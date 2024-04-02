Tamamliyo, Avrupa pazarına komplet.io adıyla açılıyor

Yayınlanma: 02.04.2024 - 10:02

Güncelleme: 02.04.2024 - 10:02

2022’den bu yana sigorta ürünü satmak isteyen işletmeler için self servis sigorta çözümleri sunan Tamamliyo, komplet.io adıyla Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden Almanya pazarına açılacaklarını duyurdu. Yerli girişim, bu gelişmeyle birlikte yeni iş fırsatlarına kapı açtığını belirtirken gelecek dönemdeki hedeflerini paylaştı.

Tamamliyo Kurucu Ortağı ve CTO’su Deniz Gül konuya ilişkin, “2 yıl önce yola çıkarken amacımız, uluslararası satılabilirliği olan bir seyahat sağlık sigortası ürünü geliştirmek ve bunu tek bir API (uygulama programlama arayüzü) aracılığıyla teknolojimize entegre etmekti. API kullanımıyla sigorta şirketlerinin ürün ve hizmetlerine daha pratik bir şekilde erişebilmeleri için geliştirdiğimiz Open Insurance Portal sayesinde önemli bir yol kat ettik. Şu an ise bir hayalimizi gerçekleştirerek Avrupa’ya açılıyoruz. Nisan ayında 3 partnerimiz ile birlikte ilk poliçe satışımızı yapacağız” dedi.

Avrupa’ya açılarak işbirliklerini artıracak

Türkiye'de 10'dan fazla sigorta şirketinin 20'den fazla sigorta API'sini geliştiren ve 70'e yakın ortağıyla işbirliği gerçekleştiren Tamamliyo’dan edinilen bilgilere göre, platform ülkemizde özellikle seyahat sigortaları alanında önemli bir rol üstleniyor. Başarısını Avrupa’ya taşımak için harekete geçen girişim, Avrupa’nın girişim ekosistemindeki dinamizmini faydaya dönüştürerek, sektördeki deneyim ve teknolojik altyapısıyla işbirliklerini artırmayı hedefliyor.

Tamamliyo Kurucu Ortağı ve CEO’su Metin Öngüç, “Tamamliyo ekibi olarak, Avrupa'da komplet.io adıyla faaliyet göstereceğiz. Asıl amacımız, dünya genelinde seyahat eden herkesin nereden nereye gittiğine bakılmaksızın satın alabileceği bir seyahat sigortası API'sı geliştirmekti. Avrupa'daki müşterilerimize ülke ve vatandaş sınırlaması olmadan kendi müşterilerine sunabilecekleri bir sigorta ürünü hazırladık” ifadelerini kullandı.

“MENA’daki çalışmalarımıza da devam ediyoruz”

Yalnızca Avrupa’da değil, farklı bölgelerde de yeni işbirlikleri için çalışmalarına süratle devam ettiklerini söyleyen Deniz Gül, “Şu anda iletişimde olduğumuz bazı ortaklarımız MENA bölgesinde faaliyet gösteriyor. Bu bölgede ciddi potansiyel müşterilere sahibiz. Dolayısıyla, mevcut ilişkilerimizi güçlendirmek ve bölgedeki pazarlama faaliyetlerimizi artırmak için çaba sarf ediyoruz. Bu durum, bölgedeki büyüme potansiyelimizi optimize etmek ve yeni iş fırsatlarına kapı açmak için stratejik bir avantaj kazandırıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz kitle fonlama turunda toplam 223 bin dolar yatırım almıştık. Bu yatırımları, ürün geliştirme ve stratejik partner anlaşmaları için değerlendirdik. Halihazırda yeni bir yatırım turuna da hazırlık sürecindeyiz. Bu kez alacağımız yatırımla Avrupa ile MENA bölgesinde yeni işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz. Bu adım, küresel ölçekte büyüme stratejimizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Sektördeki liderliğimizi güçlendirmek için önemli bir fırsat sunuyor.

Sigorta sektörünün geleceğinde ‘gömülü sigorta’ var

Yaptıkları açıklamada sektörlerinin geleceğine dair de öngörülerini paylaşan Metin Öngüç ve Deniz Gül, gömülü sigorta (embedded insurance) adı verilen iş modelinin sigorta ekosisteminde önemli bir faktör olarak öne çıktığını aktarıyor. Sigorta ihtiyacı olan potansiyel müşterilere doğru anda ulaşılmasını mümkün kılan gömülü sigortanın şirketlerin müşteri segmentlerini genişletmelerini sağladığını ve yeni bir gelir kaynağı yarattığının altını çiziyor. Mordor Intelligence’ın yayımladığı veriler, gömülü sigortanın 2024 sonunda 156 milyar dolar değerine ulaşacağına işaret ediyor.