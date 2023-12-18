Sule Hair Transplant Clinic, ülkemizin potansiyelini yurt dışına taşıyor

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:34

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:34

Türkiye, saç ekiminde global çapta zirveye yükselirken, ülkemizde bulunan saç ekim klinikleri dünyanın dört bir yanından hastaları ağırlıyor. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve modern teknolojiyle donatılmış bu klinikler, misafirlerine hijyenik ve konforlu bir ortam sunarken deneyimli uzmanlarıyla da başarıya imza atıyor. Son olarak saç ekimi sektörünün kadın girişimcilerinden Şule Ölmez, kendi adını taşıyan Sule Hair Transplant Clinic ile saç ekimi ve diş tedavisi alanlarında uluslararası arenada adından sıkça söz ettiriyor.

Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda, Brezilya, Kanada ve Avustralya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen binlerce hastaya hizmet verdiklerini aktaran Sule Hair Transplant Clinic Kurucusu Şule Ölmez, “%99 hasta memnuniyet oranıyla sektörümüzde öne çıkıyoruz. Bu başarı, hastalara sunduğumuz kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarının ve hasta bakımının kalitesinin bir göstergesi” dedi.

“Her hastamıza kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturuyoruz”

Hastalarını müşteri değil, ailelerinin üyesi olarak gördüklerini belirten Şule Ölmez, “Benimsediğimiz bu yaklaşımla kliniğimize gelen herkesi birey olarak değerlendiriyor, onların ihtiyaç ve beklentilerine göre özelleştirilmiş tedavi planları oluşturuyoruz. Sayıları bir köşeye bırakıyor ve kaliteli hizmet vermeye odaklanıyoruz. Daha az sayıda operasyon yapsak da her operasyonda daha yüksek standartta hizmet sunmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yalnızca operasyon değil, tüm süreci yakından takip ediyoruz”

Sule Hair Transplant Clinic Kurucusu Şule Ölmez, izledikleri politikaya dair şu bilgileri paylaştı: “Sadece operasyon değil, aynı zamanda iyileşme sürecinde de hastalarımızın yanında oluyoruz. Operasyonların ardından hastalarımızla iletişimimizi sürdürerek olası problemlerde hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz. Hastalarımız böylece, kendilerini güvende hissediyor.”

Saç ekimi ve diş tedavisi alanında geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduklarının altını çizen Şule Ölmez, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Son teknoloji ekipmanlar ve modern tıbbi yöntemlerle donattığımız kliniğimizdeki yüzlerce çalışana istihdam yaratırken, yerel ekonomiye de önemli ölçüde katkıda bulunuyoruz. New York'un ünlü Times Meydanı gibi yerlerde bulunan reklamlarımızla, bayrağımızı yurt dışına taşıyor, ülkemizin sağlık alanındaki potansiyelini temsil ediyoruz.”