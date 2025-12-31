Radyant ısı sistemleri, açık alanları kullanılabilir kılıyor

Dünya genelinde enerji maliyetleri artıyor, işletmeler de yüzünü tasarruf edebilecekleri çözümlere çeviriyor. Gerçekleştirilen araştırmalar, 2024’ü 2,11 milyar dolar değeriyle kapatan radyant ısıtma sistemlerinin 2037’de neredeyse iki katına çıkabileceğine işaret ediyor. Sektörün gelir payının %60’ını, enerji verimliliğini artırmak isteyen işletmelerin oluşturması bekleniyor. Yerli üretim, yüksek verimlilik ve sektörel işbirlikleri ile pazarda güçlü bir konuma sahip olan teknoloji markası Daygas, mühendislik çözümleriyle Türkiye’de yeni bir dönem başlatıyor.

“Açık alanların dört mevsim kullanılması işletmeler için kritik bir ihtiyaç”

Endüstriyel, ticari ve kurumsal alanlar için radyant ısıtma çözümleri geliştiren Daygas’ın Satış ve Pazarlama Direktörü Muhammet Güngören, “Türkiye’de açık ve yarı açık alanların dört mevsim kullanılabilmesi işletmeler için kritik bir ihtiyaç haline geldi. Daygas olarak tamamen yerli mühendislikle geliştirdiğimiz radyant çözümlerle, işletmelerin hem konfor hem enerji verimliliği beklentisini karşılıyoruz. Almanya, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Azerbaycan gibi 36 ülkeye ulaşan ihracat ağımızı, önümüzdeki 5 yılda 60’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi yalnızca ülke sayısı olarak değil; pazar hacmi, marka bilinirliği ve proje büyüklüğü açısından da artırmayı amaçlıyoruz. İhracat yaptığımız pazarlarda sadece ürün satışı değil; saha analizleri, proje özel çözümler ve uzun vadeli işbirlikleri geliştiriyoruz. Bu da markamızın global ölçekte sürdürülebilir şekilde büyümesini sağlıyor” dedi.

“Radyant sistemler, ısı kaybını engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor”

Türkiye’de açık alan müşteri kaybının kış aylarında %20–25 seviyesine çıktığını belirten Daygas Satış ve Pazarlama Direktörü ve Makine Mühendisi Muhammet Güngören, “Radyant ısıtma sistemleri, açık alanda hizmet veren işletmeler için konforu ve verimliliği maksimize eden stratejik çözümler sunuyor. Rüzgarlı havalarda bile ısı kaybını engelleyerek enerji tasarrufu sağlıyor. Bu sistemler, işletmelerin dış mekan kullanım süresini dört mevsime yayarak ticari hacmi artırırken, şık ve kompakt tasarımlarıyla mekanın estetiğini bozmadan homojen bir iklimlendirme avantajı barındırıyor. Çalışma anında sessiz kalarak müşteri deneyimini sekteye uğratmayan radyant çözümler, mekanları sürekli olarak canlı tutuyor. Yerli mühendislikle geliştirdiğimiz yüksek verimli sistemlerle işletmeler için hem konfor hem enerji maliyeti tasarrufunu mümkün kılıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Sunduğumuz her çözümü kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak görüyoruz”

Radyant teknolojisinin havayı değil yüzeyleri ısıtarak rüzgar etkisinde bile stabil bir ısı oluşturduğunu belirten Muhammet Güngören, “Bizim için teknoloji, üretilen kaliteli bir cihazdan ibaret değil. Sunduğumuz her çözümü kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak görüyoruz. Müşterilerimiz için yalnızca hizmet sağlayıcısı değil, yol arkadaşı olarak konumlanıyoruz. Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ederek global ölçekte büyürken, Türkiye’deki iş ortaklarımızın sahadaki gücünü korumak ve artırmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

“Radyant ısıtma sistemlerimiz, özellikle yüksek tavanlı ve geniş hacimli endüstriyel alanlarda geleneksel ısıtma yöntemlerine kıyasla çok ciddi avantajlar sunuyor. Isıyı havayı değil doğrudan insanı, zemini ve objeleri ısıtarak enerji kayıplarını minimuma indiriyor. Bu sayede fabrika, depo, spor salonu, hangar ve lojistik merkezleri gibi alanlarda hem konforlu bir çalışma ortamı sağlanıyor hem de işletme maliyetleri ciddi ölçüde düşüyor. Daygas çözümleri, endüstriyel kullanıcıların uzun vadeli enerji yatırımlarında önemli bir fark yaratıyor. Ar-Ge yatırımlarımız ile ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, verimlilik oranlarını yükseltiyor ve farklı pazarların ihtiyaçlarına uygun yeni çözümler tasarlıyoruz” dedi.

“Yarınları daha tasarruflu, işlevsel ve yaşanabilir teknolojilerle inşa edeceğiz”

“Açık alanların kış aylarında kullanılamaması, işletmelerde ciddi gelir kaybına yol açıyor. Daygas olarak geliştirdiğimiz yüksek verimli sistemlerle işletmeleri desteklerken; Türkiye ısıtma sektörü

için standart oluşturuyoruz. Bizim için başarı; inovasyon ve teknolojiyi, çevreye duyarlı bir enerji tasarrufu anlayışıyla aynı potada eritebilmekten geçiyor. İş ortaklarımızdan aldığımız güçle; fonksiyonelliği kaliteden ödün vermeden sunarken, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesini operasyonlarımızın merkezine yerleştiriyoruz” şeklinde konuşan Daygas Satış ve Pazarlama Direktörü ve Makine Mühendisi Muhammet Güngören, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

“Toplumumuza ve doğaya karşı sorumluluklarımızı yerine getiren ekonomik ve yenilikçi çözümlerle hem yerel ekonomimize değer katmayı hem de dünyada güvenle anılan bir marka mirası bırakmayı amaçlıyoruz. Yarını daha tasarruflu, işlevsel ve yaşanabilir teknolojilerle inşa edeceğimize inanıyoruz. Bayilerimize, iş ortaklarımıza, mühendislik ofislerine ve uygulayıcılara yönelik düzenlediğimiz teknik eğitimler ile radyant ısıtma sistemlerinin doğru projelendirilmesi ve verimli kullanımı konusunda bilgi aktarımı sağlıyoruz. Global ölçekte radyant ısıtma denildiğinde güvenilir, kaliteli ve sürdürülebilir çözümler denildiğinde akla gelen marka olmayı hedefliyoruz.”