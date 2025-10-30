Shopify Premier Partneri DigiFist, bölgesel e-ticaret büyümesini destekliyor

İşletmelerin online mağaza kurmasını, ürün satmasını ve tüm satış süreçlerini tek platformdan yönetmesini sağlayan küresel e-ticaret altyapı sağlayıcısı Shopify, teknik ve stratejik e-ticaret çözümleri sunan DigiFist’i Türkiye’deki ilk premier partneri olarak tanıdı. Uluslararası e-ticaret ajansı, bu işbirliğiyle hem birikim ve uzmanlığını hem de stratejik büyüme vizyonunu taçlandırdı.

DigiFist CEO’su Selo Aksapli konuya dair, “Shopify’dan aldığımız ‘Premier Partner’ unvanı, yalnızca teknik başarılarımızın değil; markalarla kurduğumuz uzun vadeli stratejik işbirliklerinin bir sonucu. Ayrıca yalnızca DigiFist için değil, tüm bölgesel e-ticaret ekosistemi için de önemli bir dönüm noktası. Türkiye’deki markaların küresel pazarda rekabet edebilmesi için en güçlü teknolojik ve operasyonel altyapıyı sağlamaya kararlıyız” dedi.

“ÜÇ MERKEZ, FARKLI PAZARLARDA EŞZAMANLI VE VERİMLİ BİÇİMDE ÇALIŞMASINI SAĞLIYOR”

Shopify Premier Partner unvanı, dünya genelinde yalnızca belirli teknik ve operasyonel kriterleri karşılayan ajanslara veriliyor. Bu unvanı almaya hak kazanan DigiFist, Shopify Plus geliştirme, tema üretimi, sistem entegrasyonu ve performans pazarlaması alanlarında sağladığı hizmetlerle platformun küresel partner ağında BAE, Benelüks ve Türkiye’yi temsil ediyor. Selo Aksapli, ekosistemindeki liderliğini, teknik mükemmeliyetini ve uluslararası güvenilirliğini resmi olarak tescillediklerini belirterek sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“2016’dan bu yana İstanbul, Belçika ve Dubai olmak üzere üç merkez üzerinden uluslararası bir yapıyla faaliyet gösteriyoruz. Çoklu mağaza yapılarının yönetimi, resmi Shopify temalarının geliştirilmesi, karmaşık geçiş projeleri, sistem entegrasyonları ve performans pazarlaması gibi konularda bütüncül bir hizmet yaklaşımı benimsiyoruz. 8 bin 500’den fazla markanın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşmalarını destekleyen veri odaklı ve entegre Shopify Plus çözümleri sunuyoruz.”