Özak Tekstil, küresel rekabet gücünü SAP S/4HANA ile dijital zirveye taşıyor

Özak Global Holding’in tekstil sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Özak Tekstil’in siparişten üretime, lojistikten mali süreçlere kadar tüm operasyonlarını tek platformdan yönetmesini sağlayacak MARATHON+SAP S/4HANA Projesi, NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle başladı. Özak Tekstil’in kurumsal altyapısını, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda güçlendirecek projeyle, operasyonel yapının daha entegre bir sistem altyapısıyla desteklenmesi sağlanacak.

Dijital dönüşümü sürdürülebilir büyümenin temel koşulu olarak gören Özak Global Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, projeye dair şu değerlendirmede bulundu: “Özak Tekstil; 40 yılı aşan birikimi, deneyimli tasarım ve Ür-Ge ekipleriyle bugün dünya markalarına koleksiyon hazırlayan, 25’ten fazla global devle çalışan ve 30’u aşkın ülkeye ihracat yapan en güçlü şirketlerimizden biri. Bugüne kadar imza attığımız başarıları küresel ölçekte çok daha ileriye taşımak; ancak veriye dayalı ve bütüncül bir yönetim anlayışıyla mümkün. MARATHON+ SAP S/4HANA projesiyle veri odaklı iş yapış biçimimizi ve yönetim yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, sektördeki farkımızı çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız.”

Dönüşümle %35’e varan iyileştirme potansiyeli

Dönüşümün operasyonel sonuçlarına dikkat çeken Özak Tekstil Grup Başkanı Urfi Akbalık, şunları söyledi: “Hazır giyim sektörü; sadece maliyetleri yönetenlerin değil, veriden aldığı gücü sürdürülebilir büyümeye dönüştürenlerin geleceği şekillendirdiği yeni bir döneme giriyor. NTT DATA Business Solutions Türkiye iş birliğiyle başlattığımız MARATHON + SAP S/4HANA projesiyle Özak Tekstil olarak tüm süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Amacımız, operasyonel tekrarları ortadan kaldırarak veriyi tek doğru kaynaktan yönetmek. Ön analizlerimiz, bazı iş süreçlerinde %35’e varan bir iyileştirme potansiyeli öngörüyor. Bu hamleyle operasyonel gücümüzü çok daha verimli kullanırken, veriyle karar alan çevik yönetim modelimizi de pekiştireceğiz.”

NTT DATA Business Solutions META Bölgesi Profesyonel Hizmetlerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Serdal Mermer de şunları söyledi: “Özak Tekstil’in dijital dönüşüm vizyonunu hayata geçireceği bu maratonu birlikte koşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Farklı sektör ve coğrafyalarda edindiğimiz 35 yılı aşkın deneyimle, en yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin iş süreçlerini uçtan uca tasarlıyoruz. Bu projeyle Özak Tekstil’de süreçler arasındaki koordinasyon güçlendirilecek, karar alma mekanizmaları daha şeffaf ve izlenebilir hale gelecek. Operasyonel yetkinlikler ortak standartlarla pekiştirilirken, maliyet yönetiminde etkinliği ve iş yapış biçimlerinde tutarlılığı ileri seviyeye taşıyan bir altyapı da oluşturulacak.”

Projeyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan ise “Tekstil ve hazır giyim sektörü, Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücü açısından kritik bir öneme sahip, lider sektörlerden biri. Özak Tekstil’in, iş ortağımız NTT DATA Business Solutions ile başlattığı bu dönüşüm yolculuğu, sektörün dijital yetkinliğini gösteren önemli bir adımdır. Tüm iş süreçlerinin modern, güvenli ve ölçeklenebilir bir ERP altyapısı olan SAP S/4HANA’ya taşınması, sadece bir teknoloji değişimi değil, veriye dayalı yönetim anlayışıyla sürdürülebilir büyüme için atılmış sağlam bir temeldir. RISE with SAP ile gerçekleşen bu dönüşümün, Özak Tekstil’in operasyonel hızını ve çevikliğini artırarak, kuruma küresel standartlarda verimlilik sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’nin köklü sanayi kuruluşlarının dijitalleşme kararlılığı, iş dünyamıza ilham vermeye devam ediyor. Bu başarı hikayesinin bir parçası olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.