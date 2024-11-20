Rivulis, gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle tarımı dönüştürüyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 13:30

Güncelleme: 20.11.2024 - 13:30

Yenilikçi mikro sulama çözümlerinde lider olan Rivulis, çiftçi ve sulama alanında çalışan profesyonellerin sorunlarına özel olarak uyarlanmış ve güvenilir bilgiler sağlamak üzere tasarlanan Rivulis AI teknolojisinin lansmanını duyurdu. Yapay zeka alanındaki yeniliklere bir yenisini ekleyen bu gelişmiş sistem, modern tarım ve sulama ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, uzmanlarca yazılmış, erişilebilir içerikler sunmak için sahada saygı duyulan inovatif yaklaşımlardan faydalanıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Rivulis Mikro Sulama Başkanı Eran Ossmy, “İnovasyona inancımızın bir göstergesi olan Rivulis AI, sulama sektöründeki 80 yıllık tecrübemizle elde ettiğimiz öngörü ve bilgilerle, halihazırda pazar lideri olan ‘Bilgi Merkezimize’ bir yenisini ekledi. Uzman ekibimiz tarafından özenle geliştirilip optimize edilen çözüm, kullanıcıların sorularına doğru ve spesifik bilgiler almalarını sağlıyor. 'Bilgi Merkezi'ne entegre edilen teknoloji, en yüksek güvenilirlik ve performans standartlarını karşılayan kalite damgamızla donatıldı” açıklamasını yaptı.

TARIM VE SULAMAYI ŞEKİLLENDİRİYOR

Rivulis Türkiye Satış Direktörü Burak Çetiner ise Rivulis AI’ın, yapay zeka teknolojisinin üretkenlik, verimlilik ve sürdürülebilirliği artırmada önemli bir rol oynadığı yenilikçi bir çağda, spesifik ve ayrıntılı bilgiler sunmak için kapsamlı ve geliştirilmiş yanıtlarla tarım ve mikro sulama alanlarını şekillendirdiğini söyledi.

Rivulis'in sunduğu yapay zekanın, daha açıklayıcı sorular sorarak her kullanıcının ihtiyacına yönelik en doğru bilgileri bulmasını sağladığına dikkat çeken Burak Çetiner, “Yapay zeka, tıpkı bir beyne sahip olmak gibi, anlayışlı ve koşullara duyarlı yanıtlar vermesini sağlayan bir etkileşim yeteneğine sahip. Rivulis AI, teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer almak için etkileşimlerden yararlanarak ve kapasitesini artırarak sürekli gelişiyor” dedi.

KULLANICILARLA DIYALOG KURABİLEN YAZILIM

“Rivulis AI, çiftçilere doğru veriler ve uygulanabilir analizler sunarak daha iyi kararlar almalarına yardımcı oluyor” diyen Burak Çetiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tahmine dayalı analizler sunarak zaman kazanmanızı sağlıyor ve daha etkin kaynak kullanımına ve maliyet tasarrufuna yol açıyor. Yapay zeka teknolojisi su kullanımını optimize ederek, kimyasal girdileri azaltarak ve toprak sağlığını iyileştirerek sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor. Kullanıcılarla ayrıntılı diyalog kurabilen yazılım, ileri düzeyde özelleştirilebilir çözümler sunuyor.

Rivulis AI robotu, benzersiz öğrenme ve büyüme yeteneğiyle statik bir uygulama değil, sürekli gelişen bir çözüm ortağı olarak öne çıkıyor. Yapay zeka alanındaki en son gelişmelerden yararlanarak üreticilerin gelişimlerini sağlayacak öngörü ve çözümleri onlara sunuyor.”