Özikizler Künefe, Kanada’da ilk şubesini açtı

Yayınlanma: 25.03.2025 - 12:13

Güncelleme: 25.03.2025 - 12:13

21 Mart 2025’te Kanada’da ilk şubesini açan Özikizler Künefe, geleneksel Türk tatlılarını Kanada’daki tatlıseverlerle buluşturuyor. Yeni şube açılışıyla birlikte Türkiye’den 17 personelini Kanada’ya götüren firma, burada yeni istihdam olanakları yaratmaya devam ediyor.

Özikizler Künefe, Kanada pazarındaki büyümesini hızlandırarak master franchise modeliyle ülkede toplam 8 şube açmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, 500 metrekarelik yeni bir üretim tesisi kurarak günlük baklava üretimini 1,5-2 tona çıkarmayı ve daha fazla kişiye ulaşmayı planlıyor. Bu yatırımlarla birlikte çalışan sayısını da iki katına çıkarmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, ABD pazarında da büyük bir genişleme sürecine giren firma, Amerika Birleşik Devletleri’nde toplam 10 franchise noktası açmayı hedefliyor. Kanada’daki açılışın ardından, ABD’deki büyüme planları da hız kazanarak Kuzey Amerika pazarında güçlü bir konum elde edilmesi planlanıyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Durmaz, Hüseyin Durmaz, Zülfikar Durmaz ve Mehmet Durmaz, global genişleme sürecine dair şu açıklamalarda bulundu:

“Özikizler Künefe olarak, Türkiye’nin eşsiz tatlı kültürünü dünya ile buluşturmayı kendimize misyon edindik. Kanada’daki şube açılışımız, global pazardaki büyümemizin önemli bir adımı. Kuzey Amerika’daki hedeflerimiz doğrultusunda, ABD’de 10 franchise noktası açmayı planlıyoruz. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini daha fazla kişiye ulaştırarak, künefemizi ve baklavamızı dünya çapında hak ettiği yere taşıyacağız.”

DÜNYA BİRİNCİSİ BAKLAVA KANADA’DA!

Özikizler Künefe, künefe ve baklavayı sadece restoranlarında sunmakla kalmıyor, global pazarlara büyük ölçekli ihracat da gerçekleştiriyor.

Uluslararası birçok listede “Dünyanın en iyi tatlısı” olarak gösterilen baklava, Kanada’daki şubenin menüsünde öne çıkan lezzetlerden biri olacak. Şirket, dünya genelinde aylık 20 ton baklavayı ihraç ederek, Türk tatlılarını uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

TÜRK TATLILARI KÜRESEL PAZARDA

Özikizler Künefe’nin Kanada açılışı, Türk tatlılarının dünya çapında tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Firma, künefe ve dünyanın en iyi tatlısı seçilen baklava gibi geleneksel lezzetleri Kanada’daki tatlıseverlerle buluşturarak, Türkiye’nin mutfak kültürünü dünyaya taşımaya devam ediyor.

Açılışın yoğun ilgi gördüğünü belirten yetkililer, Kanada’daki ilk şubenin ardından ülke genelinde yeni lokasyonlarla genişlemeye devam edeceklerini vurguluyor.

Özikizler Künefe’nin global pazardaki bu başarılı büyüme stratejisi, Türk gıda sektörünün uluslararası arenadaki etkisini artırmaya devam ediyor.