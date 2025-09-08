Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği’nden sektöre yeni düzen çağrısı

Türkiye’de özel güvenlik sektörü, binlerce aktif görevli, çok sayıda aday, şirket, eğitim kurumu ve alarm izleme merkezi ile geniş bir ekosistemi temsil ediyor. Özel Güvenlik Eğitimcileri Derneği (Ö-DER) Başkanı Hace Muhammed Tırımoğlu, ruhsat, kimlik, sınav ve denetim süreçlerinin farklı birimler arasında yürütülmesinin aksamalara ve haksız rekabete yol açtığını vurguluyor. İşlemlerde hızın artması, denetimde standartlaşmanın tesis edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurulacak Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü talep ediliyor.

“İŞLEMLER HIZLANACAK, PROFESYONEL YÖNETİM SÜRECİNE GİRİLECEK”

Özel güvenlik sektörü Türkiye genelinde hızla büyüyor ve giderek daha karmaşık bir yapıya ulaşıyor. Sektörün 400 bini aşkın aktif görevli, yaklaşık 1 milyon aday, bin 400 şirket, 700’e yakın eğitim kurumu ve yüzlerce alarm izleme merkezi ile atış poligonlarını kapsadığını belirten Hace Muhammed Tırımoğlu, “Mevcut dağınık idari model işlemlerde yavaşlamaya ve uygulamada aksamalara yol açıyor. Ruhsat, kimlik, sınav ve denetim süreçlerinin farklı birimler tarafından yürütülmesi sektörde haksız rekabeti artırıyor. Tüm bu süreçleri tek çatı altında toplayacak bir genel müdürlük kurulmasıyla işlemler hızlandırılabilir. Eğitim ve denetimde standartlaşma güçlendirilip sektör profesyonelce yönetilebilir. Bu modelle ayrıca, vatandaşların memnuniyeti artırılırken, denetimde de süreklilik oluşturulabilir” dedi.

“EMNİYETİN ÜZERİNDEKİ YÜK AZALACAK”

Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü için önerdikleri kurumsal yapının detaylarını anlatan Ö-DER Başkanı Hace Muhammed Tırımoğlu, “İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü modelinin hayata geçmesiyle merkezde uzmanlaşmış daire başkanlıkları ile taşrada 81 il müdürlüğünü kapsayacak bir sistem kurulabilir. Mevzuat ve operasyon işlerini üstlenecek Özel Güvenlik Eğitim Daire Başkanlığı; müfredat, sınav ve sertifikasyon süreçlerini yönetebilir. Denetim Daire Başkanlığı ise sürekli ve risk temelli denetimleri gerçekleştirebilir. Hukuk Hizmetleri Daire Başkanlığı mevzuat ve uyuşmazlık konularında görev alırken, Personel Daire Başkanlığı sicil, özlük ve kariyer işlemlerini yürütebilir. Taşrada 81 ilde kurulacak müdürlükler; ruhsatlandırma, kimlik kartı, sınav koordinasyonu ve denetimleri hızlı ve yerinde gerçekleştirebilir. Bugün İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri üzerinden yürütülen pek çok idari süreç emniyetin omzunda ek yük oluşturuyor. Bu yükü Özel Güvenlik Hizmetleri İl Müdürlüklerindeki uzman sivil personel üstlendiğinde, emniyet asli görevlerine odaklanabilir ve kamu güvenliği güçlendirilebilir” şeklinde konuştu.

“SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE ORTAK NOKTADA BULUŞTUK”

Hace Muhammed Tırımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Geçtiğimiz ay Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 2. Özel Güvenlik Eğitimcileri Çalıştayı’nda Akdeniz Bölgesi Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Abdullah Altınay, Güney Marmara Özel Güvenlik Sanayici İş Adamları Derneği Başkanı Ahmet Atalay, Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği Başkanı Muhammet Aktaş, Karadeniz Özel Güvenlik Eğitimcileri Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kutlu ve Özel Güvenlik Mensupları Derneği Başkanı Beşir Mehmet Gaman ile birlikte imzaladığımız bildirgeyle Özel Güvenlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmasına tam destek verdik. Ayrıca Uluslararası Güvenlik ve Eğitim Federasyonu Genel Başkanı Şahin Ağçay, Özel Güvenlik İdarecileri Derneği Başkanı Necdet Aykar, Özel Güvenlik Yöneticileri Derneği Başkanı Kazım Eledağ, Uluslararası Güvenlik Yöneticileri Derneği Başkanı Abdullah Gündüz ve İTO Hizmet Sektörleri Meclis Üyesi Salih Dursun ile yaptığımız görüşmelerde, genel müdürlük ve il örgütlenmesinin işlemlerde hız ve şeffaflık oluşturacağına inancımızı net olarak ortaya koyduk. Eğitim ve denetimlerde tek bir standardın uygulanması, sektörde güvenliği artıracaktır. Özel güvenlik hizmetleri kurumsal olarak güçlenirken, sektörün etkinliği artacaktır. Bu modelin, tüm paydaşlara uzun vadeli istikrar sunacağına inancımız tam.”