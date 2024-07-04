Sermaye piyasalarının deneyimli ismi yeni kripto para borsası kurdu

Yayınlanma: 04.07.2024 - 16:12

Güncelleme: 04.07.2024 - 16:12

Kamuoyunda kripto para yasası olarak bilinen Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, haziran ayının son günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi ve 2 Temmuz’da Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de kripto para piyasalarına ilişkin yasal çerçevenin netleşmesinin rekabete olumlu etkisi de hemen hissedilmeye başlandı. Mayıs 2019 - Haziran 2021 arasında Borsa İstanbul Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü görevini üstlenen sermaye piyasalarının deneyimli ismi Serhat Yıldız, Kuantist isimli yeni nesil kripto para borsası kurdu.

SERMAYE PİYASALARINDA DENEYİMLİ BIR EKİP TARAFINDAN KURULDU

"Türkiye'nin yeni nesil kripto para borsası" mottosuyla kurulan Kuantist, kullanıcıların banka hesapları üzerinden Türk Lirası göndererek 7/24 Bitcoin ve diğer kripto varlıkları alıp satabilmesine olanak tanıyor. Kuantist mobil uygulaması aracılığıyla faaliyetlerine başlamaya hazırlanan yeni borsanın teknik altyapısı ve alım satım yazılımında ise geleneksel ve yeni nesil finansal piyasalarda derin tecrübeye sahip Türk mühendis ekibinin imzası bulunuyor. Kuantist'in Kurucusu ve CEO'su Serhat Yıldız'ın, Borsa İstanbul'da Türev Piyasalar Ürün Geliştirme Direktörlüğü görevi süresinde Türk Lirası Referans Faizi (TLREF), BIST Para Swap Pazarı, BIST Kıymetli Madenler Swap Pazarı gibi birçok önemli projenin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadığı ve ayrıca Türkiye’nin önemli banka ve aracı kuruluşlarında hazine ve yatırım danışmanlığı görevleri üstlendiği biliniyor.

Kuantist'in yasal çerçevede sınırları çizilen bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak, Türk Lirası işlem çiftlerinde yüksek likidite sağlayan ve güvenli bir alım satım ortamı sunan bir platform olduğunu vurgulayan Kuantist CEO'su Serhat Yıldız, “Kuantist'in temel amacını blokzincirini merkeze alan Ar-Ge faaliyetleriyle kullanıcılarına fayda sağlamak olarak özetliyoruz. Bu kapsamda Kuantist olarak ülkemizin finansal mimarisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla blokzinciri odaklı araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz”dedi.

"TEKNİK ALTYAPIMIZ VE UZMAN KADROMUZLA REGÜLASYONA HAZIRIZ"

Yasalaşan kripto para kanununa ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Serhat Yıldız, "Düzenlemenin hâlihazırda kripto benimsemesi açısından bölgesinin lider ülkelerinden biri olan Türkiye'nin kripto varlıklar alanındaki gelişmelere öncülük etme potansiyelini artıracağına, yerel pazardaki rekabeti destekleyerek kullanıcı deneyimini iyileştireceğine inanıyoruz. Regülasyona tam uyum sağlama ve bu büyüyen pazarın öncülerinden biri olma amacıyla bir yandan ürün kalitemizi en üst seviyeye taşıyor, bir yandan da hem yerel hem de küresel tarafta öncü kuruluşlarla işbirliğine imza atıyoruz. Kripto varlık saklama hizmetleri için siber güvenlik kuruluşlarından sertifikalı Fireblocks ile çalışıyoruz. Öte yandan regülasyon çerçevesinde önem arz eden kimlik doğrulama, biyometrik tanıma, uzaktan müşteri edinimi (KYC) ve canlılık tespiti alanında Türkiye’nin öncü teknoloji şirketlerinden Arvis Teknoloji’yle işbirliği yürütüyoruz. Oluşturduğumuz iç politikalarla Kuantist’in tüm ilgili birimlerinde çalışan ekip arkadaşlarımızın bireysel lisanslama süreçlerinin Sermaye Piyasası lisanslama prosedürü doğrultusunda tamamlanmasını sağladık. Teknik altyapımız ve uzman kadromuzla kripto yasasının tüm şartlarına hazırız” diye konuştu.

"2025’IN İKİNCİ YARISINDA FİNANSAL HİZMETLER GRUBUNA DÖNÜŞECEĞİZ"

Türkiye'deki kripto yatırımcıları için yeni finansal ürünlerini eylülde duyurmaya hazırlandıklarını belirten Kuantist Kurucusu ve CEO'su Serhat Yıldız, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Kuantist, yalnızca bir kripto para borsası olarak kalmayacak, Türkiye’de kripto para piyasalarının yaygın benimsenmesine katkıda bulunan, blokzinciri geliştirme süreçlerine Ar-Ge çalışmalarıyla destek olan bir paydaş olacak. 2025’in ikinci yarısında Kuantist’i bir finansal hizmetler grubuna dönüştürmek için çalışıyoruz. Bu amaçla sektörün en değerli profesyonelleriyle buluşmaya ve çalışmaya, kullanıcılarımızın hayatını kolaylaştırmayı merkeze almaya devam edeceğiz.”