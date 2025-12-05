SAP Türkiye’den bir ilk: Genç profesyoneller, üretken yapay zeka sertifikasıyla mezun oldu

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında lider olan SAP’nin Genç Profesyoneller Programı’nda 16. dönem tamamlandı. 1.500’ü aşkın başvuru arasından seçilen 29 genç, programı başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Ülkemizde 7 yıldan bu yana düzenlenen ve 369 gencin dijital becerilerini geliştirip istihdama kazandırılmasına katkıda bulunan

eğitimlerde ilk kez, üretken yapay zeka sertifikası verildi. Mezuniyet programına SAP iş ortakları Haratres, SOA People ile PwC ve SabancıDx de katıldı. SAP Türkiye’nin ülkemizdeki teknoloji ekosistemini güçlendirme kararlılığının ve gençlere duyduğu güvenin önemli bir göstergesi olan programdan mezun olanların neredeyse %100’ünü işe yerleştiriliyor.

Katılımcılar, iki aylık yoğun eğitim sürecinin sonunda “SAP Certified Associate - SAP Generative AI Developer” (SAP Sertifikalı Uzman - SAP Üretken Yapay Zeka Geliştiricisi) ve “SAP Certified Associate - Integration Developer” (SAP Sertifikalı Uzman - Entegrasyon Geliştiricisi) sertifikalarını almaya hak kazandı. Genç Profesyoneller Programı’nın 16. döneminde, SAP Business AI, SAP Business Data Cloud, Clean Core yönetimi, SAP Enterprise Architecture Framework ve profesyonel gelişim alanlarında da dersler verildi.

2012’den bu yana dünya genelinde 4.500’ü aşkın, 2018’den beri de Türkiye’de 369 mezun veren SAP Genç Profesyonel Programı toplam 42 ülkede yürütülüyor. SAP’nin Dijital Yetenek Merkezi (Digital Skills Center) tarafından yönetilen program, işgücüne yeni katılan gençlere geleceğin dijital becerilerini kazandırmayı ve onları SAP ekosistemine hazırlamayı amaçlıyor. Mezunlar, yalnızca teknik eğitim değil, aynı zamanda kariyer planlama, iletişim ve sunum becerileri gibi profesyonel yetkinlikler de kazanıyor.

“Türkiye, dijital dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmaya aday”

Genç Profesyoneller Programı’nın 16. dönemi için düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan SAP Türkiye Çözüm Grubu Direktörü Tuna Atmaca, yapay zekanın iş dünyasındaki dönüşümde kilit bir rol oynadığına dikkat çekti: “Bugün hem SAP hem de yazılım dünyası açısından doğru zamanda, doğru yerdeyiz. Yapay zeka, SAP ve yazılım teknolojileri büyük bir dönüşümün merkezinde yer alıyor. Bu ekosistemin parçası olmanız, sizler için büyük bir fırsat” dedi.

Türkiye’de bilişim istihdamının yaklaşık %9’unun SAP ekosistemiyle temas ettiğini söyleyen Tuna Atmaca, “SAP’nin Türkiye’de bu kadar güçlü olmasının sebebi, bu ekosistemi sahiplenen, bu işi tutkuyla yapan insanlar. Bu potansiyeli daha da büyütmek istiyoruz. Bu programlar da, bu vizyonun en güçlü adımlarından biri” ifadesini kullandı.

Tuna Atmaca, uygulamalar, veriler ve yapay zekanın entegre çalışmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, doğru veriyle beslenen yapay zekanın iş uygulamalarını yeniden şekillendireceğine ve değer yaratma biçimini değiştireceğine dikkat çekti ve “Türkiye, bu dönüşümün önemli aktörlerinden biri olmaya aday” dedi.

Gençler için kariyere açılan kapı

Genç Profesyoneller Programı’nın 16. dönem mezunlarından Burcu Ağu, yaşadığı deneyimi şu sözlerle paylaşıyor: “Bu program bizim için iş hayatına güçlü bir başlangıç oldu. Yalnızca teknik bir eğitim almadık. İletişim ve sunum becerilerimizi geliştiren, mülakat ve CV hazırlama gibi profesyonel süreçlere bizi hazırlayan ve değerli bağlantılar kurma fırsatları sunan kapsamlı bir gelişim yolculuğu yaşadık.”

16. dönem mezunlarından Ali Livan Türk ise “Programa katıldığımda, SAP ekosistemi ve danışmanlık dünyası benim için büyük ölçüde yeniydi. SAP’nin ölçeğini ve danışmanlığın kapsamını o günlerde tam olarak kavrayamamıştım. Program, yoğun ama son derece değerli bir keşif süreci oldu. SAP’nin entegrasyon çözümlerinden etkinlik ve platformlarının sunduğu geniş olanaklara ve yapay zeka uygulamalarına kadar pek çok yeni teknolojiyle tanıştık. Bugün, bu bilgi ve deneyimle kendimi, çalışacağım kuruma daha yüksek katma değer sunmaya hazır hissediyorum.”

SAP Türkiye, ülkenin dijital dönüşüm kapasitesini artırmak, yeni nesil yetenekleri işgücüne kazandırmak ve Türkiye’nin 2053 ve 2071 vizyonlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitim ve sertifikasyon yatırımlarına devam ediyor. SAP’nin Türkiye’de 60’tan fazla iş ortağı ve onların bünyesinde görev alan 6 bine yakın SAP uzmanı ekosistemi, SAP kullanan şirketlerdeki danışmanlarla birlikte 15 bin kişiyi aşıyor.