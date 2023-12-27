Seramiksan, yılın rengini karo serisiyle buluşturdu
Hem yerli hem de global markalar, 2024’e yılın rengine uygun ürünler sunarak giriyor. Karo, vitrifiye ve yapı kimyasalları markası ise Pantone Renk Enstitüsü’nün belirlediği yılın rengi şeftali tüyünü karo serisiyle yüzeylere taşıyarak mekanlarda tasarım bütünlüğü yaratıyor.
İş dünyası tüketici davranışlarına göre şekillenirken modadan dekorasyona, güzellikten yapı kimyasallarına kadar birçok sektör, 2024’e yılın rengine uygun ürünlerlerle merhaba demeye hazırlanıyor. Pantone Renk Enstitüsü’nün yılın rengini şeftali tüyü (peach fuzz) olarak seçtiğini aktaran seramik, vitrifiye ve yapı kimyasalları markası Seramiksan ise yılın rengini karo serisiyle yaşam alanlarına taşıyor.
Seramiksan Pazarlama Müdürü Görkem Helvacıoğlu, “Renklerle eşyaların uyumu, bulundukları mekâna anlam kazandırarak kendine has ve uyumlu bir atmosfer oluşturuyor. Üstelik hem ortamın hem de kişinin enerjisini etkiliyor. Elbette herkesin renkler konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olması mümkün değil. Bu yüzden profesyonellerin belirlediği yılın renk paletlerinden yararlanarak ürün seçmek, yaşam alanlarını dekore etmeyi kolaylaştırabiliyor. Biz de Pantone Renk Enstitüsü’nün belirlediği yılın rengi şeftali tüyüne uyumlu Sahra serimizle, müşterilerimize aradıkları dekorasyon fikrini hazır halde ürünlerimizle sunuyoruz” dedi.
Doğal taş dokusunu doğanın renkleriyle buluşturuyor
Yılın rengi şeftali tüyünü taşıyan ürünlerle harmanlanabilecek Seramiksan’ın Sahra serisi, doğal taş dokusunu doğanın renkleri ve dinlendirici etkisi ile ferah ve sakin mekanlar vaat ediyor. Sahra, hem yer hem de duvar karosundan oluşurken farklı geometrik ve floral desenli motifleriyle mekanlara hareketlilik katıyor, ortamdaki enerjiyi yükseltiyor.
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