Op. Dr. Bilgehan Aydın: Türkiye Sağlık Turizminde Küresel Güç Olma Yolunda

Son yıllarda sağlık turizmi, dünya genelinde yalnızca bir seyahat trendi olmaktan çıkarak stratejik bir sektöre dönüştü. Bu dönüşümün en güçlü merkezlerinden biri ise Türkiye. Özellikle estetik cerrahi alanındaki ivme, ülkeyi küresel rekabetin en ön sıralarına taşıyor.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgehan Aydın’a göre bu yükseliş tesadüfi değil; planlı, disiplinli ve sürdürülebilir bir gelişimin sonucu. Aydın, “Türkiye artık sadece uygun fiyatlı bir alternatif değil. Yüksek kalite, ileri cerrahi teknikler ve hasta deneyimiyle global bir merkez” ifadelerini kullandı.

FARKLI HASTA PROFİLLERİ, ÇOK YÖNLÜ ESTETİK YAKLAŞIM

Uluslararası hasta profilindeki çeşitlilik de bu yükselişi destekliyor. Avrupa’dan gelen hastalar daha doğal ve minimal sonuçlar talep ederken; Orta Doğu’dan gelen hastalar daha belirgin estetik uygulamalara yöneliyor. Bu farklı talepler, Türk cerrahların çok yönlü estetik anlayış geliştirmesini sağlıyor.

Aydın’a göre estetik cerrahi artık yalnızca fiziksel bir müdahale değil. “Biz sadece operasyon yapmıyoruz. İnsanların özgüvenini, sosyal hayatını ve psikolojik bütünlüğünü yeniden inşa ediyoruz” diyen Aydın, sürecin çok daha geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin sağlık turizminde öne çıkmasının bir diğer nedeni ise bütüncül hizmet modeli. Operasyon süreci; konaklama, ulaşım, danışmanlık ve operasyon sonrası takibi kapsayan entegre bir deneyime dönüşmüş durumda. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini sürdürülebilir hale getiriyor.

Bugün Türkiye, sağlık turizmini ekonomik bir fırsat olmaktan çıkarıp küresel bir marka değerine dönüştürmüş durumda. Estetik cerrahi ise bu dönüşümün lokomotifi olarak öne çıkıyor.

Op. Dr. Bilgehan Aydın’a göre önümüzdeki dönemde rekabet daha da sertleşecek; ancak Türkiye’nin konumu net. Aydın, “Biz sonuç değil, güven üretiyoruz. Ve sağlık turizminin geleceğini güven belirleyecek.” diyerek sürecin temel dinamiğine dikkat çekti.