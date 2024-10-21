Savunma amaçlı dayanıklı teknoloji ürünlerinin lideri, SAHA EXPO 2024’e katılıyor

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:56

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:56

Türkiye’nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen bölgenin lider savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO 2024’e geri sayım başladı. 22-26 Ekim 2024 tarihlerinde “Oyun Değiştiren Teknolojilere Dokunun” temasıyla dünyanın dört bir yanından endüstri liderlerini İstanbul Fuar Merkezi’nde buluşturacak fuarda, dayanıklı mobil teknoloji çözümlerinde dünya lideri olan Getac Technology de yer alacak. Getac, Türkiye’deki iş ortağı LN Bilgisayar’la birlikte, aralarında dünyanın yapay zeka destekli ilk dayanıklı dizüstü bilgisayarları S510 ve ZX80 AI’ın da olduğu yeni nesil ürünleri, 2B-06D numaralı standında sergileyecek.

Dünyanın ilk yapay zeka destekli dayanıklı bilgisayarı SAHA EXPO 2024’te

1993’ten bu yana faaliyet gösteren ve sunucu, veri depolama, veri merkezi, yapay zeka, yüksek performanslı bilgi işlem, entegre fiziki güvenlik çözümleri, ağ çözümleri ve dayanıklı ürünler alanlarında lider iş ortaklarıyla çalışan güvenilir bir BT çözüm ortağı olan LN Bilgisayar işbirliğiyle SAHA EXPO 2024’e katılan Getac, yapay savunma operasyonlarının yüksek standartlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ürünlerini tanıtacak. Üst düzey performans, dayanıklılık, yapay zeka desteği, gerçek zamanlı veri işleme ve askeri düzeyde bilgi işlem gücü gibi son teknoloji özellikler sunan B360, X600 ve X600 Pro gibi cihazların yanı sıra, dünyanın yapay zeka desteği içeren ilk dayanıklı dizüstü bilgisayarları S510 ve ZX80 AI, Getac ve LN Bilgisayar standında incelenebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Getac Küresel Pazar Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerry Huang, “LN Bilgisayar ile yaptığımız işbirliği, Getac’ın yenilikçi ve görev açısından kritik ürünlerle yüksek talep gören pazarlarda büyüme hedefini teyit ediyor. SAHA EXPO’da, savunma sanayisinin özel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış en yeni dayanıklı cihazlarımızı sergileyerek, Getac’ın zorlu ortamlarda gelişmiş ve güvenilir çözümler sunma konusundaki taahhüdünü pekiştireceğiz” dedi.

Dayanıklı teknoloji çözümlerinde dünya lideri

Savunma, kamu güvenliği, enerji, otomotiv, doğal kaynaklar, üretim, ulaşım ve lojistik sektörlerinde, ön saflarda çalışan görevliler tarafından kullanılan dayanıklı dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücut kameraları, araç içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analitik çözümleri geliştiren ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Getac, dayanıklı mobil teknolojiler ve akıllı video çözümlerinde küresel bir lider olarak konumlanıyor. Geçtiğimiz yıl IDC MarketScape raporunda dayanıklı mobil cihazlar ve dayanıklı tablet ve PC’lerde “Dünya Çapında Lider” olarak tanımlanan Getac, SAHA EXPO’daki standında, ön saflarda yer alan ve kritik operasyonlar yürütenlerin, daha hızlı ve bilinçli karar almasına olanak tanıyan, hem komuta merkezinde hem de sahada başarıya ulaşmayı sağlayan son teknoloji ürün yelpazesini, ürün uzmanlarının anlatımıyla sunacak.

Dayanıklılığın başta savunma olmak üzere hizmet verdikleri pek çok endüstri için vazgeçilmez olduğunu belirten Jerry Huang, “Getac’ın tüm ürünlerinin, savunma operasyonları için sunduğu eşsiz dayanıklılık ve performans, bu alanda çalışan 3. taraf otoriteler tarafından sertifikalandırılıyor. 2024 model, yapay zeka uyumlu yeni modellerimiz ZX80 ve S510’un da sergileneceği SAHA EXPO standımızda ayrıca, zorlu şartlarda görev yapan saha çalışanlarına gerçek zamanlı destek vermeyi amaçlayan yeni çözümümüz Getac Assist’i de tanıtacağız. Donanımın ötesinde, dayanıklı cihazlar, aksesuarlar, çevre birimleri, yazılım ve profesyonel hizmetleri kapsayan Getac çözüm ekosistemi, beş günlük fuarda savunma, uzay ve kamu güvenliği sektörlerinde hizmet veren şirketlerin beğenisine sunulacak” dedi.

2024’ün askeri inovasyonları arasında yapay zeka başı çekiyor

Savunma operasyonlarının karmaşıklığının günden güne arttığını, bugün savunma ekiplerinin yalnızca dayanıklı değil, aynı zamanda akıllı teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Getac Küresel Pazar Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Jerry Huang, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Yapay zeka ve gelişmiş savunma ekipmanları, küresel araştırmalarda askeri teknolojileri etkileyen en önemli 10 inovasyon alanı arasında ilk ikide konumlanıyor. Kendisini yüksek, koşulların sert olduğu ortamlarda güvenilir ve dayanıklı donanım çözümlere adayan Getac olarak S510, B360, X600 ve X600 Pro modellerimizle güçlü bilgi işlem gücü ve askeri düzeyde dayanıklılık sağlıyor; S5150 ve ZX80 gibi yeni nesil modellerimizle karar alma süreçlerini, savaş alanı yönetimini ve durumsal farkındalığı iyileştiren son teknoloji yapay zeka özellikleri sunuyoruz. 22-26 Ekim 2024 tarihlerinde LN Bilgisayar işbirliğiyle katılım göstereceğimiz SAHA EXPO 2024’te çözümlerimizle tanışmak isteyen herkesi 2B-06D numaralı standımıza ağırlamaktan memnuniyet duyacağız.”