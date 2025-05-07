Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te Enrique Iglesias fırtınası esti!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 20:32

Güncelleme: 07.05.2025 - 20:32

Latin müziğinin Grammy ödüllü süperstarı Enrique Iglesias, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’te düzenlenen dev konserle binlerce hayranına unutulmaz bir müzik şöleni sundu. 6000 kişinin izlediği performans, yalnızca müzik tutkunları için değil, Rixos Radamis Sharm El Sheikh’in bölgedeki eğlence ve turizm liderliğini pekiştirmesi açısından da tarihi bir an oldu.

GLOBAL BİR PRODÜKSİYON, BÜYÜLEYİCİ BIR DENEYİM

Sahne arkasında da dev bir ekip vardı: Enrique Iglesias’ın 40 kişilik sanatçı ve yönetim ekibine ek olarak 160 kişilik profesyonel ses, ışık ve sahne ekibi görev aldı. Rixos Radamis’in ileri teknoloji altyapısı sayesinde konser, teknik açıdan da kusursuz bir deneyim sundu. Etkinlik öncesinde Enrique Iglesias, Rixos Radamis tesislerini gezme ve deneyimleme fırsatı buldu. Konaklamasını ise bölgenin en prestijli lüks villa konsepti Club Privé by Rixos Sharm El Sheikh’te gerçekleştirdi. Sanatçı, Rixos’un sunduğu üst düzey hizmet ve eşsiz atmosfer karşısında büyük beğeni ifade etti.

ENRIQUE IGLESIAS’TAN ÖZEL AÇIKLAMA

“Rixos Radamis’te sahne almak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Bu kadar uluslararası ve coşkulu bir kalabalığın önünde şarkılarımı söylemek büyük bir mutluluktu. Tesiste geçirdiğim zaman ise gerçekten harikaydı. Hem profesyonel ekibi hem de konukseverliğiyle Rixos ailesine teşekkür ederim. Şarm El Şeyh’te tekrar buluşmak için sabırsızlanıyorum” ifadesinde bulundu.

RIXOS RADAMIS: MISIR’IN YENİ EĞLENCE VE DENEYİM MERKEZİ

Rixos Radamis Sharm El Sheikh, yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda bölgenin yeni kültür ve eğlence merkezi olarak öne çıkıyor. Açıldığı günden itibaren büyük etkinliklere ve dünya yıldızlarına ev sahipliği yaparak Mısır’ın turizm ve eğlence sahnesine yeni bir soluk getirdi.

ERKAN YILDIRIM: “MISIR İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLDU”

Rixos Mısır Otelleri CEO’su Erkan Yıldırım “Enrique Iglesias gibi dünya çapında bir sanatçının sahnemizde performans sergilemesi, Rixos Radamis’in yalnızca otelcilik alanında değil, küresel eğlence sektöründe de ne denli iddialı olduğunun göstergesidir. 6000 kişiyi ağırladığımız bu gece, Mısır turizmi ve Sharm El Sheikh için tarihi bir dönüm noktası oldu. Rixos Radamis, konumu, kapasitesi ve sunduğu deneyimle bölgede oyunun kurallarını değiştirmeye devam ediyor. Tesisimizin ve ekibimizin başarısından büyük gurur duyuyorum” ifadesinde bulundu.