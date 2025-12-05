Paribu CoinMENA’yı 240 milyon dolara çıkabilecek bir anlaşma ile satın aldı

Blokzincir tabanlı yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve Türkiye kripto varlık ekosisteminin gelişimine öncülük eden Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA’yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın aldı.

Paribu, CoinMENA anlaşmasıyla Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech satın almasına imza attı. Ayrıca Paribu, Türkiye’nin kripto sektöründeki ilk uluslararası satın almasını gerçekleştirmiş oldu.

İki MENA ülkesinde lisanslı faaliyet gösteriyor

2020’de Bahreyn'de Talal Tabbaa ve Dina Sam’an tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubai’de konumlanan CoinMENA FZE ise Dubai Sanal Varlıklar Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından verilen sanal varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

Bugüne kadar aralarında BECO, Arab Bank Switzerland, Circle ve Bunat Ventures gibi fonların da olduğu yatırımcılardan 20 milyon dolara yakın yatırım aldığı bilinen CoinMENA, 45’ten fazla ülkeden 1,5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyor. 50’den fazla kripto varlıkta ABD dolarının yanı sıra Bahreyn Dinarı, Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi, Suudi Arabistan Riyali gibi 8 yerel para birimiyle işlem yapma olanağı sunan CoinMENA, tezgah üstü (OTC) altyapısı gibi kurumsal hizmetleriyle de MENA bölgesinin lider kripto varlık platformları arasında konumlanıyor.

Yasin Oral: “Paribu’nun büyüme yolculuğunda yeni bir dönem başlıyor”