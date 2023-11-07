“SAP Dönüşüm Ödülleri 2023” sahiplerini buldu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 17:21

Güncelleme: 07.11.2023 - 17:21

SAP Türkiye, iş dünyasının önde gelen temsilcileri ile teknoloji liderlerini 31 Ekim’de düzenlediği SAP Executive Summit etkinliğinde bir araya getirdi. Etkinlikte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, alanında en yenilikçi ve başarılı teknoloji dönüşüm projelerine verilen yılın “SAP Dönüşüm Ödülleri” de sahiplerini buldu. 15 farklı sektörde; sürdürülebilir büyüme, kusursuz müşteri deneyimi ve etkin sonuçlar elde etmek için teknolojiden yararlanma ve uygulama konusunda başarılı çalışmalarıyla dijital dönüşüme öncülük eden şirketlere ödülleri takdim edildi.

SAP Güney EMEA Bölgesi Başkanı Manos Raptopoulos, SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Carlos Lacerda ve SAP Global Dijital İnovasyon Sözcüsü Timo Elliot’ın da katıldığı etkinlikte, belirsizliklere karşı bağlantıda kalmaya vurgu yapılarak, SAP’nin bulut, üretken yapay zeka, büyük veri yönetimi gibi alanlarda sunduğu yenilikçi ve dünyaya yön veren geleceğin teknolojileri konuşuldu.

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlik, SAP bölge yöneticilerinin sunumları ve “Dönüşümün Öncüleri” paneli ile başladı. Farklı başlıklardaki paralel oturumların ardından ödüllerin takdim edildiği törenle sona erdi.

“Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk günlerinde, Türkiye ekonomisine yön verenler olarak bir arada olmak, mutluluk verici”

Konuşmasına, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk günlerinde ülkemizin farklı sektörlerinden liderlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Uğur Candan, SAP’nin Türkiye’deki 22 yılına dair önemli istatistikleri de paylaştı. Türkiye’deki en büyük 100 şirketteki SAP kullanım oranının %90’ı aştığı ve Türkiye’nin en büyük 500 şirketindeki ihracatın %85’ten fazlasının SAP sistemleri üzerinden gerçekleştirildiğini ifade eden Candan, “Sizlerle birlikte yarattığımız bu başarının verdiği güçle ülkemizi geleceğe taşımaya, yine hep birlikte devam edeceğiz. Türkiye’deki ekosistemimiz, proje yapabilecek 15 binden fazla insan kaynağına sahip.” dedi.

TÜRKİYE İDEAL KONUMUYLA EŞSİZ FIRSATLAR SUNUYOR

Etkinlikte konuşan SAP Güney EMEA Bölgesi Başkanı Manos Raptopoulos, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutlayarak başladığı konuşmasında, “Yapay zeka ve bulut çağındayız. Akıllı ve sürdürülebilir işletmelere giden yolda, özellikle global tedarik zinciri sorunları da göz önüne alındığında, Türkiye ideal konumuyla bir ticaret ve iş merkezi olarak eşsiz fırsatlar sunuyor” dedi ve Türkiye’deki şirketlerin hızlı dijital dönüşümü yakından takip ettiklerini belirterek, hemen her sektörün temsilcileri olan konukları da başarılarından dolayı tebrik etti. Raptopoulos ayrıca, SAP Türkiye’de %46 olan kadın çalışan oranına da dikkat çekti. Dünyanın en kapsayıcı şirketlerinden biri olarak globaldeki yapılanmanın bir parçası olan BWN (Business Women Network) İş Kadınları Ağı'nın Türkiye’deki aktif çalışmalarının SAP için çok değerli olduğunu belirten Raptopoulos, kadın çalışanları güçlendirmenin yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılık konusundaki dönüşüme de destek verdiklerini, bu sayede de kurum içindeki kadın lider oranını artırmaya devam edeceklerini ifade etti.

