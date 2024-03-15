Önde gelen oyun stüdyosu blokzinciri destekli yeni oyunlarını duyurdu

Yayınlanma: 15.03.2024 - 17:07

Güncelleme: 15.03.2024 - 17:07

Web3 oyunları pazar büyüklüğünün 2027’ye kadar yaklaşık 65,7 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, bu tahmini destekleyen ve blokzinciriyle video oyun ekosistemini buluşturan gelişmelere bir yenisi eklendi. Online çok oyunculu savaş arenası (MOBA) türündeki E4C video oyun serisinin geliştiricisi olan önde gelen oyun stüdyosu Ambrus Studio, E4C: Fallen Arena ve Final Salvation oyunlarının Katman 1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui desteği içereceğini duyurdu. Bu gelişmeyle, PC ve mobil platformları için geliştirilen oyunlar, blokzincirine taşınacak.

Blokzinciri entegrasyonuyla kullanıcı deneyimini iyileştirecek

Dijital varlık sahipliğini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmayı hedefleyen Katman 1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui’nin geliştiricisi Mysten Labs ile yapılan işbirliği sonucunda Ambrus Studio, Sui’nin benzersiz oyun işlevlerini kullanarak E4C serisi oyunları olan Fallen Arena’ya ve Final Salvation’a entegre ederek kullanıcı deneyimini iyileştirecek.

E4C: Final Salvation’ın PC için geliştirilen ön versiyonu olan E4C: Fallen Arena, 13 Mart’ta Ambrus Studio internet sitesi üzerinden piyasa sürüldü. Bir mobil oyun olan E4C: Final Salvation'ın orijinal IP'sini paylaşan ve Ambrus Studios'un NFT serisi E4C Rangers'ın sanat eserlerini içeren oyunda oyuncular, puan kazanmak için kristalleri toplarken arenada birbirleriyle yarışacak. İşbirliği neticesine, yükseltilebilir ve özelleştirilebilir görünümler (skin) gibi oyun içi varlıklar, Sui ekosisteminde zincir üstü varlıklar olarak kaydedilecek. Oyuncular, $E4C ve Combat Tickets gibi oyun içi varlıkları kazanma ve Ranger NFT’lerle, nadir silah ve kahramanlarla takas edebilme şansına sahip olacak. Ayrıca bu oyun içi varlıklar, Fallen Arena’nın yanı sıra Final Salvation’da da kullanılabilecek.

“Oyuncu deneyimini yeniden tanımlıyor”

Zor kazanılan oyun içi varlıkların bir oyundan diğerine taşınabilmesinin Web3’e kadar mümkün olmadığını belirten Ambrus Studio Kurucusu ve eski Riot Games Asya-Pasifik CEO’su Johnson Yeh, “Varlıkların E4C ekosistemindeki oyunlar arasında taşınması, Ambrus Studio’nun kurulduğu günden bu yana hayaliydi. E4C ekosistemindeki NFT’lerin ve token’ların kusursuz entegrasyonu ve kullanımı, oyuncu deneyimini yeniden tanımlıyor. Üstelik yalnızca aynı anda bir oyuncu için değil, Sui’nin güçlü altyapısıyla, oyun deneyiminden ödün vermeden çok sayıda oyuncu için… Oyun tutkunlarının E4C: Fallen Arena’yı ve ardından Final Salvation’ı deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz. E4C: Final Salvation’ı 2024’ün ikinci çeyreğinde yayımlamak için gün sayıyoruz” dedi.

“Dijital varlık sahipliği ile metaverse’ün tanımı için güçlü bir örnek”

Sui blokzincirinin geliştiricisi olan Mysten Labs’ın CEO’su Evan Cheng ise “Fallen Arena’da oyuncular tarafından oluşturulan ve yakında Final Salvation’da da kullanılabilecek oyun içi varlıklar, kullanıcıların kendi varlıklarına sahip olduğu ve sahipliğin tam olarak kullanıcı etrafında olduğu metaverse’ün gerçek tanımı için mükemmel bir örnek. Geçmişte Web3 oyunları, oyuncu sahipliğini yeniden tanımlama vaadini büyük ölçüde yerine getiremedi. Ancak Ambrus’un ürettiği oyunlar oynanabilirliği yüksek, eğlenceli. Ayrıca bunun yanında Sui’nin hızı, güvenliği, ölçeklenebilirliği ve özelleştirilebilirliği sayesinde büyük kitlelere hitap edebilme potansiyeli taşıyor.” dedi.