Pastel Kozmetik, Asya ve Avrupa Bölgesi ile küresel büyümesini güçlendiriyor

Yayınlanma: 19.12.2024 - 17:20

Güncelleme: 19.12.2024 - 17:20

Pinkar Kimya, 80 yılı aşkın tecrübesi ve yenilikçi vizyonuyla küresel pazarda liderliğe emin adımlarla ilerliyor. Avrupa’da İspanya’nın güçlü zincir mağazalardan olan Primor’a giriş yapan Pastel, bu bölgelerdeki etkisini güçlendirdi. Aynı yıl içinde Şili ve Myanmar pazarlarında da yer alarak Asya pazarı ve Latin Amerika’da büyümesini sürdürüyor. Bu başarı, markanın genişleyen küresel varlığını ve güçlü stratejisini bir kez daha kanıtlıyor.

Şirket yetkilileri, bu genişlemenin stratejik önemine vurgu yaparak şunları belirtti:

“Myanmar gibi büyüyen bir pazar, ve Avrupa’nın güçlü zincir mağazaları, markamızın küresel başarısını bir adım öteye taşıyan fırsatlar sundu. Pastel’in, her iki bölgede de kalite ve ulaşılabilirlik önceliğiyle güçlü bir kabul göreceğine inanıyoruz.”

İnovasyon ve trend takibi

Pastel Kozmetik’in küresel başarı hikayesinin temelinde, yenilikçi ürün geliştirme ve tüketici trendlerini yakından takip etme vizyonu yer alıyor. Pastel’in geniş renk yelpazesi ve dinamik ürün koleksiyonları, global tüketicilerin beklentilerini karşılamaya yönelik stratejik bir yaklaşımı yansıtıyor.

Gelecek hedefleri

Pastel Kozmetik, 48 ülkede temsil edilen markasını yeni pazarlara taşımaya kararlı. 2025 hedefleri arasında Latin Amerika, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarında büyümek öncelikli olarak yer alıyor. Şirket, her ülkenin lokal pazar dinamiklerine uyum sağlayan esnek hizmet modeli ve geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerin güvenini artırmayı hedefliyor.

Küresel güç: Kalite ve güven

80 yılı aşkın süredir kozmetik sektöründe faaliyet gösteren Pinkar Kimya, Pastel ve Show by Pastel markalarının yenilikçi kozmetik ürünleri ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımıyla sektördeki liderliğini sürdürüyor, ve global pazarlardaki etkisini artırıyor. Ürün Geliştirme ve Araştırma Geliştirme Departmanlarının desteğiyle, sürekli yenilenen ürünleri ve trendleri takip eden pazarlama ekipleriyle marka sadakati oluşturmayı başarıyor.

Pinkar Kimya, yenilikçi ürünleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaşarak, güzellik anlayışını global ölçekte yeniden tanımlıyor.