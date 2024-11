Show By Pastel, makyaj akımlarının ötesine Mix&Match ile geçiyor

Yayınlanma: 15.11.2024 - 17:44

Güncelleme: 15.11.2024 - 17:44

Cildinizin doğal ışıltısını ortaya çıkaracak, yüzünüze canlılık katacak bir set mi arıyorsunuz? Öyleyse sizi ışıldatacak ve cildinize tazelik katacak bu eşsiz ikiliyle tanışmaya hazır olun! Makyaj çantanızın vazgeçilmezi olacak adayı açıklıyoruz… Türkiye’nin öncü kozmetik markası Show By Pastel, allık ve aydınlatıcısının kusursuz uyumunu bir araya getirdiği Mix&Match seti ile her gününüze renk ve canlılık katmaya geliyor.

KARIŞTIR, CANLAN, IŞILDA

Donut allık trendinden ilham alan bu özel set, cildinize doğal bir renk kazandırırken taptaze bir ışıltı katıyor. Hafif yapılı allık, yanaklarınıza sağlıklı bir pembelik verirken; ışıltılı aydınlatıcı, yüz hatlarınızı öne çıkararak parlak ve canlı bir görünüm sağlıyor. Günlük makyajınıza zahmetsizce enerji katan bu setle, makyajınız her zaman taze ve çarpıcı olacak!

KENDİNİ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ HİSSETMEK İSTEYEN KADINLARA…

Her kadın aynaya baktığında kendine güvenmek ve güzel hissetmek ister. Siz kendinizi nasıl görüyorsunuz bilmiyoruz ama Show By Pastel’in Mix&Match seti ile daha önce hiç olmadığı kadar iyi hissedeceğinize eminiz!

Show By Pastel, yeni setindeki ürünleri tek tek veya karıştırarak kullanma seçeneği ile dilediğiniz görünümü elde etmenize olanak tanıyor. Her anınıza uyum sağlayacak bu set, makyaj rutininizi kolaylaştırırken, stilinizi ön plana çıkarıyor. Mix&Match Seti ile her gününüzde canlı ve ıslak bir görünüm katabiliyor.

MAKYAJ AKIMLARININ ÖTESİNE GEÇMEK MİX&MATCH İLE MÜMKÜN

Makyaj dünyasındaki en yeni trendleri yakından takip ederek, hızla bu akımlara uygun ürünler geliştirme konusundaki iddiasını koruyan Show By Pastel, özellikle ‘donut allık' akımına uygun olarak tasarlanan Mix&Match ile ciltte doğal bir ışıltı ve tazelik trendini kusursuz bir şekilde yansıtıyor. Böylece, hızlı aksiyon alma ve kullanıcılarının beklentilerine anında cevap verme vizyonunu, bir kez daha gözler önüne seriyor.

CİLDİNİZİN EN İYİ VERSİYONUYLA TANIŞMAYA HAZIR MISINIZ?

Show By Pastel’in allık ve aydınlatıcıdan oluşan yeni seti Mix&Match ile cilt tonunuza uygun renk seçenekleriyle makyaj rutininizi keyifli bir zaman dilimine dönüştürebilir, alışılmışın ötesine geçebilirsiniz. Gün boyu kusursuz bir görünüm sağlarken, cildinizi doğa dostu, vegan ve glutensiz bu ürünlerle besleyebilirsiniz. Bu sayede cildinize şu ana kadarki en güzel hediyenizi verirken, doğal dengesini koruyabilir, yıpranmasını önleyebilir, uzun vadede sağlıklı bir cilt yapısına ulaşabilirsiniz.

Show By Pastel’in “Karıştır Canlan Işılda” mottosuyla formüle ettiği “Mix&Match Glow Liquid Highlighter & Joy Liquid Blush” seti ile içinizin ışıltısını cildinize taşırken, her gün farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.