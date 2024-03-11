Ones Technology, yılın elektronik güvenlik sistemleri markası seçildi

Yayınlanma: 11.03.2024 - 16:48

Güncelleme: 11.03.2024 - 16:48

Dijital ekosistemde ortaya çıkabilecek siber güvenlik ihlalleri, tüm kurumları hedef haline getirirken, elektronik güvenlik sistemleri kritik önem kazanıyor. Siber tehditleri azaltmak, çevik bir koruma altyapısına sahip olmak, gelişmiş güvenlik donanımları edinmek için, alanında uzman, özel projeler geliştirebilen başarılı üreticilere odaklanmak gerekebiliyor. Biyometrik tabanlı geçiş kontrol ve güvenlik çözümleri üreticisi Ones Technology, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde “Yılın Elektronik Güvenlik Sistemleri Markası” seçildiğini duyurdu. Ödül, geçtiğimiz günlerde WOW İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen törende şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güçlühan Kuzyaka’ya takdim edildi.

Ödül vesilesiyle açıklama yapan Güçlühan Kuzyaka, “Yüzü aşkın cihaz ve yazılımlarla, tescilli markamız BioAffix aracılığıyla hastanelerden devlet kurumlarına, özel kuruluşlardan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. 2008’den bu yana geliştirdiğimiz tüm ürün ve projelerde başarımızı ortaya koyduk. Elektronik güvenlik sistemleri alanında rakiplerimizi geride bırakarak Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde de üç aşamalı değerlendirme sürecini geçtik ve ‘Yılın Elektronik Güvenlik Sistemleri Markası’ olarak seçildik. Yeniliklere öncülük etmeye, ürün ve hizmet yelpazemizi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

“Tüm süreci bize ait 108 ürünümüz var”

Ones Technology Yönetim Kurulu Üyesi Güçlühan Kuzyaka, “Sektörde bulunan Ar-Ge kuruluşları, genellikle elektronik veya yazılım alanlarının birinde uzmanlaşıyor. Ones Technology’yi sektör pratiklerinin ötesine geçiren ise bütüncül bir Ar-Ge ve üretim disiplinine sahip olması. Bir ürünün sıfırdan tasarlanmasından üretim bandından çıkmasına, saha uygulamaları ve satış sonrası desteğine kadar ihtiyaç duyulan bütün tasarım, yazılım, donanım, ürün geliştirme ve üretim faaliyetlerini Ankara’daki Ar-Ge ve üretim merkezlerimizde gerçekleştiriyoruz. Bu ödül de başarımızı kanıtlıyor” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Yazılım, elektronik, endüstriyel tasarım, görsel tasarım ve test birimlerimizle, üretimden kurulum ve satış sonrası desteğe kadar tamamen bize ait 108 ürünümüz var. Kartlı geçiş sistemleri, parmak izi, yüz tanıma, avuç içi damar izi geçiş kontrol sistemlerinin olduğu kocaman bir ürün ailesi tasarladık. Yenilikçi bakış açısıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve küresel çapta yaşanan teknolojik gelişmeleri derinlemesine analiz ederek ürünlerimizle BioAffix ekosistemini oluşturduk. Bunları birbiriyle kolayca entegre olabilen modüler çözüm paketleri haline getirerek 2018’de ihraç etmeye başladık.”

“12 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Güçlühan Kuzyaka, “Bankacılık ve finans kuruluşları, ülkelerin iç ve dış güvenliğinden sorumlu devlet kurumları, gümrükler, fiziki saldırı tehdidi bulunan ve üst düzey güvenlik ihtiyacı olan yerleşkeler, kritik ürün ve hizmet üreten fabrikalar ve savunma sanayi kuruluşları diğer sektörlerden güvenlik gereksinimleri sebebiyle ayrışıyor. Bu tesislerin maruz kaldığı saldırılar, geleneksel tehditlerden ziyade, iç ve dış kaynaklı planlı saldırılar şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla, ihtiyaç duyulan güvenlik çözümleri birden fazla noktadan gelebilecek saldırıları engelleyebilen gelişmiş çözümler olmalı. Biz de bu noktada devreye giriyor, Azerbaycan, Almanya, Endonezya, Fransa, Kazakistan, Kosova ve Makedonya başta olmak üzere, çözümlerimizi toplam 12 ülkeye ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“340’tan fazla projede güvenlik altyapısı ve elektronik çözüm sunduk”

Şu ana kadar yurt içinde ve dışında 340’tan fazla projede güvenlik altyapısı ve elektronik çözüm sunduklarını söyleyen Ones Technology Yönetim Kurulu Üyesi Güçlühan Kuzyaka, iş geliştirme süreçlerine dair şu bilgileri paylaştı:

“Ar-Ge ve üretim sürecimiz, sektörün ve müşteri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda eksik kalınan noktaların analizi ile başlıyor. ‘Bu ihtiyaçlar, mevcut ürünlerimizin yeni bir versiyonu veya modernizasyonu ile giderilebilir mi?' veya ‘zaman, maliyet ve beşeri kaynaklar göz önünde bulundurularak sıfırdan üretilebilir miyiz?’ soruları temelinde fizibilite çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ardından bir Ar-Ge planı oluşturuyoruz. Test birimi aracılığıyla da prototip hazırlıyor, yazılım, donanım ve saha testleri yapıyoruz. Saha montajlarından sonra ise satış ve destek sürecine geçiyoruz. BioAffix markasıyla geliştirdiğimiz tüm bu donanım ve yazılımlarla Avrupa ve Amerika pazarlarındaki konumumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz. Capability Maturity Model Integration (CMMI) 3. Olgunluk Seviyesi (ML 3) sertifikasına sahip Ones Technology olarak, borsaya açılma planımıza da doğru emin adımlarla yürüyoruz.”