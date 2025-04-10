SESTEK, müşteri deneyiminde otomasyon sağlayan Agentic AI özellikli yeni sanal asistanını duyurdu

Yayınlanma: 10.04.2025 - 16:25

Güncelleme: 10.04.2025 - 16:25

Büyük dil modellerinde ve yapay zeka teknolojisinde yaşanan gelişmeler, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çağrı merkezlerinden başladı. Müşteri Deneyiminde Yapay Zekanın Durumu 2025 başlıklı rapor, 2 şirketten yaklaşık birinin (%46) müşteri hizmetleri süreçlerinde yapay zekadan aktif olarak yararlandığını ortaya koydu. Öte yandan rapor, şirketlerin %54'ünün önümüzdeki iki yıl içinde tamamen otonom yapay zeka sanal asistanlarını devreye almayı planladığını gösterdi.

Kullanıma sundukları Agentic AI özellikli yeni sanal asistanlar hakkında bilgi veren SESTEK Kurucusu ve CEO’su Prof. Levent Arslan, “Yapay zeka teknolojisiyle güçlendirilen ve Agentic AI olarak tabir edilen sanal asistanlar, artık daha insansı, daha bağımsız, ve tamamen kişiselleştirilmiş deneyimler sunabiliyor. Agentic AI teknolojisi, daha akıllı ve doğru yanıtlar için büyük dil modellerini (LLM) kullanıyor ve bu sayede daha gerçekçi ve koşullara duyarlı iletişim sağlıyor. Müşteri deneyiminde (CX) pazar lideri çözümler geliştiren SESTEK olarak, bu yaklaşımla güçlendirdiğimiz Knovvu Virtual Agent çözümümüz, finanstan sigortaya, telekomünikasyondan lojistiğe farklı sektörlerin lider şirketleri tarafından tercih ediliyor” dedi.

5 müşteri sorunundan dördünü yapay zeka çözecek

Gartner tarafından müşteri deneyiminin geleceğine ilişkin yapılan tahminlerde, 2029’a kadar 5 müşteri sorunundan dördünün tamamen otonom çalışan yapay zeka aracıları tarafından çözüleceği öngörüldü. Araştırma şirketi ayrıca, bu durumun operasyonel maliyetlerde %30'a varan tasarruf olanağı sağlayacağını vurguladı.

Tek boyutlu doğal dil anlama (NLU) yaklaşımının ötesine geçen çok boyutlu yapay zeka desteğiyle bu sürecin daha da kısalabileceğini vurgulayan Levent Aslan, “Agentic AI, müşteri deneyiminde yeni bir çağ başlatıyor. SESTEK olarak kurumsal şirketlerin kullanımına sunduğumuz sanal assistanlar, bu teknoloji sayesinde artık daha hassas, daha doğru ve etkileşimlere duyarlı yanıtlar veriyor, müşteri memnuniyetini üst seviyeye taşıyor.

Çözümümüz, şirketlere farklı asistanlara belirli görevler atama ve her biri için özel roller belirleme olanağı sunuyor. Örneğin firmalar sipariş detayları veya fatura şikayetleri için farklı uzmanlığı olan sanal asistanları kullanabiliyor. Ayrıca işletmeler, yer aldıkları sektörlere özel regülatif kurallar, kısıtlamalar ve otomatik yanıtlar belirleyebiliyor. Bu da başarılı ve güvenli müşteri etkileşimlerini artırıyor” diye konuştu.

CX’in geleceğine erken adım atın çağrısı

Pazar lideri performansı, bulut bağımsız yapısı ve yüksek teknoloji adaptasyonu gibi ayrıştırıcı özelliklerin, SESTEK'in küresel markaların tercihi olmasında etkili olduğunu hatırlatan SESTEK Kurucusu ve CEO’su Prof. Levent Arslan, “Büyük dil modelleri ve Agentic AI teknolojisindeki gelişmelerin müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi süreçlerini değiştireceğine inanıyoruz. İnsan katılımının sınırlı olacağı ve otomasyonun ön planda olacağı müşteri deneyiminin geleceğine erken adım atmak isteyen şirketleri, müşterilerin hayatlarını kolaylaştırırken güvenliği, gizliliği ve yasal uyumu da gözeten bu teknolojilerle tanışmaya çağırıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.