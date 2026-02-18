Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te Lara Fabian rüzgarı

Rixos Mısır otelleri Sevgililer Günü kapsamında dünya müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Lara Fabian’ı ağırlayarak bölgeye damga vuran bir geceye imza attı.

Rixos Radamis Sharm El Sheikh ev sahipliğinde gerçekleşen konsere 50 farklı ülkeden 8 bin misafir katıldı.

“SHARM EL SHEİKH’İ KÜRESEL ETKİNLİK MERKEZİ OLARAK KONUMLANDIRIYORUZ”

Rixos Mısır otelleri CEO’su Erkan Yıldırım organizasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu ölçekte bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmek, yalnızca güçlü bir operasyonel kapasite değil aynı zamanda net bir vizyon gerektirir. 50 ülkeden 8 bin misafiri aynı etkinlikte ağırlamak, Sharm El Sheikh’in uluslararası etkinlik potansiyelini açıkça ortaya koyuyor.

Biz destinasyonu sadece bir tatil noktası olarak değil; kültür, sanat ve dünya çapında organizasyonların merkezi olarak konumlandırıyoruz. Bu tür etkinlikler, bölgenin küresel görünürlüğünü artırırken turizm hareketliliğine de doğrudan katkı sağlıyor.

Rixos olarak misafir deneyimini yalnızca konaklama ile sınırlamıyor, dünya standartlarında sahne prodüksiyonları ve uluslararası sanatçılarla entegre bir yaşam deneyimi sunuyoruz. Bu gece de bu vizyonun güçlü bir yansıması oldu.”

RİXOS MİSAFİRLERİNE ÖZEL AYRICALIK

Rixos Radamis Sharm El Sheikh , Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh ve Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh’te konaklayan misafirler konsere ücretsiz katılım ayrıcalığından yararlandı.

KIZILDENİZ KIYISINDA AŞK SENFONİSİ

Kızıldeniz kıyısında kurulan açık hava sahnesi, yüksek teknolojili ses ve ışık sistemleriyle donatıldı. Özel sahne tasarımı ve gece boyunca gerçekleştirilen görsel şovlar, organizasyonu bölgenin en dikkat çekici etkinliklerinden biri haline getirdi.

Lara Fabian, 8 bin kişilik dev kalabalığa adeta bir aşk senfonisi sundu. Binlerce misafirin aynı anda şarkılara eşlik ettiği anlar, geceye damga vurdu. Dünya yıldızı “Je t’aime”, “Adagio”, “Caruso” ve “Broken Vow” gibi klasikleşmiş eserlerini Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca seslendirdi. Sanatçının güçlü vokali ve sahne hâkimiyeti, farklı ülkelerden gelen binlerce misafirle ortak bir duygu atmosferi yarattı.

RİXOS OTELLERİ SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN YENİDEN TASARLANDI

Sharm El Sheikh’teki Rixos otelleri ve konser alanı Sevgililer Günü konseptiyle baştan sona yeniden tasarlandı. Kırmızı ve altın tonlarının hâkim olduğu dekorasyon, mum ışıklı yürüyüş yolları ve özel çiçek düzenlemeleri romantik ambiyansı tesislerin genelinde hissettirdi. Konser alanı kapıları açılmadan önce oluşan yoğunluk, geceye duyulan ilgiyi net biçimde ortaya koydu.