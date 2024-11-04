Sihir Dükkanı, Türkiye’nin en büyük popüler kültür mağazasını Ankara’da açtı

Yayınlanma: 04.11.2024 - 15:10

Güncelleme: 04.11.2024 - 15:10

Başkentli beyaz perde tutkunları, hayal ettikleri sinema deneyimine kavuştu. Türkiye’nin en büyük popüler kültür mağazalarından Sihir Dükkanı, 6. şubesini Ankara’da açtı. Harry Potter, Star Wars, Wednesday, Yüzüklerin Efendisi gibi pek çok efsanevi yapımların dünyasını gerçeğe dönüştüren marka, geniş ürün yelpazesiyle film hayranlarına unutulmaz bir deneyim alanı sunuyor.

Türkiye’nin en büyük kültür mağazası olarak başkentteki dördüncü lokasyonlarını açtıklarını belirten Sihir Dükkanı Genel Müdürü Fırat Oğuz, “Mağazamızla birlikte sinema evreninin büyüsünü hayranlarıyla buluşturuyoruz. Ankara’daki yeni lokasyonumuzla birlikte Harry Potter evreninde yer alan fantastik ürünlerden Star Wars'ın ışın kılıçlarına, Wednesday'in gizemli aksesuarlarından Yüzüklerin Efendisi'nin eşsiz ürünlerine kadar geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyoruz. Sadece ürünler değil, etkinliklerle de en sevilen serilerin atmosferini gerçeğe dönüştürüyor, hayran topluluklarını bir araya getirerek bağ kurmalarını sağlıyoruz. “Sihrin deneyimle buluştuğu yer” diye tanımladığımız, ülkemizde bir ilk niteliği taşıyan mağazamızın açılışında 3 bin ziyaretçimizi farklı sürprizlerle karşıladık” dedi.

“CİROMUZU HER YIL 5 KAT ARTIRIYORUZ”

Yeni mağazalarının açılışına ilişkin detayları paylaşan Fırat Oğuz, “Sihir Dükkanı olarak, yeni lokasyonumuz olan Ankara Kentpark AVM’de en kalabalık mağazalar arasında yerimizi aldık. Açılış gününde 3 bin kişiyi ağırladık. Konsept mağazacılığımızı daha büyük ve farklı noktalarda da sergilememiz gerektiğine dair istişarelerde bulunduk. Talep yoğunluğu da beklentilerimizin çok üzerinde gerçekleşti. Öyle ki cirosunu her yıl 5 kat artıran bir marka olarak, yakaladığımız büyüme ivmesi ve başarılarımızla yolumuza devam ediyoruz. Koleksiyonlarımıza her ay yeni ürünler ekliyoruz. Bu stratejimizi önümüzdeki günlerde de uygulayarak yeni lisans ve mağaza yatırımlarımız ile söz konusu istatistiklerimizin daha da yükseleceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MAĞAZA SAYIMIZI 2025’TE YAKLAŞIK 2 KAT ARTIRACAĞIZ”

2025’te Türkiye genelindeki 7 mağazasını 12’ye çıkarmak istediklerini belirten Sihir Dükkanı Genel Müdürü Fırat Oğuz, “Mağazalarımızda oluşturduğumuz geniş konseptler ve ürün yelpazemizi büyüterek potansiyel hedef kitlemizi de günden güne genişletiyoruz. Müşteri ve ziyaretçilerimizi mağazalarımızda ve online kanallarımızda en iyi şekilde deneyim yaşatarak alışılagelmişin dışında bir dünyaya dahil ediyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“Müşterilerimizin geribildirimlerini düzenli olarak takip ediyoruz. Halihazırda büyük bir topluluğa sahibiz. Her bir müşterimiz, farklı yapımlara ya da türlere ilgi duyuyor. Ancak özellikle, fantastik dünyalardan kitap ve filmleri yakından takip eden bir kitlemiz var. Biz de sadece ürünle değil yaşattığımız atmosferler ve deneyimsel içeriklerle de kitlemizi besliyoruz. Beyaz perdeyi sürekli yaşayan ve yaşatan bir marka olarak, üzerimize düşen misyonu yerine getirmeyi temel prensibimiz kabul ediyoruz.”

“AVRUPA İÇİN PAZAR ARAŞTIRMALARINA BAŞLADIK”

Popüler kültür alanında üretim ve satış ağını geliştirerek Türkiye’nin bu sektördeki en önemli markası haline gelmek istediklerine dikkat çeken Fırat Oğuz, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: “Sihir Dükkanı olarak, ürün çeşitliliğimizi ve pazarlama aktivitelerimizi her geçen gün iyileştiriyoruz. Özellikle lisans ve üretim gücümüzü kendi bünyemizde yöneterek operasyonlarımızı genişletmeyi amaçlıyoruz. Yalnızca ülkemizde değil, yurt dışına da açılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda Avrupa ülkeleri için pazar araştırması yapıyoruz. Türkiye’nin en popüler mağazacılığını ortaya koymak istiyoruz.”