Online PR Servisi B2Press araştırdı: İş dünyasında sıra insansı robotlarda!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:58

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:58

Asırlardır tekstil, sağlık ve enerji gibi dev sektörlerin şekillendirdiği küresel ticaret ağları, dijital teknolojilerin ve yapay zekanın hüküm sürdüğü bir dinamizm kazanıyor. 10. yılında 50’yi aşkın ülkede basın bülteni dağıtımı hizmeti vererek iş dünyasının nabzını tutan B2Press, incelediği araştırmalarla geleceğin ticaret dinamiklerinin bel kemiğini oluşturacak sektörlere ve gelişmelere ışık tutuyor. Araştırmalar, bugün ticaretin yarısına nüfuz eden dijital teknolojilerin yerini alacak insansı robotların, 2030 yılında işgücünün %40’ını oluşturacağını, mesleklerin %75’ini ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık bordroyu şekillendireceğini ortaya koyuyor.

Robotlar en çok inşaat, tarım ve balıkçılıkta kullanılabilir

İnsansı robotların iş dünyasında edineceği sorumlulukları da araştıran Online PR Servisi B2Press'in kaynak gösterdiği bilgilere göre, 2030’a kadar insansı robot nüfusu 40 bin, 2050’ye kadar ise 63 milyona yükselecek. Yalnızca ABD’de bile inşaat işlerinin %70’inde; tarım, balıkçılık ve ormancılığın %67’sinde insansı robotlar yer alacak. Güney Kore, Japonya ve Almanya gibi ülkeler de insansı robotların en çok bulunduğu bölgeler arasında konumlanacak. 20 yıl içinde insansı robotların her biri 500 bin ila 1 milyon dolar maliyet tasarrufu sağlayacak.

Dijital hizmet ihracatından insansı robotlara köprü kurdu

B2Press, incelediği araştırmalarla günümüz ticaretinin ana eksenini oluşturan dijital hizmet teknolojilerinin gelecekteki ekonomik koşullar için halihazırdaki önemini de su yüzüne çıkarıyor. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) verileri, dijital olarak teslim edilebilir bilişim tabanlı hizmetlerin, bugün dünya hizmet ihracatının %56'sını oluşturduğunu ortaya koyuyor. 4,5 trilyon dolarlık bu hacmin yarısı Avrupa ülkelerinden gelirken, onu Asya ve Amerika takip ediyor.

Türkiye’de teknolojik ürün ihracatı 9 milyar dolara dayandı

B2Press’in incelediği araştırmalar, bilişim teknolojileri, medya akışı, Ar-Ge ve finansal hizmetler dahil olmak üzere, çok çeşitli faaliyetleri kapsayabilen dijital hizmetlerde en çok ihracat yapanlara ülke bazında bakıldığında, zirvede 649 milyar dolarla ticaretin %15,3’ünü karşılayan ABD konumlandığını gösteriyor. Ardından hizmet ihracatının %80’inden fazlasını dijital kanallar aracılığıyla sunan Birleşik Krallık geliyor. Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ekonomilerin ise 1 trilyon dolar sınırını aştığı kaydediliyor. 265 milyar dolarla ihracatta rekor kırdığı bir yılı geride bırakan Türkiye’nin yüksek teknolojili ürün ihracatını da 8,8 milyar dolara ulaştırdığı görülüyor.