SAP, yapay zeka çağında şirketlerin başarıya ulaşmasını sağlayacak inovasyonlarıyla, veri odaklı iş dönüşümünün geleceğini şekillendiriyor

Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:23

Güncelleme: 01.04.2024 - 13:23

Küresel kurumsal uygulama yazılımları pazarının lideri SAP, yapay zeka çağında müşterilerinin sahip oldukları verinin gücünü en etkin şekilde kullanarak içgörü elde etmelerine, daha hızlı büyümelerine ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olacak inovasyonlarını duyurdu.

SAP Datasphere çözümünün üretken yapay zekayı da kapsayan (Generative AI) yeni özellikleri, veri yapılarını sadeleştirip veri etkileşimini sezgiselleştirerek kurumsal planlamayı dönüştürüyor.

SAP CTO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi Juergen Mueller yaptığı açıklamada, “Yapay zeka artık her iş alanına giriyor ve kurumları dönüştürüyor. Kaliteli veriye dayanan daha güvenilir ve hızlı kararlar almak için veri toplamak, yapay zeka kadar kritik öneme sahip bir teknoloji gerekliliği haline geldi. SAP Datasphere ürünümüzdeki yenilikler ve Collibra ile kapsamı genişletilen ortaklığımız, müşterilerimizin veri yoluyla akıllı iş dönüşümünü hızlandırmasına destek olma kabiliyetimizde adeta kuantum sıçraması gibi dev bir adım anlamına geliyor” dedi.

SAP’nin yaptığı duyuruların merkezinde, verinin sadece bir kaynak değil, aynı zamanda stratejik girişimlerin temelini oluşturmasını sağlayan veri yapıları (business data fabric) yer alıyor. Yeni duyurulan inovasyonlar ve Collibra ortaklığı, kuruluşların veri yapısındaki ilişkileri koruyarak anlamlı ve değerli veriyi iş birimi kullanıcılarına ulaştırmalarına yardımcı oluyor.

Merkezi Pensilvanya’da bulunan çok uluslu şekerleme şirketi Hershey’in ERP, Dijital ve BT Stratejisi Kıdemli Direktörü Achim Welter, “SAP S/4HANA sistemimizle birlikte modern bir veri yapısı mimarisi için SAP Datasphere’i kullanmayı seçtik. Bu sayede güvenilir bir model ve verilere dayalı, son kullanıcıların rahatlıkla kendi yapılarını oluşturmalarına olanak sağlayan bir iş analitiği platformu oluşturarak iş süreçlerinde verimliliği artıracağız” dedi.

SAP Datasphere’in yenilikleri, müşterilerin karmaşık verilerden anlamlı çıkarımlar yapmalarına yardımcı oluyor. SAP’nin yeni yapay zeka destekli asistanı Joule, vektör veri tabanı gibi yetkinlikleriyle yapay zeka ile üretilen verilerde bile anlam kaybı olmamasını sağlayan ve karmaşık verilerden yeni bilgiler keşfetmeye yarayan yenilikler sunuyor. Bu sayede şirketler tüm verilerinin gücünden faydalanarak daha hızlı ve güvenilir kararlar verebiliyor.

SAP’nin veri yönetimi alanındaki önemli yenilikleri arasında şunlar yer alıyor:

Üretken Yapay Zeka destekli Asistan ve Yapay Zeka Yönetimi

SAP, yapay zeka asistanı Joule'u, SAP Analytics Cloud (Analitik Bulut) çözümüne entegre ediyor. Bu sayede raporlar, dashboardlar, planlar ve daha fazlasının oluşturulması ve geliştirilmesi otomatikleştirilecek. Bu otomasyon, SAP HANA Cloud (Bulut) vektör motoru (vector engine) yeteneklerinden faydalanılarak gerçekleştiriliyor. Bu yetenekler, kurumun verileri ile büyük dil modellerinin (LLM-Large Language Model) gücünü birleştirerek yapay zeka çıktılarının iş bağlamına uygunluğunun sürekliliğini sağlıyor.

Şirketlerde üretken yapay zekanın (Generative AI) tüm iş birimlerine entegre edilmesi doğru yönetilen güvenilir veri olmadan mümkün değil. SAP, kurumların yapay zeka politikalarını, süreçlerini ve uygulamalarını yönetmek için bir çözüm sunmak amacıyla, Collibra ile olan ortaklığını genişleterek Collibra Yapay Zeka Yönetimini SAP veri varlıkları ile entegre ettiğini duyuruyor. Bu, şirketlere şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlayarak düzenlemeler, uyumluluk ve gizlilik politikalarının karşılanmasına yardımcı olabilir.

Bilgi Grafiği ile Gizli Verileri ve Örüntüleri Keşfedin

SAP Datasphere’in yeni bilgi grafiği sayesinde kuruluşlar, uygulama ve sistemlerindeki gizli kalmış ilişkileri, değerlendirmeleri ve kalıpları keşfedebiliyor. Bu sayede hem teknik hem de iş birimi kullanıcıları, veri, meta veri ve iş süreçleri arasındaki ilişkileri derinlemesine anlayabilir. Aynı zamanda makine öğrenmesi ve büyük dil modellerinin etkinliğini artırabiliyor.

Konsolide, Gelişmiş Planlama ve Analitikler

Yeni SAP Datasphere ve SAP Analytics Cloud entegrasyonu, tek bir veri yönetim sistemi ve gelişmiş analitik yetenekleri sunarak kurum genelinde planlama kültürünün güçlenmesini sağlıyor. Planlamacılar, veri hazırlama, modelleme ve planlama için tek bir araç kullanarak esnek bir model sayesinde bilgi silolarını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca iş kullanıcıları, SAP Analytics Cloud’daki yeni “pusula” yeteneğinden faydalanarak, veriye dayalı simülasyonlar aracılığıyla planlama ve analiz sonuçlarını iyileştirebiliyor. Bu özellik, kuruluşların sohbet arayüzünü kullanarak karmaşık simülasyonlar yapmalarına ve elde edilen veriler, olası çıktıları ve etkilerini görselleştirmelerine, en uygun planı bulmalarına ve güncellemelerine olanak sağlıyor.

Bu, müşterilerin finansal, operasyonel, tedarik zinciri ve işgücü planlamasını tek bir platformda birleştirerek, SAP uygulamaları ve üçüncü taraf verilerine doğrudan bağlantı ile planlamalarını dönüştürmelerini destekler.