İnovasyon yolculuğunda, yapay zeka ile düello değil düet yapmalıyız

SAP Global Dijital İnovasyon Sözcüsü Timo Elliot ise “İş İnovasyonunda Top Trendler ve Fırsatlar” başlıklı sunumunda, beş kritik alana odaklandı: Yapay zeka, veri yönetimi, sürdürülebilirlik, çalışanları teknolojiyle daha güçlü kılmak ve “otomatize edilmiş” otomasyon. Öncelikle, yapay zekayı “odadaki fil” metaforu ile tanımlayarak, üretken yapay zekanın artık yaşamımızın tam ortasında ve tüm iş süreçlerimizin içinde olduğuna dikkat çekti.

McKinsey’nin yaptığı bir araştırmada, anketi cevaplayanların %60’ının şirketlerinde yapay zekanın kullanılmasıyla gelir artışı yaşadıklarını, %40’ının ise maliyet azaltımı gerçekleştirebildiklerini belirttiğini söyleyen Elliot, SAP’nin şirketlere geçerli, güvenilir ve sorumlu bir yapay zeka yaklaşımı sunduğunu ifade etti. SAP yapay zeka çözümlerinin milyonlarca kişi tarafından kullanıldığına dikkat çeken Timo Elliot, yapay zeka ile insanoğlunun bir düello değil, bir düet içerisinde hareket etmesinin insanoğluna faydasını vurgulayarak SAP’nin bu inovasyon yolculuğunda müşterilerinin yanında olduğunu ifade etti.

Öncü kurumların yöneticileri, dijital dönüşüm yolculuklarını ve geleceğe yönelik vizyonlarını anlattı

Gazeteci ve köşe yazarı Volkan Akı, moderatörlüğünü üstlendiği Dönüşümün Öncüleri Paneli'ni, "Eskiden bilgisine güvendiğimiz yönetim guruları vardı. Şirketler onların sundukları modellerden yararlanırdı. Şimdi artık gurular dönemi bitti. Gurular yok, başarı öyküleri var. Çünkü herkes kendi özgün iş modeliyle, kendi başarı öyküsünü yaratıyor. Artık herkesin birbirinden ilham aldığı, tecrübelerin paylaşıldığı, ortaklaşa rekabet döneminde yaşıyoruz. Şirketler birbiriyle ne kadar yakın olur, iş ağları üzerinden etkileşerek birlikte ne kadar gelişirse, o kadar büyük başarıya sahip oluyor." diyerek başladı.

Panel konuşmacılarından Eczacıbaşı Topluluğu Grup CEO’su Atalay Gümrah, grup olarak 1966 yılından bu yana destekledikleri voleybol sporunun, ülkemizi takım sporlarında gelebileceği en iyi nokta olan dünya şampiyonluğuna taşıdığını belirterek bu başarının, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk gelmesinden duydukları gururu dile getirdi.

Gümrah, tüm grup şirketlerinin altyapısını bulut teknolojisine taşıma projelerini 2024 yılının ortalarında tamamlamayı hedeflediklerini ifade ederek SAP iş birliği sayesinde hem çok merkezli ve çok markalı yapı olmanın getirdiği maliyetlerde sağladıkları tasarruflar hem de süreç optimizasyonunda elde ettikleri verimli sonuçlardan memnun olduklarını ifade etti.

Panelin diğer konuşmacılarından Anadolu Efes CEO'su Can Çaka, etkinlikteki konuşmalarda sürdürülebilirliğe dikkat çekilmesini çok değerli bulduğunu belirterek şunları söyledi: “Hepimiz, çocuklarımızın gelecekte daha iyi bir dünyada yaşayabilmesi için harekete geçmek zorunda olduğumuzu biliyoruz ve bunu teknolojiyle nasıl birleştireceğimizi araştırıyoruz. SAP ile yaptığımız iş birliğinde gördük ki, teknoloji hem mevcut süreçlerimizi hızlandıran hem de çalışmalarımızı ölçümleyerek geliştirmemizi sağlayan en önemli araç.”

