubai’de bir araya getiren kripto etkinliği TOKEN2049’un ana sponsorları arasında yer aldıkları belirtildi. 2024’te Dubai Sanal Varlıklar Düzenleyici Otoritesi'nden (VARA) Sanal Varlık Servis Sağlayıcısı (VASP) lisansı alarak bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştıran OKX'in küresel liderleri; sektördeki trendleri, büyümeyi ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere dünya çapında blokzinciri benimsemesini tartışacak.

OKX’in açıklamasında, “Birleşik Arap Emirlikleri titiz işbirliği, kapsamlı strateji, düzenleyici uyumluluk ve denetime sıkı bağlılık yoluyla bir sektörün büyümesinin en iyi şekilde nasıl desteklenebileceğini ortaya koyan bir vaka çalışması niteliği taşıyor. Hem bireysel hem de kurumsal perspektiften, dijital para birimlerinin ekonomik kalkınmada oynayabileceği role olan güven ve inancın arttığını görüyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Mild Mild West” prömiyeri gerçekleştirilecek

OKX, küresel Web3 sektöründen girişimcileri, yatırımcıları, geliştiricileri ve medya temsilcilerini bir araya getirecek sektör buluşmasında, bölgenin önde gelen “alpha trader”larını da bir araya getireceği bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. 700’ü aşkın kişinin katılması beklenen Alpha Traders Zirvesi kapsamında piyasa trendleri, kripto ticaret stratejileri ve portföy yönetiminin incelikleri, OKX’in küresel temsilcilerinin yenilikçi OKX ürün ve hizmetlerine dair sunumlarıyla birlikte konuşulacak.

Etkinlikte ayrıca, Vincent Cassel ve Chazz Palminteri gibi ünlü isimlerin başrolünde yer aldığı, Western sinemasından ilham alan ve yapımcılığını OKX’in üstlendiği Mild Mild West filminin prömiyeri de gerçekleştirilecek. OKX’in güvenlik ve uyuma olan bağlılığını vurgulayan film, kripto varlık piyasasının “kuralsız ve denetimsiz” olduğu yönündeki önyargıları Western filmlerinin temel anlatısı olan “Vahşi Batı” metaforunu kullanarak, yaratıcı bir yolla tartışmaya açacak.

“Türkiye ve MENA’daki kalıcılığın başka bir kanıtı”

OKX'in Ocak 2024'te, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kripto varlık düzenleyici kurumu VARA'dan "Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcı" (VASP) lisansı aldığını hatırlatan OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır, "Şubat 2024'te ise OKX TR, Türkiye pazarına özel uygulamalarıyla lansmanını gerçekleştirmişti. OKX, bu pazarlardaki kalıcılığını TOKEN2049 gibi küresel ekosistem buluşmalarındaki temsiliyle periyodik olarak kanıtlıyor. OKX'in küresel ekibi, tam kadro sahaya çıkarak toplulukla birinci elden bağ kuruyor. TOKEN2049 buluşmasına verilen destek ve bu zirve için tasarlanan kapsamlı program OKX'in Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına bağlılığının en güncel göstergesi. OKX TR olarak Türkiye’de netleşen regülasyon çerçevesine uyum için tüm adımları titizlikle atarken, OKX’in TOKEN2049'un ses getiren katılımcılarından biri olacağına ve bu katılımın Türkiye’deki kripto topluluğunda da heyecan yaratacağına inancımız tam" dedi.