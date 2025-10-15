Radisson RED Dubai’nin duvarları, Aslı Sayan’ın sanat eserleriyle canlanıyor

Enerji, dönüşüm, hayvan hakları ve sürdürülebilirlik gibi son yılların en çok konuşulan temalarını eserleriyle görünür kılan Türk sanatçı Aslı Sayan, yeni serisiyle coğrafi sınırları aşarak evrensel bir anlatıya imza atıyor. Uluslararası çağdaş sanat sahnesinde kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Aslı Sayan’ın doğa ve hayvan haklarına dair güçlü bir sanat anlatısı sunduğu “Love & Animals” serisi, Radisson RED Dubai Silicon Oasis'in duvarlarını tuvale dönüştürdü.

Modern sanatın özgür ruhunu, doğadan aldığı ilhamla harmanlayan Aslı Sayan, projeye dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı: “Radisson RED Dubai Silicon Oasis’in enerjik ruhu, benim 'Love & Animals' başlıklı serimin pozitif dünyasıyla kusursuz bir uyum yakaladı. Bu proje doğaya, harekete ve dönüşüme olan inancımı yansıtırken, aynı zamanda sanatın evrensel bağ kurma gücünü bir kez daha hatırlattı.”

“Sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü üzerine derin bir farkındalık yaratıyorum”

Ayna, duvar ve pencere gibi alanları fırçasıyla süslediği projede enerji, hareket, ileri dönüşüm ve hayvan hakları kavramlarını merkezine alan Aslı Sayan, “Bu seriyle yalnızca renkli bir görsel deneyim sunmakla kalmıyorum. Sürdürülebilirlik ve yaşam döngüsü üzerine derin bir farkındalık yaratıyorum. Radisson RED Dubai Silicon Oasis ise çağdaş sanatın günlük yaşamla iç içe geçtiği bu çalışmayla, misafirlerine yenilikçi ve ilham verici bir konaklama deneyimi sunuyor. Karakteristik figürlerim de otelin dinamik atmosferine uyum sağlarken; cesur ve genç kimliğini tamamlıyor” dedi.