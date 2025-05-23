Papel’e Türkiye Gençlik Ödülleri’nde ‘Gençlik Prestij Ödülü’

Türkiye’nin en kapsamlı gençlik organizasyonlarından biri olan Türkiye Gençlik Ödülleri’nin 10’uncusu, 20 Mayıs 2025 Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde büyük bir katılımla gerçekleşti. MCD Gençlik Ajansı tarafından Gençlik Otobüsü projesi kapsamında düzenlenen gece; iş, sanat, medya ve spor dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi.

8,5 milyonu aşkın oyun kullanıldığı törende, 24 farklı kategoride yüzlerce aday gençlerin oylarıyla değerlendirildi. Papel, Türkiye Gençlik Otobüsü ve Türkiye Gençlik Ödülleri’nin isim sponsoru olarak gençlere desteğini gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım ise gençlik alanındaki vizyoner çalışmalarıyla “Gençlik Prestij Ödülü”nün sahibi oldu.

Törende sahneye çıkarak teşekkür konuşması yapan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Bu değerli ödül için çok teşekkür ederiz. Papel olarak Gençlik Otobüsü projesine ve bu harika ödül törenine sponsor olduğumuz için de büyük bir heyecan duyuyoruz. Özellikle gençlerin oylarıyla böyle bir ödüle layık görülmek bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Gençliğin enerjisini çok önemsiyoruz. Bu nedenle hem geliştirdiğimiz finansal araçlarla hem de bu tür etkinliklerle gençlerin her zaman yanında olmaya, onlarla yürümeye devam edeceğiz.”

‘Gençleri destekleyen projelere yatırım yapıyoruz’

Gençlere yönelik sosyal etki projelerini desteklemenin Papel’in öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Gençlerimizin potansiyeline inanıyor, onların hayallerini gerçekleştirmeleri ve kendilerini her alanda geliştirmeleri için destekleyici projelere yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi olarak hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem inşa ediyoruz. Her zaman kullanıcılarımızı destekleyerek büyümeyi ve onlara daha iyi bir finansal deneyim sunmayı hedefliyoruz.”

Papel geleceğin finansal altyapısını inşa ediyor

Papel, bireysel kullanıcılar için dijital cüzdan, 7/24 para transferi, sanal ve fiziki kartlar, uluslararası para gönderimi, harcama bölüştürme, fatura ödeme ve cashback gibi özelliklerle modern bir finansal deneyim sunuyor.

Kurumsal müşteriler için sanal ve fiziki POS, düşük komisyon oranlarıyla ödeme alma çözümleri, gelişmiş işletme paneli ve kampanya yöneticisi gibi araçlarla dijitalleşme süreçlerini destekliyor. Girişimcilerden büyük ölçekli işletmelere kadar geniş bir müşteri ağına hitap eden Papel, teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten bir marka anlayışıyla çalışıyor.

Toplumsal katkıyı odağına alan Papel, gençlerle birlikte büyümeye, onların finansal yaşamlarını kolaylaştıran çözümler üretmeye ve Türkiye’nin küresel fintek sahnesindeki yerini daha da güçlendirmeye devam ediyor.

Papel hakkında

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından lisanslı bir elektronik para kuruluşudur. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle bireysel ve kurumsal kullanıcılara dijital finansal çözümler sunan Papel; güvenli, hızlı ve avantajlı bir finansal deneyim yaratmayı hedeflemektedir.

Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı. 6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.



