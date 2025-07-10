Siber güvenlik lideri Semra Erişkon, sektördeki kırılma noktalarını ve dönüşüm fırsatlarını anlattı

Siber güvenliğin geleceği, teknolojinin evrimiyle birlikte yeniden tanımlanıyor. 23 yıllık deneyimiyle küresel satış organizasyonlarını sıfırdan inşa eden, liderlik kültürlerini dönüştüren ve yeni nesil teknolojilere ilham veren siber güvenlik lideri Semra Erişkon, teknolojinin hızla geliştiği ve tehditlerin çeşitlendiği bir çağda, siber güvenliğin geldiği noktayı ve geleceğin yönünü değerlendirdi.

“Siber güvenlikte güçlü olmak için sadece teknik önlemler almak yetmiyor”

Son beş yılını geçirdiği teknoloji şirketinde global satış fonksiyonunu sıfırdan yapılandıran Semra Erişkon, yalnızca müşteri portföyünü değil, liderlik kadrosunu ve partner kanalını da yeniden kurguladı. 80 kişilik bir global satış ekibinin kurulmasında aktif rol aldı. Aynı dönemde şirketin üst üste üç yıl boyunca %300’ün üzerinde satış büyümesi kaydettiğini belirten SOCRadar’ın Satıştan Sorumlu Başkanı olarak görev yapan Semra Erişkon siber tehditlere karşı başarılı bir savunma için şunları aktardı:

“Bir şirketin siber güvenlikte güçlü olması, yalnızca teknik çözümlere yatırım yapmasıyla değil, bu yaklaşımı bir organizasyon kültürüne dönüştürmesiyle mümkün. Siber güvenlik, insan, süreç ve teknolojinin kesişim noktasında yaşayan bir disiplindir.”

“Gelişim yalnızca teknolojide değil, düşünce yapısında başladı”

Siber güvenlik çözümleri sektörü son beş yılda yalnızca teknolojik anlamda değil, iş yapış biçimleri, işbirlikleri ve liderlik anlayışında da büyük bir dönüşüm geçirirken Semra Erişkon, bu dönüşümü şöyle özetledi: “2020 sonrasında özellikle uzaktan çalışmanın kalıcı hale gelmesiyle birlikte güvenliğin sadece ofis duvarlarıyla sınırlı kalamayacağı ortaya çıktı. SASE, Zero Trust, XDR gibi yaklaşımlar hızla sahaya indi. Bu dönemde yalnızca güvenlik altyapısı değil, karar alma biçimleri de dönüştü. Her seviyede farkındalık yaratmak artık bir zorunluluk. Öte yandan yapay zeka hem tehdit tarafında hem savunma tarafında oyun değiştirici oldu. Yapay zeka destekli saldırılar giderek sofistike hale gelirken, savunma tarafında XDR, SOAR ve otomatik tehdit analiz platformları kaçınılmaz oldu. Ancak siber güvenlikte teknolojinin yanı sıra insan kaynağı, içgörü ve stratejik refleks hâlâ belirleyici bir rol oynuyor.”

“Siber güvenlik pazarı büyüyor ama yetenek açığı hâlâ en büyük tehdit”

Global siber güvenlik pazarının 2025 itibarıyla 250 milyar doları aşmasına ve yıllık ortalama %11 büyümesine rağmen, nicelik kadar niteliğin de önemini vurgulayan Greenwich Üniversitesi’nde stratejik yönetim eğitimi alan SOCRadar’ın Satıştan Sorumlu Başkanı Semra Erişkon, “Bugün siber güvenlikte yetenek açığı 3 milyonun üzerinde. Kadın temsiliyeti hâlâ düşük. İnsan faktörü, saldırıların en zayıf halkası olmaya devam ediyor. Bu nedenle teknik sistemleri kadar organizasyonel yapıyı da eğitmek, geliştirmek ve güçlendirmek gerekiyor. proaktif savunma ve stratejik esneklik olmadan sürdürülebilirlik mümkün değil” diyerek siber güvenlik stratejilerinde değişken risk ortamlarına uyum sağlama becerisine dair şu ifadeleri kullandı: “Risk yönetimini sadece teknik parametrelerle değil, iş hedefleriyle uyumlu planlamak gerekiyor. Bu da sürdürülebilir siber güvenlik için stratejik esnekliği zorunlu kılıyor.”

“Girişimlerden kurumsal devlere, güvenliği kültür haline getirmeliyiz”

Bugüne kadar hem kurumsal yapılarda hem girişimlerde edindiği deneyimle farklı ölçeklerdeki organizasyonları destekleyen Semra Erişkon, önümüzdeki dönemde edindiği deneyimi paylaşmak ve daha geniş etki yaratmak istediğini belirterek değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “Girişimlerle birlikte büyümek çok şey öğretti. Artık bilgiyi daha geniş kitlelerle paylaşmak ve sosyal fayda yaratmak istiyorum. Çünkü yolun sonunda nereye varacağınız kadar, o yolu nasıl yürüdüğünüz de çok önemli.”