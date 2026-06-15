Panda alüminyum ve iştiraklerinden sürdürülebilirlikte uluslararası tescil

Küresel ölçekte hız kazanan düşük karbonlu ekonomi dönüşümü ve sanayide net sıfır hedefleri doğrultusunda şirketler, sürdürülebilir üretim modellerine yönelik yatırımlarını artırıyor. Avrupa’nın önemli yassı alüminyum üreticilerinden Panda Alüminyum ve iştirakleri de yenilenebilir enerji, atık yönetimi ve karbon azaltım projeleriyle bu dönüşüme katkı sağlayan entegre bir sürdürülebilirlik modeli ortaya koyuyor.

Panda Grubu bünyesinde hayata geçirilen güneş enerjisi yatırımları, atıktan enerji üretimi ve karbon yönetimi uygulamaları sayesinde grup genelinde yılda yaklaşık 550 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilirken, enerjide kendi kendine yeten ve kaynak verimliliğini merkeze alan bir üretim yapısı hedefleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİYLE DÜŞÜK KARBONLU ÜRETİM

Alüminyum üretimi gibi enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren Panda Alüminyum, Ankara Polatlı’da kurulu 26 MW gücündeki güneş enerji santrali (GES) ile elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor.

METAN GAZINDAN ENERJİ ÜRETİMİ VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Panda Alüminyum’un enerji ve çevre teknolojileri alanındaki iştiraki Panab Enerji ise atık yönetimini enerji üretimi ve karbon azaltımı perspektifiyle ele alıyor. Katı atık entegre tesislerinde yürüttüğü proje kapsamında depolama sahalarında oluşan metan gazı atmosfere salınmadan toplanarak enerjiye dönüştürülüyor. Bu sayede hem sera gazı emisyonları azaltılıyor hem de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlanıyor.

Tekirdağ’daki tesisinde yürüttüğü proje, uluslararası karbon piyasalarının en saygın sertifikasyonlarından biri olan Gold Standard Emisyon Azaltım Sertifikası ile tescillenirken, CCP (Core Carbon Principles) kriterleriyle de uyumlu bulunarak yüksek kalite standartlarını karşılıyor.

Panab Enerji’nin geliştirdiği entegre atık yönetimi modeli kapsamında katı atık tesislerinde uygulanan ileri teknolojiler sayesinde evsel organik atıklar yaklaşık 21 gün gibi kısa bir sürede geri dönüştürülebiliyor. Bu süreç, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılmasının yanı sıra enerji üretimi ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkı sunuyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK REKABET GÜCÜNÜN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ”

Panda Alüminyum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Seherli, sürdürülebilirlik yatırımlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Sanayinin düşük karbonlu dönüşümünde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi uygulamaları artık bir tercih değil, rekabet gücünün temel unsurları haline geldi. Panda Grubu olarak kendi operasyonlarımızda enerji bağımsızlığını artırırken, iştiraklerimiz aracılığıyla atığı ekonomiye kazandıran ve karbon emisyonlarını azaltan çözümler geliştiriyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak değil, üretimden enerji yönetimine kadar tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alan uzun vadeli bir iş modeli olarak görüyoruz."

Yenilenebilir enerji üretimi, atıktan enerji kazanımı, karbon yönetimi ve kaynak verimliliği alanlarında yatırımlarını sürdüren Panda Grubu, önümüzdeki dönemde de düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine katkı sağlayacak projelerini artırmayı ve sürdürülebilir sanayi dönüşümünde öncü rol üstlenmeyi hedefliyor.