Çaka sözlerini şöyle sürdürdü: “Anadolu Efes olarak 4 yıl evvel dijital dönüşüm hedefi ile yola çıktık ve bu yolda SAP ile buluştuk. Bu projeyi dijital dönüşüm projesinden çok kültürel bir dönüşüm projesi olarak planladık. İşin içinde kültürel değişim liderliği, kültürel değişim ekipleri de yer aldı. Dolayısıyla bugün herhangi bir şekilde dijital dönüşüm yapmak istediğiniz zaman bütün ekibe dokunmanız lazım.”

Etkinliğin platin sponsorluğunu Amazon Web Services (AWS), Çözümevi + SOA People, Detaysoft, Google Cloud, Nagarro + MBIS, NTT DATA Business Solutions üstlenirken, altın sponsorluğu ise BTC, Golive, IBSS, SPRO, S4C, Vektora destek verdi.

SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ KURUMLARA ÖDÜLLERİ TÖRENLE VERİLDİ

SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, SAP Dönüşüm Ödülleri’nin önemini, “bu tür ödüller hem başarı ve emeğin takdiri hem de teknoloji liderlerinin yeni projeleri için ilham ve motivasyon kaynağı” sözleriyle ifade ederek, ödül töreninin ana kategorisi olan “Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü”nü alan şirket sayısının her yıl artmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl 6 marka bu ödülü aldı: Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş., Eren Holding A.Ş., Getir Perakende Lojistik A.Ş., Martur Fompak International, Sanko Holding A.Ş., Yaşar Holding A.Ş.

Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen, dijital dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri bilgi birikimlerini diğer kurumlarla paylaşarak onların dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden, hikayelerini hem yurt içi hem yurt dışı kürsülerde içtenlikle ve açıklıkla paylaşan şirketlerin değerlendirildiği yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri, Koç Holding, Martur Fompak International, Penti Giyim, Unifree Duty Free İşletmeciliği ve Yılport Holding’in oldu.

Bu yıl ilk kez verilen, yaratıcılığı ve teknik yetenekleri teşvik ederek, gençlerin eğitimine ve iş hayatına katılması için olağanüstü bağlılık gösteren ve yatırım desteği veren şirketlerin değerlendirildiği yılın SAP Akademi Ödülü ise Coşkunöz Holding’in oldu.

Etkinlikte inovasyon, bulut teknolojileri, yapay zeka, verinin gücü, entegre çözümler, müşteri deneyimi vb. gibi başlıklarda gerçekleşen paralel oturumlarda, Nagarro SAP Bulut Çözümleri Direktörü Carl-Philip Müller ve Nagarro + MBIS PMO Direktörü Gizem Sönmezler Çallı; uzun süredir SAP ERP kullanan şirketlerin geleceğe yönelik bulut (cloud) geçişlerini planlarken nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatarak bulut teknolojisinin getirdiği avantajları Balsu, Komagene gibi müşteri örnekleriyle de pekiştirdiler.

NTT DATA Business Solutions müşteri deneyimi oturumunda ise Anadolu Efes CIO’su Murat Özkan, LC Waikiki CDO & CIO’su Şerafettin Özer ve NTT DATA Business Solutions Türkiye & MENA Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Fatih Irak’ın yaptığı konuşmalarda, dijital dönüşüm sayesinde nasıl akılda kalıcı bir müşteri deneyimi yaratılabileceği tartışıldı.

Google Cloud SAP İş Birimi EMEA Bölgesi Genel Müdürü Steve Wainwright, SAP ve Google Cloud arasındaki stratejik iş ortaklığından, şirketlerin SAP sistemleri ve içerisindeki kurumsal verileri, Google Cloud' ın veri bulutu ve teknolojileri ile entegre ederek ihtiyaç duydukları uçtan uca veri sayesinde nasıl akıllı iş kararları alabileceklerinden bahsetti. Bu teknolojileri kullanan SAP ve Google Cloud müşterileri olan Carrefour, Metro, Home Depot, AES Energy ve Paypal gibi müşterilerin hikayeleri ve kazanımları paylaşıldı. Ayrıca şirketlerin Google'ın gelişmiş yapay zekâ teknolojileri ile haftalar süren aktiviteleri, nasıl saniyeler içerisinde tamamladıklarından, süreçlerini nasıl otomatize ettiklerinden ve yapay zekanın şirketler için teşkil ettiği büyük potansiyelden bahsedildi.

