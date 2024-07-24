Rebornia Hair Clinic'in Saç Ekimi Alanında Çığır Açan Yöntemi: HIBO (Hiperbarik Oksijen) Saç Ekimi

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:54

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:54

Modern saç ekim teknikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla ön plana çıkan Rebornia Hair Clinic, saç ekimi alanında çığır açan yöntemiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Emre Uregen ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan tarafından kurulan ve medikal direktörlük görevini Dr. Ömer Aykut Sümer’in yürüttüğü klinik, çeşitli alanlarda sunduğu hizmetlerle sektöründe fark yaratmayı da başarıyor.

Yenilikçi ve ileri teknolojiye sahip hizmetler sunan Rebornia Hair Clinic; saç ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi, kadın saç ekimi ve saç mezoterapisi gibi alanlarda uzmanlığını kısa süre içerisinde kanıtladı. Aynı zamanda safir saç ekimi, DHI saç ekimi, tıraşsız saç ekimi ve HIBO saç ekimi hizmetlerini de başarıyla yürüten klinik, tecrübeli ve alanında uzman doktor kadrosuyla saç kaybı tedavilerinde kalıcı çözümler sunmaya devam ediyor. 10 farklı alanda hizmet sunan Rebornia Hair Clinic, müşterilerine güven veren, konforlu ve memnuniyet odaklı misyonlarının başarıları üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

HIBO SAÇ EKIMI: SAÇ FOLIKÜLLERINE OKSIJEN TAKVIYESI

Günümüzde yara iyileşmesi, karbonmonoksit zehirlenmesi, vurgun hastalığı ve enfeksiyon rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan Hiperbarik oksijen, Dermatoloji Uzmanı Dr. Ali Şahan önderliğinde saç ekimi alanında da uygulanmaya başladı. HIBO saç ekimi ile saç ekimi alanında adeta devrim yaratan Rebornia Hair Clinic, yöntemin başarı oranını artırırken iyileşme sürecini de hızlandırdığını açıkladı.

Dr. Ali Şahan, saç ekimi işlemlerinde artık hiperbarik oksijenden faydalandıklarını ifade ederek yöntem hakkında önemli bilgiler de paylaştı. Toplanan saç foliküllerini dışarıda korumasız bir şekilde bekletmek yerine +4 derecede, yüksek oksijen ortamında bekleterek saç foliküllerinin daha yüksek oksijenle beslenmesinin sağlandığını ifade eden Dr. Ali Şahan, bu sayede saçların daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. Aynı zamanda HIBO ile saç ekimi yapılan hastaların, daha kısa sürede doğal ve kalıcı sonuçlar elde ettiklerinin de altını çizdi.

Yenilikçi yaklaşımı ve sektörde elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Dr. Ali Şahan, açıklamalarına şu ifadelerle devam etti: “Saç ekiminde başarıyı artırmanın anahtarı, saç foliküllerinin toplandıktan sonra sağlıklı bir şekilde saklanmasıdır. Patentli HIBO kabımızda saç foliküllerini, tam da onların ihtiyaç duyduğu şekilde oksijenden zengin bir ortamda yeni yerlerine ekilmeden önce tutmanın, işlemin başarısını büyük oranda artırdığını biliyoruz.”

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLARI VE ÜSTÜN HİZMET KALİTESİ

Rebornia Hair Clinic, saç ekimi alanında sunmuş olduğu üstün hizmet kalitesi ve kişiye özel tedavi planlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. HIBO yöntemiyle başarılı sonuçlar elde ettikleri gibi saç ekimi sonrasında iyileşme süresini de hızlandıran klinik, saç kaybı yaşayan herkes için özel çözümler sunuyor.

Saç ekimi alanında öncü teknolojileri ve yenilikçi tedavi yöntemlerini bir araya getiren Rebornia Hair Clinic, HIBO (Hiperbarik Oksijen Saç Ekimi) tekniğiyle saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için umut ışığı olmaya da devam ediyor. Dr. Ali Şahan ve ekibi, saç ekimi sürecinde en son teknolojileri kullanarak hastalarına en iyi sonuçları sunmayı hedefliyor.