Detaysoft Satış Direktörü Can Nalbantoğlu ise, rekabetçi kalma ve büyüme anahtarının, modern CFO'nun değişen rolünü yeniden keşfedip, finansal bilginin ötesine geçerek, değişimi yönetirken öncelikleri iyi belirleyerek ve akıllı teknolojilerden yararlanarak stratejik bir avantaja dönüştürmenin önemini vurguladı. Değişimle başa çıkmak ve hazır olmak için liderlerin edinmesi gereken motivasyonu, müşteri başarı hikayeleriyle aktaran Nalbantoğlu, CFO’ların çevik hareket etmesi gereken bu süreci yapay zeka, otomasyon, akıllı karar destek çözümleri ve inovasyondan yararlanarak nasıl risksiz, kolay ve hızlı bir şekilde yönetebileceğini anlattı.

Türkiye’de Çözümevi üzerinden hizmet veren SOA People Group Ürün Geliştirme Müdürü Mohammed Merkachi inovasyon başlıklı oturumda, SAP’nin Business Technology Platformu üzerinde geliştirdiği SAP entegre çözümlerinden ve yaratabileceği değerden bahsederek, karar almak ve günlük operasyonları optimize etmek için, bu çözümlerden müşterilerinin nasıl yararlandığını ve bu yenilikçi çözümlerin sektörün geleceğini nasıl şekillendirdiğini anlattı.

“SAP DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ 2023” ÖDÜL LİSTESİ:

Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü:

o Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.

o Eren Holding A.Ş.

o Getir Perakende Lojistik A.Ş.

o Martur Fompak International A.Ş.

o Sanko Holding A.Ş.

o Yaşar Holding A.Ş.





Global Dönüşüm Özel Ödülü:

o Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.





1. Metal Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Çolakoğlu Metalurji A.Ş.

2. Mobilya Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Doğanlar Mobilya Grubu İm. San. Tic. A.Ş.

3. Otomotiv Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Ford Otomotiv San. A.Ş.

4. Finans Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Garanti Bankası A.Ş.

5. Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Hayat Kimya San. A.Ş.

6. Kimya Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: KordSA Teknik Tekstil A.Ş.

7. Tekstil Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş.

8. Otomotiv Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Norm Holding (Yan Sanayi)

9. Telekom Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş

10. E-Ticaret Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Sahibinden Bilgi Tekn. Paz.ve Tic. A.Ş.

11. Petrokimya Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Socar Türkiye Enerji A.Ş.

12. Perakende Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş.

13. İnşaat Sektöründe Yılın Dijital Dönüşüm Ödülü: Rönesans Holding A.Ş.

14. Enerji Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: ZES Dijital Ticaret A.Ş.

15. Küçük Ev Aletleri Sektöründe Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülü: Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.





Yılın SAP Akademi Ödülü: Coskunöz Holding A.Ş.

Bu kategoride; yaratıcılığı ve teknik yetenekleri teşvik ederek, gençlerin eğitimine ve iş hayatına katılmasına yönelik, olağanüstü bağlılık ve yatırım desteği veren şirketler değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.

Yılın SAP Dijital Dönüşüm Elçisi Ödülleri:

Bu kategoride; dijital dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri bilgi birikimlerini diğer kurumlarla paylaşarak onların dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik eden, hikayelerini hem yurt içi hem yurtdışı kürsülerde içtenlikle ve açıklıkla paylaşan şirketler değerlendirilerek ödüllendirilmektedir.

o Koç Holding A.Ş.

o Martur Fompak International

o Penti Giyim Ticaret A.Ş.

o Unifree Duty Free İşletmeciliği A.Ş.

o Yılport Holding A.Ş.